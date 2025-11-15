Т ом Егеланд хвърля нова светлина върху пророчествата в Откровение на св. Йоан Богослов в новия си роман „666“ (издателство „Персей“).

Според библейското пророчество (Апокалипсиса) в края на дните светът ще бъде погълнат от море от пламъци… „Който има ум, нека пресметне числото на звяра, понеже е число на човек, и числото му е 666“ – така е написано в библейското Откровение на св. Йоан Богослов.

Като заплашват дъщеря му Анджелина, която живее в Лондон, непознати мъже принуждават Бьорн Белтьо да предприеме издирване на оригиналния ръкопис на книгата Апокалипсис (Откровение на св. Йоан Богослов). Ако ръкописът изобщо съществува.

Проучването отвежда Бьорн по дирите на средновековно тайно общество, което се е разцепило на две фракции: едната днес се намира в Ирландия, а другата – в САЩ. Оригиналът на Откровението се оказва изключително ценен, защото съдържа неизвестни пасажи, които кодификаторите на Библията не са включили в каноничния текст.

Намесват се американски разузнавателни служби, както и религиозни екстремисти с ужасяващ план. Белтьо трябва да се опита да го разкрие – на опасност е изложен не само собственият му живот и този на дъщеря му, но и на милиони хора...

„666“ е базиран върху сериозни проучвания на архиви и исторически източници. Кои факти, събития и личности са реални и кои са фикционални може да разберете от авторовите бележки, публикувани в края на книгата.

Дебютът на Егеланд е с романа „Залезът на боговете“, разказващ историята на съвременна двойка, попаднала във викингската епоха. Неговият литературен и пазарен пробив става с „Краят на кръга”, в който за пръв път се появява археологът Бьорн Белтьо.

„666“ е единадесетият роман с героя. Всяка от книгите е самостоятелна, но за повече от две десетилетия се случват неща в личния живот на Бьорн. В първия роман - „Краят на кръга“, той среща Даян, с която се разделя. В деветия роман – „Сребърниците“, разбира, че има дъщеря от жената, която е обичал. В „666“ дъщеря му Анджелина вече е рамо до рамо с него.

Кристи Красимирова