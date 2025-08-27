На Рождество Богородично може да празнуват всички Марии.

С ептември заема особено място в каноните на Православната църква, защото с първия му ден започва църковната Нова година. Но следват и други важни християнски празници, а имениците през месеца са общо около 300 хиляди.

Още на 1-ви черпят кръстените на свети Симеон Стълпник (Симеоновден). След това, на 4 септември, си спомняме за свети пророк Моисей, а на следващият ден, 5 септември – за свети пророк Захария и праведната Елисавета – родителите на свети Йоан Предтеча. На 8 септември, Рождество Богородично, могат да бъдат поздравени всички жени, носещи името на Пресветата Дева, въпреки че по утвърдената българска традиция те предпочитат да празнуват на Успение Богородично (15 август). На 14 септември е Кръстовден, установен за почит към разпятието на Голгота, на което Христос завършва живота си в плът, и така изкупува греховете на човешкия род. На следващия ден тачим паметта на покръстителката на чешкия народ св. Людмила. 15-и е отреден и за молитви за българския митрополит св. Киприан, оглавил Киевската и Московската църква през далечния XV век. Веднага след това – на 17-ия ден на месеца, почитаме мъчениците Вяра, Надежда и Любов и майка им София – Премъдрост Божия. Денят е и празник на нашата столица, така че освен имениците (които са малко над 100 хиляди) празнуват и всички софиянци. И накрая на месеца, на 23-ти, си спомняме и за зачатието на Предтечата на Христовата вяра – свети Йоан Кръстител.

01 п - Начало на Индикта – Църковната нова година. Преп. Симеон Стълпник. Св. Марта. Св. мчци Айтала и Амун дякони. Прав. Иисус Навин. Св. мчци Калист, Евод и Ермоген. Празнуват: Симеон, Симо, Симон/a, Мони, Мона, Марта, Сима

02 в - Св. мчк Мамант. Преп. Йоан постник, патриарх Константинополски. Св. 3628 мчци в Никомидия

03 с - Св. свщмчк Антим, еп. Никомидийски. Преп. Теоктист. Св. Фива дякониса. Св. мчца Василиса Никомидийска. Св. Йоаникий II, патр. Сръбски

04 ч - Св. свщмчк Вавила, еп. Антиохийски. Св. пророк и боговидец Моисей. Св. мчца Ермиония. Преп. Петроний

05 п - Св. прор. Захария и праведна Елисавета, родители на св. Йоан Предтеча. Празнyват: Зарко, Захари, Захарий, Светлозар/a, Бетина, Елза, Ели, Елисавета, Зара, Изабела

06 с - Св. мчк Ромил. Св. мчк Евдоксий. Преп. Архип. Чудо на св. архангел Михаил

07 н - 13 Неделя след Петдесетница. Неделя преди Въздвижение. Св. мчк Созонт (Предпразненство на Рождество Богородично).

08 п - Рождество на Пресвета Богородица:

Жените с името Мария и производните й празнуват именния си ден.

09 в - Св. праведни богоотци Йоаким и Анна. Св. Йоаким I, патриарх Търновски. Св. мчк Севириан

10 с - Св. мчци Минодора, Митродора и Нимфодора

11 ч - Преп. Теодора Александрийска

12 п - Св. свщмчк Автоном (Отдание на Рождество Богородично)

13 с - Обновление на храма на Св. Възкресение. Св. свщмчк Корнилий стотник (Предпразненство на Въздвижение на Честния Кръст)

14 н - Въздвижение на Честния и Животворящ Кръст Господен (Кръстовден). Празнуват: Кръстьо, Кънчо, Ставри, Кристина, Кръстена, Къна

15 п - Св. вмчк Никита. Преп. Филотей. Св. мчк Леонид. Празнуват: Леонид, Лео

16 в - Св. вмчца Евфимия Всехвална. Св. Людмила Чешка. Св. Киприан, митр. Киевски и Московски, българин. Празнуват: Людмил/а

17 с - Св. мчци Вяра, Надежда и Любов и майка им София. Св. мчца Теодотия. Св. Нил, еп. Египетски Агапий. Празнуват: Любен, Любо, Любомир/а, Любчо, Люба, Любов, Амалия, Вера, Вяра, Надежда, Надин, Надя, София

18 ч - Преп. Евмений, еп. Гортински, чудотворец

19 п - Св. мчци Трофим, Саватий и Доримедонт

20 с - Св. вмчк Евстатий Плакида и семейството му

21 н - Неделя след Въздвижение. 15 Неделя след Петдесетница. Св. ап. Кодрат. Св. Исакий и Мелетий, еп. Кипърски (Отдание на Въздвижение).

22 п - Преп. Козма Зографски. Св. свщмчк Фока, еп. Синопийски. Св. прор. Йона. Преп. Йона Празнуват: Гълъбин/а

23 в - Зачатие на св. Йоан Предтеча и Кръстител. Св. мчца Ираида

24 с - Св. първомъченица и равноапостолна Текла. Преп. Коприй. Св. Силуан Атонски

25 ч - Преп. Ефросиния Александрийска. Преп. Сергий, Радонежки чудотворец. Празнува: Сергей

26 п - Успение на св. ап. и ев. Йоан Богослов

27 с - Св. мчк Калистрат и дружината му. Св. апостоли от 70-те Марк и Аристарх

28 н - 1 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Преп. Харитон Изповедник. Св. прор. Варух.

29 п - Преп. Кириак Отшелник. Преп. Теофан Милостиви.

30 в - Св. свщмчк Григорий, просветител на Армения. Св. мчца Рипсимия