Г енетици доказват, че популярната легенда сред ловците, че карпатските мечки са подобрили българския генотип на родните кафяви четириноги, е истина.

Това твърдение е много разпространено сред всички познавачи на горската фауна у нас, но никога не е било обсъждано на висок глас или доказвано. Легендата разказва, че в основата на целия импорт стои не друг, а румънският комунистически лидер Николае Чаушеску – самият той запален ловец и пристрастен към мечия лов.

Самолети

Запознати неведнъж са разказвали как Чаушеску е внасял в България цели военни самолети с карпатски мечки, а по-късно заедно с българския му другар Тодор Живков заедно са ходили на лов. Известно е, че Чаушеску много обичал лова на кафяви мечки и се смята, че по време на своето управление той е отстрелял над хиляда екземпляра от тях. В същото време диктаторът се загрижил за тяхното развъждане както в Румъния, така и отвъд нейните граници.

Един от възможните начини за опазване на популацията бил животните да бъдат разселвани в социалистическа България. Всъщност Чаушеску правил това като подарък към братския български народ. Същевременно обаче се грижел и за ловните си похождения зад граница и за бъдещите си трофеи. Според изследването на германците Кристиане Фрош, Карстен Новак и българина Александър Дуцов в списание Conservation Genetics, цитирано от германския в. „Ди Велт“, вносът на карпатските мечки у нас е истина.

Анализ

Генетичен анализ потвърди, че в българските гори и до ден днешен бродят потомци на карпатски мечки, пуснати там по заповед на румънския диктатор. В наши дни ареалът на кафявите мечки (Ursus arctos) в Европа е силно стеснен: в Западна Европа практически няма мечки, основните им популации са в Карпатските гори и на Балканите. След падането на Берлинската стена България става любима дестинация за трофеен лов на мечки, което носи стабилни приходи на държавата и на горските стопанства. Днес се спазва специален режим за лова на мечки.

Живков позира пред убита мечка.

Карпатската мечка е по-едра от българската. Авторите на статията решили да проучат генетичните особености между различните популации на кафявата мечка в България и Румъния.

Проучване

Учените са анализирали мечки от Карпатите и български. Оказва се, че съществува коридор, по който да се разпространяват карпатските животни през Сърбия и Румъния. Били анализирани геномите на 199 мечки. Изследователите с удивление открили, че няколко български мечки, живеещи в Балкана и Родопите, рязко се различават генетично от своите събратя. Съдейки по анализа на тяхната ДНК, тези животни са близки до мечките, живеещи в румънските Карпати.

Родство

Учените установили това родство при седем екземпляра. Според учените е малко вероятно мечките да са преодолели сами разстоянието от няколкостотин километра между карпатските и българските планини. Освен това, с изключение на тези седем български мечки с „румънски корени“, учените не успели да открият признаци за обмен на гени между популациите на карпатските и старопланинските мечки Ursus arctos.

Обяснението

Опитвайки се да намерят обяснение на тази аномалия, генетиците си спомнили за народната легенда за военните самолети с ценния карпатски товар, изпратени лично от румънския диктатор. Както се шегуват учените, тяхното откритие доказва, че по въздуха се разселват не само птици, насекоми и растения, но и мечки. Вносът на мечки е най-сериозен през 70-те и 80-те години на миналия век. Учените са убедени, че генетиката може да разкрива и история.

В момента в някои райони на Европа, в които бяха изчезнали мечките, те се завръщат. Опитът показва, че все пак тези животни са подвижни, когато бъдат преследвани и преодоляват доста големи пространства, но не чак от Карпатите до България.

Рекорди

България и лично Тодор Живков дълго време държи два световни рекорда по трофеи - на благороден елен и на глиган. С тези рекорди България и до днес се слави сред ловците, не само у нас. Оценката дали едно животно е рекордьор или не се прави според специална схема от точки. Експертите, оценяващи елен, измерват дължината на трофея, размаха на рогата, броя на роговете, дебелината на розетката в основата рогата, плътността и тежестта. Еленът, който отстрелва Тодор Живков в ловно стопанство Воден край Разград, е оценен на рекордните 256 т. Живков е световен рекордьор и на трофей от дива свиня.

Бившият първи оглежда ловен трофей

Глиганът, повален от него в ловния резерват Кормисош в Родопите, е оценен със 153 точки. При глигана също се оценява дебелината на глигите, дължината им, цялостта им. Тато е притежател и на друг уникален рекорд. При лов с румънския президент Николае Чаушеску в Карпатите той убива за един ден 10 мечки. Румънският диктатор пък е бил неизменен световен рекордьор по трофеи на мечки. И до днес в Карпатите ловен дом пази снимки от лова на Чаушеску с Тодор Живков.

Преди 10 години мечките от развъдника в любимото ловно стопанство на Тодор Живков Кормисош в Родопите бяха пръснати из Европа – в модерни зоопаркове и спасителни центрове.

С нов дом в Германия край Мюнхен се уреди ветеранката Рила, родена още по времето на Тато през 1986 г.

Вивариумът в Родопите е създаден през 60-те години на миналия век по разпореждане на Живков и Пенчо Кубадински (член на Политбюро на ЦК на БКП между 1966 и 1990 г.). Твърди се, че намерението било да се развъждат за отстрел. Това обаче не отговаря на истината, разказа преди време пред всекидневника „Преса“ Христо Христов-Референта, който става директор на Държавното ловно стопанство през 1978 г.

„По това време всяко ловно стопанство си имаше основен вид дивеч и Кормисош бе отреден на мечките. Популацията на кафявата мечка обаче беше намаляла застрашително, затова се внесоха мечета от Румъния със самолет. После те бяха обект на специални грижи и даже в един момент нямаше какво да ги правим“, спомни си Референта.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС: Броят мечките чрез ДНК анализ!

След промените поддържането на развъдника се превръща в бреме за ловното стопанство, а и условията не отговарят на европейските изисквания, затова екоминистерството започва да търси места за настаняването на животните.

През 2013 г. експертите на МОСВ заедно с Изпълнителната агенция по горите и Кормисош влизат в контакт със Сдружението за дивата природа „Балкани“, което ги свързва с нидерландската организация „Алертис“, известна като фонд за опазване на мечката и природата. Така е разработен спасителен план и започват да се търсят подходящи места за настаняване на сиротните животни.