И зкуствен интелект (AI) обира Лувъра за 7 секунди в TikTok по модел, генериран от комбинирането на информация, визуални данни и характеристики на извършителите на набега от неделя. Инфлуенсъри са успели да направят re-enactments (пресъздавания – б.а.) на сцена, доближаваща се максимално до истинската, установи „Телеграф“.

AI моделът е "инструктиран" с максимално много специфична информация от новините за кражбата на века. Зададен е и профил на извършителите – алжирец, мароканец, тунизиец и африканец.

Четиримата са облечени с жълти светлоотразителни жилетки, проникват през прозореца чрез вишка, след което пред очите на посетителите просто отварят витрината и отмъкват 9 безценни френски кралски бижута от Галерията на Аполон. В реалността това се е случило за 7 минути, в TikTok става за около 7 секунди.

Жълти жилетки

Освен чисто реалистично AI пресъздадения модел на кражбата, инфлуенсърите са направили и хумористични видеа. Основно действащо лице в тях е президентът на Франция Еманюел Макрон. Той е генериран така, че е част от бандата с жълтите жилетки, която обира най-големия национален музей на Франция.

В други видеа крадците са Пинко Розовата пантера и Калинката и Черния котарак от популярната френска анимация. Видеата станаха вайръл (вирусни – б.а.) в TikTok и в Heist Reels на останалите социални мрежи. Изкуственият интелект е съживил дори Мона Лиза, която бяга с короната на императрица Евгения дьо Монтихо, съпруга на Наполеон III, а след това досущ като крадците я изпуска да се търкаля и ръси диаманти по паветата на Париж.

Бежанци

Около 9:30 ч. в неделя предрешените с жълти жилетки крадци са използвали камионче с хидравлична товарна платформа (вишка – б.а.), за да се качат до прозореца и да го разбият. Те са носели флекс на батерии, с който са разрязали две от най-добре охраняваните витрини - едната за бижутата на Наполеон, а другата за тези на френски владетели. След това са избягали с два мотоциклета, с които са се придвижили до бул. „Периферик“ и след това по магистрала A6 на юг в неизвестна посока.

Целият им маршрут е перфектно генериран от AI и пресъздава реалистично и в цялост събитията от дръзката кражба. В коментарите на потребителите под видеата пък изобилства от мнения, че това са „хора от малцинствата“, които са „дошли от Африка“, и се стига до социални теми като заплащането на музейните работници, защо се предоставя работа на бежанци и т.н., включително и политически теми за президента Еманюел Макрон, съпругата му, както и за влезлия в затвора президент Никола Саркози.

Сценарии

Кражбата в емблематичния Лувър е като по филмов сценарий. Разследващите са в шок, а по случая работят близо 100 от най-добрите френски следователи. Според криминалистите подготовката на обира е била брилянтна. Възможно е човекът с жълтата жилетка или някой от бандата да е бивш служител на музея. Допуска се, че организацията е правена повече от 6 месеца, възможно е и година. Откраднатите бижута се считат за безценни, въпреки че щетите от обира са оценени на 88 млн. евро.

„Сумата е впечатляваща, но тя не може да се сравни с щетите, нанесени в исторически план“, коментира френската прокурорка Лор Бекюо. Според нея крадците така или иначе няма да успеят да получат съпоставима сума, „ако им хрумне да претопят откраднатите бижута“.

В ръцете на крадците остават 8 бижута от XIX век, принадлежали на френски императрици и кралици. Сред тях е тиарата на императрица Евгения – украсена с 212 перли и 1998 диаманта, направена по поръчка на съпруга й, император Наполеон III. Задигната е и безценната диамантена брошка, която императрицата е носила. Отмъкнати са също смарагдово колие и обеци – сватбен подарък от Наполеон I за втората му съпруга Мария-Луиза Австрийска.

Сред другите изчезнали съкровища са и сапфирена диадема и колие, носени от няколко кралски особи – Ортанс дьо Боарне, кралица на Холандия, и Мари-Амели, кралица на французите. Короната на императрица Евгения, която е изпусната при бягството и е открита недалеч от Лувъра, е със сериозни щети, тъй като се е търкаляла по паважа.

Версии

Две са основните версии, по които работи разследването във Франция. Първата е свързана с поръчка, най-вероятно от чуждестранни колекционери, които притежават тайни частни музеи с богати колекции, събирани от иманяри по цял свят. Това е обнадеждаващо за историците, тъй като се надяват бижутата да се съхраняват и евентуално да бъдат открити и върнати в Лувъра. Втората версия обаче е далеч по-тревожна. Поръчката да е свързана с продажбата им и бърза печалба, като самите бижута се унищожат, като бъдат демонтирани на части.

Засега единствените следи на разследващите са от изпуснатата корона на императрица Евгения и сигналната жълта жилетка, които крадците са изпуснали при оттеглянето си. Намерени са също така газова горелка, туба с бензин, ръкавици, уоки-токи и одеяло, използвани от бандитите.

Турист изнася картина под якето си

Последният известен случай на кражба от Лувъра е през 1998 г., когато е отмъкната картина, оценена на 1,3 млн. долара към онзи момент. Произведението на изкуството е "Пътят от Севър" (Le Chemin de Sevres) на френския художник Жан-Батист Камий Коро – един от най-ценените френски пейзажисти от XIX век. Картината е била сравнително малка (около 34 см на 49 см), което я прави лесна за скриване. Изчезва на 3 май 1998 г., денят отново е неделя. Кражбата е извършена в работно време на музея, пред очите на посетители и служители.

Апашът успял просто да отстрани картината от рамката ѝ, като е премахнал клиновете, които я държат отзад. Кражбата е открита едва час по-късно, което позволява на извършителя да напусне музея, смесвайки се с тълпата. Разследването разкрива, че залата, в която е била изложена картината на Коро, е била без камери за видеонаблюдение.

И към момента картината "Пътят от Севър" не е намерена и остава в списъка с изчезналите произведения на изкуството. По-рано същата година, през януари 1998 г., от античната колекция е била открадната и една древногръцка вотивна стела от IV век пр.н.е., посветена на Зевс Мейлихиос. Тези два последователни инцидента през 1998 г. принуждават ръководството на Лувъра да започне голяма реформа в системите за наблюдение и сигурност.

Най-известната кражба от Лувъра си остава от 21 август 1911 г., когато в понеделник (ден, затворен за посетители - б.а.) италианският стъклар и работник в музея отмъква „Мона Лиза“ на Леонардо да Винчи с идеята да върне платното в родината си. Държи я скрита 2 години в квартирата си в Париж и е заловен едва две години по-късно, през 1913 г., когато се опитва да продаде картината на търговец на антики във Флоренция.

Захари Белчев