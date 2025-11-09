„Северните македонци получиха инфаркт. Браво на Цеца!“; „Благодаря, Цеца, това беше Геройство!“. „Цеца показа на македонците истинското им знаме и ги върна в първи клас по история!“. Това са малка част от коментарите в платформи като TikTok, X, Facebook и Instagram, изказани през седмицата с одобрение и възхита от милиони потребители.

Цеца Величкович пя с българското знаме на сцената на концерта си във Велес, Северна Македония. Някои определиха жеста като неуместен предвид деликатните политически отношения между България и бившата югорепублика. Мнозинството обаче е на мнение, че това е жест на уважение и любов към публиката, а северните македонци изкуствено са създали несъществуващ скандал в типичния за тях си стил. Социалните мрежи са залети с мемета, на които Цеца е изобразена със знамето ни, с текст: „Новата преподавателка по история в университета в Скопие“ и „Новата учителка по история в Скопие“. Самата Цеца изрази своето възмущение от разразилия се скандал, като заяви, че се разпространяват лъжи и манипулации по отношение на т.нар. инцидент с българското знаме във Велес.

Комплекси

Тя подчерта, че в нейната практика фенове често ѝ подаряват знамена на различни държави по време на концерти и тя се загръща с тях в знак на уважение към публиката, без да влага какъвто и да е политически или провокативен смисъл. Изпълнителката обясни, че дори не е знаела, че отношенията между между България и РСМ са такива. Дори не го е очаквала и искрено бе изненадана от реакцията на публиката във Велес. Факт е, че Цеца често развява българското знаме на нейни концерти в България. И не само. Развя го и на концерта си през юни в Ниш, Сърбия.

Там публиката обаче я аплодира бурно. Не само защото на концерта бяха дошли много българи, но и сърбите в нито един момент не възприеха действието за някакъв вид провокация. Що се отнася до северните македонци, те имат дълбоки исторически комплекси. Опитите им да се дистанцират от България, особено след 1945 година, са исторически факт от най-новата история на Балканите. Сръбската звезда заяви, че музиката обединява хората и че тя е над националността и границите. Появата ѝ със знамето е била израз тъкмо на тази философия. Цеца изрази недоумение защо подобни случаи с други изпълнители, които показват българския трибагреник на концерти в чужбина, не предизвикват такъв отзвук, докато при нея скандалът е бил толкова голям.

Корени

Като цяло Цеца категорично отхвърли обвиненията в умишлена провокация и насочи вниманието към неразбирателството и политическата чувствителност около въпроса. Някои източници спекулират, че жестът ѝ може да е свързан и с нейните собствени предполагаеми български корени, което допълнително е нагнетило напрежението сред определени кръгове в Северна Македония. Говори се, че дядо й Величко е от българското малцинство в Сърбия. Цеца е родом от село Житораджа – селище, което до Освобождението през 1877 г. е било част от Българската екзархия, в рамките на Нишката епархия. Ниш и Поморавието са били български земи през големи периоди от историята както през Средновековието, така и през по-ново време. Днес тези територии са в границите на Сърбия, но историческите данни сочат за силна и продължителна връзка с българската държава и преобладаващо българско население до края на XIX век. Факт е, че диалектите в Ниш и София са взаимноразбираеми и имат много общи черти.

Цеца Величкович вее знамето ни на много концерти у нас и в чужбина.

И двата диалекта принадлежат към групата на шопските говори. Хората, които говорят тези диалекти, особено тези от Западна България, се разбират много добре и с диалектите в Източна Сърбия. „Омразата на етническа основа ражда чудовища. Трябва да кажем: стоп на българофобията в Северна Македония и да се захванем с работа за това. Във Велес със сигурност живеят над 1500 български граждани (българи)“, се посочва в позиция на фондация „Македония“.

Любов

„Няма нищо необичайно в това винаги с радост да приемам всяко знаме от моята публика, защото това е моята публика, моят народ, моите хора. Нас ни свързва любовта към песента, независимо кой откъде идва“, коментира още Цеца след концерта в Северна Македония.

Цеца Ражнатович, която е популярна в България повече с моминското си име Величкович, е родена на 14 юни 1973 година в село Житораджа, недалеч от град Ниш. Тя започва кариерата си на 15-годишна възраст, когато участва във фестивала за народна музика "Илиджа" в Сараево с песента "Цветак зановетак" (Cvetak zanovetak). Там печели първа награда за дебютно изпълнение. Тази година отбелязва 37 години на сцена и държи рекордите за трите най-големи концерта на Балканите - през 2002 в Белград на “Мала Маракана”, с публика над 100 000 души, през 2006 на “Ушче” - концерт, който събира около 150 000 зрители, и пак на “Ушче” през 2013, когато сръбската звезда пее пред 170 000 фенове. Последният концерт на Цеца Величкович в София се проведе на 24 октомври 2024 г. в зала "Арена 8888 София".

Според различни източници концертът е събрал над 15 000 души публика. Залата е била "напълнена до краен предел" за седми пореден път при нейно участие у нас. Предходният голям концерт в същата зала беше на 1 декември 2022 г., когато присъстваха над 18 000 души.

Последният ѝ концерт в Скопие се е състоял на 25 март 2017 г. в спортния център "Борис Трайковски", където е събрала около 10 000 души. Събира същия брой фенове и на концерта на 11 юни 2025 г. в Пробищип, въпреки че данните са спорни, тъй като цялото население на това градче по данни от последното преброяване е толкова. За концерта й във Велес от 31 октомври няма официални данни, но се твърди, че публиката е била не повече от 5000 души, включително и голяма част фенове, дошли от България, градовете Пловдив, Кюстендил, Дупница и Благоевград.

Възпитаник на „Панчо Владигеров“ свали трикольора

Вокалният изпълнител и продуцент Мики Секуловски от Велес, който участваше в концерта на Цеца като гост-изпълнител, е човекът, който се вижда на кадрите как сваля знамето от раменете на певицата и го замята зад оркестъра. Това предизвика допълнително възмущение и доведе до вълна от обидни коментари и заплахи срещу него в социалните мрежи. Според информацията, посочена в официалния му профил във Facebook, Мики Секуловски e завършил Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" в София. Именно затова към него са основните критики в северномакедонските медии и социални мрежи, че е "допуснал" българско знаме да се появи на сцената "посред Македония". Твърди се, че самата Цеца е била бясна и е поискала обяснение от екипа си след концерта. Секуловски беше участник в популярното сръбско музикално състезание "Звезде Гранда" (Zvezde Granda в 17-ия сезон на предаването (2023/2024 г.). Негов ментор по време на състезанието беше именно Цеца Величкович. Тя го е напътствала и подготвяла за изпълненията му.

Захари Белчев