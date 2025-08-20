В сяка година през август 88-годишният Морган Фрийман изживява този кошмар отново и отново. Демоните се пробуждат и му напомнят за една катастрофа, която можеше да е фатална, и за една голяма трагедия в живота му.

В нощта на 3 срещу 4 август 2008 г. близо до град Рюлевил, Мисисипи, има регистрирана катастрофа. Актьорът Морган Фрийман получава много тежки наранявания в нея, но оцелява – според някои по чудо. Той самият наскоро сподели, че по време на инцидента изгубил съзнание. Впоследствие му казали, че най-вероятно причината за това е била предсърдно мъждене, вид аритмия. В подкаста на Дакс Шепърд The Armchair Expert Фрийман разказа, че се наложило да му сложат пейсмейкър. Ръката му била натрошена, имало и увредени нерви. След инцидента актьорът започнал да живее по-спокойно и да се пази повече, отказал се от любимия си спорт - ветроходството.

Екзорсизъм

Трагедия №2 – през август 2015 г. млад мъж стои надвесен над окървавено женско тяло пред сграда в Ню Йорк. Държи нож в ръка и го забива в трупа, като крещи в транс: „Махайте се, демони, аз ви прогонвам!”. 65-годишният Джордж Худаско наблюдава сцената на екзорсизъм, скрит зад пердето в дома си. Това се случва около три сутринта, но съседът е буден и не иска да изпусне нито секунда от трилъра, който се разиграва пред очите му.

Свидетелят на убийството Джордж Худаско

Намушканата е Е’Дена Хайнс, малко по-известна с това, че е доведена внучка на Морган Фрийман. По нелепа случайност последната й житейска роля ще е най-запомнящата се.

Няколко години по-рано на знаменития актьор му се наложи да опровергава слуха, че поддържа любовна връзка с нея и дори ще се женят. Публикация в „Нешънъл инкуайърър” през 2009 г. твърдеше, че 72-годишният актьор и 27-годишната Е’Дена имали връзка от 10 години и че разликата във възрастта им не ги притеснявала. Фрийман обаче отрече двамата да са нещо повече от дядо и внучка.

Хайнс е убита от бившия си приятел Ламар Девънпорт, 30, който бил убеден, че в нея са се вселили зли духове и искал да ги изгони. Мъжът е отведен от полицията в психиатрична клиника. Бил горд от стореното.

Е"Дена и Ламар

Песен

Според друг свидетел на сцената – Брайдън Тарафа, убиецът посрещнал жертвата си с песента „Исус Христос се роди”. Звучал като побърканяк. 28-годишният свидетел също предпочел да гледа екзорсисткия ритуал отстрани. 33-годишната актриса била вече мъртва, но нападателят не преставал да я ръга с ножа си. Полицаите го заварили надвесен над трупа. Не оказал никаква съпротива.

Худаско позвънил на 911, за да съобщи за инцидента. Твърди, че е реагирал веднага след като е чул крясъците на жената. Нападението станало в неделя, 16 август 2015 г., около 03:00. Жертвата била откарана в една от болниците в Харлем, където била констатирана смъртта й. „Светът никога няма да разбере за нейния артистизъм и талант, за това колко можеше да предложи от себе си. Лека й пръст!”, се казва в изявлението на Фрийман.

Е’Дена Хайнс няма кръвна връзка с актьора. Тя е внучка на първата му съпруга Джанет Брадшоу, за която е женен между 1967 и 1979 г. Фрийман е бил женен 2 пъти, има двама синове и две дъщери.

Договор

Екзорсизмът е сред любимите „развлечения” на светата инквизиция и изобщо на Католическата църква. Провеждали са го пред публика, за да има възпитателен ефект пред онези, които се изкушат да сключат договор с дявола. В наше време към този обред се прибягва рядко – или защото бесовете са се научили да се маскират добре и не бият толкова на очи, или защото влиянието на Църквата не е толкова силно. Въпреки това има случаи, когато и в съвременния живот екзорсизмът се явява единствената възможност за връщане към ежедневието, особено ако човек започне по непонятни причини да чува гласове, които го подтикват към неадекватни постъпки, или започне да гасне без видима причина за това.

Обред

Екзорсизмът – това е изгонване на дявола, демоните или бесовете от тялото и душата на човека. Този обред е присъщ на различни култури, религии и вярвания. Практикуват го шамани от различни африкански и северни народи, славянски жреци и др. Повод за обреда във всички времена е било не само странно, неадекватно поведение на човека, но и физически болести. Смята се, че прогонването на духовете от тялото на болния е предпоставка за възстановяването и оправянето му.

Учените се отнасят скептично към обсебването от злите демони и намират редица обяснения за поведението на човека. Психолозите разглеждат това като вид психическо разстройство и настояват, че се лекува не с църковни обреди, а с медикаменти. Според тях психическо разстройство от този тип включва в себе си симптоми на истерия, психоза, маниакален синдром, епилепсия, шизофрения и раздвояване на личността. Медиците твърдят, че някои болни сами се асоциират с дявола или демон, така че трябва да бъдат спасени от самите себе си.

Кристи Петрова