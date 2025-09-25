Н а 25 септември православната църква чества един от най-големите светци, особено тачен оттатък Черно море - Сергей Радонежки. С неговото име се свързват множество знамения, чудеса и чудотворни икони в източноправославния свят. Особено в Русия, Украйна, Беларус и Грузия той е почитан от учениците, студентите и всички, които се стремят към знание и успех в образованието. Вярващите го молят за помощ в учението, за успехи в изпити и за прозорливост, когато се сблъскват с трудности в научната работа. И въобще той е смятан за покровител на всички, които се стремят към духовно и интелектуално израстване, защото самият той е бил образец на мъдрост и дълбоко познание.

Свидетелства

Въпреки че чудесата на небесния ангел не са толкова широко документирани като тези на други светии, то със сигурност съвременните хора продължават да се обръщат към него с вяра и молитви за помощ в трудни моменти. Напоследък миряни свидетелстват за силата на молитвата към него, когато търсят защита, изцеление или напътствие в живота си.

Едно от съвременните чудеса, което стана известно в православния свят е свързано с мъж, който бил болен от рак. Той започнал да се моли на свети Сергий, просейки за застъпничеството му.

Московският митрополит Алексей покровителствал светеца.

След известно време състоянието на болния се влошило. И когато положението изглеждало безнадеждно, човекът започнал да усеща необяснима промяна в тялото си – болката намаляла, а в следващите месеци резултатите от медицинските изследвания показали, че туморите са започнали да се свиват и да изчезват. Лекарите били изненадани и не можели да обяснят този оздравителен процес, който бил в разрез с медицинските прогнози.

Мъжът обаче бил категоричен, че неговото изцеление е вследствие на молитвите му към Радонежкия чудотворец и неговото застъпничество пред Бога.

През 2010 година се случил силен природен катаклизъм — наводнения в региона на Краснодар. Множество хора били в опасност, като се водели и спасителни операции в цялата област. Един от спасителите се оказал в много тежка ситуация. Той бил откъснат от основната група в резултат на силните дъждове и наводненията. Самият той разказва, че бил на ръба на смъртта, и започнал да се моли на свети Сергий Радонежки за помощ. Скоро точно над него някак си се появил хеликоптер, пилотът го забелязал и му пуснал спасително въже.

Манастир

Монаси от основания от праведника „Троице Сергиев“ манастир разказват и друг случай.

През 1994 г. в Русия става известен случай, при който е отвлечено пеленачето на военен, докато детската количка стояла пред магазин в в град Краснознаменск, област Одинцово.

Бащата влязъл за секунди нещо да купи и детето изчезнало. Въпреки че цялото близко поделение било вдигнато под тревога, войниците и офицерите претърсвали всички мазета, тавани, обикаляли всички квартири от врата на врата, детето не било открито никъде. След молитва пред мощите на светеца в манастира му 8-месечното дете е открито да лежи живо и здраво, увито в одеяло току до апартамента на родителите си. И до днес остава загадка как се е озовало там.

Житие

Св. Сергий е роден през 1314 г., син е на ростовските боляри Кирил и Мария, които се преместили по-близо до Москва - в село Радонеж. На седемгодишна възраст Вартоломей, каквото е рожденото му име, е изпратен да се учи да чете и пише. Той копнеел за учене с цялото си сърце, но грамотността се оказала трудна. Скърбейки за това, момчето се молило ден и нощ на Господ да отвори вратата към книжното разбиране. Един ден, докато търсело изгубени коне в полето, видяло непознат монах под дъб. Монахът се молел. Детето се приближило до него и споделило мъката си. След като го изслушал съчувствено, старецът започнал да се моли за неговото просветление. След това отворил малко сандъче и от него извадил парченце просфора. Благославяйки Вартоломей с нея, той казал: „Вземи, дете, и яж: това ти е дадено като знак на Божията благодат и разбиране на Светото писание.“ Тази благодат наистина слязла върху юношата. От този момент Господ му дал памет и разум и момчето започнало лесно да усвоява мъдростта на книгите. След това чудо желанието на младия Вартоломей да служи само на Бога се засилило още повече. Той копнеел да се оттегли, следвайки примера на древните аскети, но любовта му към родителите го държала близо до семейството му.

Свети Сергей благославя монасите Ослабля и Пресвета.

Отшелничество

След смъртта на родителите си Вартоломей оставил наследството си на по-малкия си брат Петър, и заедно с по-големия си брат Стефан се заселил на десет мили от Радонеж, в гъста гора близо до река Кончура. Братята си построили там и малка църква. Така възникнал известният манастир „Свети Сергий“. Малко след това брат му го напуснал и Сергий прекарал близо две години, живеейки сам в гората. Един ден светият отшелник дал хляб на мечка, която дошла в килията му, и оттогава звярът започнал редовно да посещава свети Сергий, който споделял с него и последното си парче хляб. В онези години колкото и той да се опитвал да скрие подвизите си, мълвата за тях се разпространила и привлякла други монаси, които желаели спасение под негово ръководство. Те започнали да молят свети Сергий да приеме сан свещеник и игумен. Това се случило през 1354 г., когато свети Алексий се възкачил на катедрата на Московския митрополит.

Милостиня

Няколко години след основаването на манастира селяни започнали да се заселват близо до него. Наоколо минавал важен път за Москва, което спомагало за увеличаването на ресурсите на манастира. Следвайки примера на Киево-Печoрската лавра, той започнал щедро да раздава милостиня и да приема болни и скитници. Владиката Алексей обичал свети Сергий като приятел, поверявал му помирението на враждуващи князе, давал му важни правомощия и го подготвял за свой наследник. Но Сергий отказал този избор.

Веднъж митрополитът искал да му връчи златен кръст като награда за трудовете му, но Сергий рекъл: „От младостта си не съм носил злато, а в напреднала възраст още повече желая да остана в бедност“ и решително отказал честта.

Великият княз Дмитрий Донски почитал свети Сергий като баща и поискал благословията му за борбата срещу татарския хан Мамай. „Върви, върви смело, княже, и се уповавай на Божията помощ“, казал му светият старец, като му дал двама от монасите си за спътници. Това били Пересвет и Ослябя, които паднали като герои в Куликовската битка.

Видение

В продължение на петдесет години свети Сергий извършвал тихата си работа в Радонежкия скит. И още приживе вършел чудеса и бил удостоен с велики откровения. Веднъж той видял необикновена светлина и множество птици, изпълващи въздуха с мелодичното си пеене, което било знамение, че множество монаси ще се съберат в манастира му. Един път късно през нощта светецът чел акатист на Божията Майка. След като изпълнил обичайното си молитвено правило, той седнал да си почине малко, но изведнъж казал на килийника си, свети Михей: „Бди, дете мое, защото ще имаме чудно посещение.“ Едва изрекъл тези думи, когато се чул глас: „Пречистата идва...“ Той видял Божията Майка, сияеща в неизказана слава, придружена от апостолите Петър и Йоан. Неспособен да понесе чудната светлина, свети Сергий благоговейно се поклонил пред Божията Майка и Тя му казала: „Не бой се, избрани мой! Дойдох да те посетя. Не скърби повече за учениците си или за това място. Молитвата ти е чута. Отсега нататък жилището ти ще бъде изобилно във всичко и не само през дните на живота ти, но и след заминаването ти при Бога, аз непрестанно ще се грижа за твоя манастир, щедро ще го снабдявам с всичките му нужди и ще задоволявам всяка негова нужда.“

След като казала това, Божията Майка станала невидима. Според манастирските летописи явяването на Божията Майка се е случило в един от петъците на Рождественския пост през 1385 г.

Откровение

Шест месеца преди смъртта си, през 1392 г., великият подвижник получил откровение за времето на отпътуването си към Бога. Тогава той предал управлението на манастира на верния си ученик, бъдещия свети Никон, а самият той започнал да живее в мълчание, и на 25 септември предал душата си на Господа. Веднага щом свети Сергий издъхнал, неописуем аромат се разлял в килията му.

Вестта за смъртта му се разнесла не само от околните села, но и от близките градове. Всички искали да се приближат и да докоснат, ако не тялото на богоносния старец, то поне ковчега му. Князе и боляри, достопочтени старци игумени, видни свещеници на столицата и множество монаси, някои със свещи, други с кадилници и свети икони, дошли, за да придружават светите останки на блажения старец до последното му място за почивка - църквата „Света Троица“.

През 1408 г. тя изгоряла при пожар и се смятало, че тленните останки на светеца са загубени. Но те били открити на 18 юли 1422 г., по време на управлението на игумена Никон, по време на строежа на новия манастирски храм. Калугери свидетелстват, че не само тялото на св. Сергий, но и дрехите му били непокътнати. При освещаването на църквата през 1426 г. те били пренесени там, където се намират и до днес.

Икона

През този период Боговото видение е претворено в чудотворната икона на Животворящата Троица, нарисувана от Андрей Рубльов (1365-1430) - монах и иконограф, подстриган в Троице-Сергиевия манастир. Тя е изографисана с благословията на свети Никон в прослава на свети Сергий. На Стоглавския събор от 1551 г. тази икона е одобрена като модел за цялата църковна иконография на света Троица.

Иконата Света Троица на Андрей Рубльов

Божията майка многократно е защитавала руските войски чрез тази чудотворна икона. Цар Иван Грозни я взел със себе си при обсадата на Казан през 1552 г. Цар Алексей Михайлович (1645-1676) я носил със себе си в полския си поход през 1657 г. През 1703 г. иконата участва във всички кампании на войната с шведския крал Карл XII, а през 1812 г. митрополит Платон я изпраща на московското опълчение. Иконата „служи“ в Руско-японската война от 1905 г. и е била в щаба на главнокомандващия армията, Великия княз Николай Николаевич в началото на Първата световна война през 1914 г.

И цар Иван Грозни търси небесна помощ на свети Сергей.

Брани от поляците манастира си

Има много легенди за помощ свише, която опазила манастира му от нашественици завоеватели.

През т.нар. Смутно време (1605-1613) в продължение на година и половина поляците обсаждат манастира „Света Троица“. Но чрез застъпничеството на Пресвета Богородица и молитвите на свети Сергий те най-накрая избягали от манастирските стени „с голям срам“, водени от Божия гняв. Пак тогава свети Сергий се явил насън на ковача Кузма Минин, заповядвайки му да въоръжи армия за освобождението на Москва и руската държава. През 1618 г. полският княз Владислав отново дошъл до стените на „Света Троица“, но безсилен срещу Божията благодат, защитаваща манастира, бил принуден да подпише примирие с Русия.

Молят му се и невинни подсъдими

Затрудненията, които е имал светецът в учението си и които е преодолял с Божията помощ, са го превърнали и в покровител на студентите и учениците. Има традиция в Русия, Белорусия и Украйна те да се молят на свети Сергий преди важни изпити. Вярва се, че той ще им помогне, когато имат затруднения при заучаването на учебния материал, Помощ за концентрация и разяснение на трудни теми, за засилване на паметта и разума, за преодоляване стреса и нервността преди изпити. Също така се смята, че св. Сергий дори се е намесвал и е обръщал хода на съдебни дела при явна несправедливост.