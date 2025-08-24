З вездите се стягат за края на лятото – едни залягат на усилена физическа подготовка, други предпочитат по-малко, но качествени упражнения, а трети само гледат отстрани или се снимат в ефектни пози.

Звездата на попфолка у нас и в чужбина, Андреа, отиде в Созопол и веднага се щракна сред вода в типична за нея поза – единият крак напред, другият назад, а най-отпред гордо се пъчи силиконът в това, което изпълва. Андреа обаче има типичния проблем за жените с големи гърди и силикон в тях – трудно плува стилове, различни от жабешката или гръб. Но на нея едва ли й трябва особено много.

Ако се вярва на спецове по здравословен начин на живот, то месец преди астрономическия край на лятото у нас и в по-голямата част от Южна Европа е най-доброто време за събиране на тен и влизане във форма за по-студените дни на годината. Слънцето пече, но не прекалява, а народът и звездите му ваят тела като за последно.

Каравана

Белослава имаше през лятото песенни изяви, но тя показа, че предпочита по-голямата част от времето да го прекарва със семейството си и то на каравана край морето. Август се оказа полезен за това. Нея я налегнаха и размисли за нещата от живота и тя сподели с фенове и останалото население: „Как е възможно да има толкова обич на тази планета и да забравяме за нея! Раздавайте я и споделяйте вашата любов с хората, които заслужават! Всеки ден!“. Тя също оползотвори част от времето си и на лодка из морската шир. А и сподели доста спомени с тези, които я следват из социалните мрежи. 51-годишната певица показа и внучката си Яна, с която обича да играе.

Стане ли реч за лодки това лято, сякаш Алекс Раева и Орлин Горанов имаха най-много прекарано време върху вълните. Двамата певци заедно със семействата си обикаляха насам-натам из Средиземно море. Първо бяха из гръцките острови, после се прехвърлиха към италианските. Раева е известна и с това, че обича да се гмурка. Сега не показа в снимки как го прави край Сардиния, но мястото е доста изкушаващо за обичащите да се реят под морските вълни. А Горанов, който наскоро имаше рожден ден, оповести, че баш на празника го завалял дъжд, но точно от това извадил добра поличба по стара българска традиция. „С Валчето ни заваля любовен дъжд и решихме да преминем през вълшебната врата, за да се озовем на най-прекрасното място за почивка и сбъдване на мечти. Грабете с пълни шепи от август и се обичайте!“ - възкликна звездата на естрадата. Горанов е спец и в риболова, което доказа и това лято.

А една от суперзвездите на фолка, Емилия, отиде по семейному да прекара ваканцията в Испания. Тя и нейните хора са отседнали в луксозен хотел в Марбея, а там са наели яхта, с която да обикалят из крайбрежието и да се радват на средиземноморския бриз.

Бозайници

Лемури скачат по Киркоров, но той не се намира в Мадагаскар, където само се въдят в диво състояние тези предшественици на маймуните бозайници. Киркоров е в Северна Гърция и там посети тематичния парк в Неаполи, където имаше удоволствието да бъде харесан от няколко лемура, които буквално се качиха на главата му, а най-смелите директно си го гушнаха. Заедно с него са и децата му. В Гърция те са за няколко дни ваканция. А според руски медии, звездата там провежда и някои оздравителни процедури. Преди да отиде в Гърция, Филип не забрави да посети и родната си България, като се срещна с Катя и Здравко от „Ритон“. А от Гърция той обяви, че догодина в края на февруари ще направи два последователни концерта в най-голямата арена на Москва.

Това лято ваенето на мускули бе особено характерно за някои мъже знаменитости. Актьорът Антон Порязов сякаш не излезе от фитнес салона и там натрупа огромно количество мускулна маса, особено в торса. Стана направо културист и явно се готви за подобни роли и в киното.

Фики Стораро пък от години е маниак на тема да има най-мускулесто тяло. Демонстрира го по снимки, плакати и концерти, където радва фенките. Довечера се кани да пее с брат си Емрах и едва ли ще пропусне да покаже колко железни бицепси има. Той си направи и една много симпатична снимка с препасан патрондаш в стила на Рамбо и със закачка отправи предизвикателство към легендарния филмов герой.

Блясък

На другия полюс по отношение на бодибилдинга е Играта, той влиза във фитнеса, но не прекалява. За това пък проявява стройно чувство за хумор, когато се показа гола глава и възкликна: „Фризьорът каза: ще блестиш! – е, получи се“.

Диана Габровска в последно време е най-известната личност от Момин проход, където не успя да стане градоначалник, но пък получи прозвището Голата кметица. След това тя умело са възползва от славата си и отиде в Гърция, където започна да се снима в еротични и откровено порно филми. През останалото време гледа да поддържа добра форма, предимно из родните планински курорти. Тя се слави и като ездачка на истински жребци. Наскоро си пусна и снимка как само по бельо, но пък с ботуши, язди един кон. Някои заподозряха, че това е част от поредната й изява в порното, защото имаше и камшик. Така или иначе, Габровска добре се грижи за тялото си и явно ще посрещне есента в топформа. Преди седмици имаше и любопитна случка покрай нея. Тя снимала секссцени с двама надарени африкански партньори в южната ни съседка. След това двамата мъже решили да се поразходят и поразгледат, но гръцки полицаи ги забелязали как се шляят и помислили, че са незаконни емигранти, опитващи да нахлуят в Шенгенското пространство, пък надарените актьори не говорели езика и настанало объркване. Та се наложило Габровска да доказва с документи как си имат всичко, документирано по законен начин. А като отишла в участъка, ченгетата доста бързо я разпознали, но не стана ясно дали са й искали автографи. Това пък напомни на един друг случай преди време, когато с популярна американска порноактриса се снимали щатски войници. На въпрос на някои медии, американски военни началници отговориха тогава, че и порноактрисите са национално богатство, както някои други природни забележителности. Но тава бе в едни други времена.

Природа

В проучвател на природните забележителности в родните планински местности се превърна актьорът Китодар Тодоров. Бродейки из горите на родината, той дори си направи каламбур с иманата и оповести под една от снимките, сякаш излязла от някой филм за Джурасик парк: „Не стихват странстванията на естествоизпитателя и вечно търсещ приключенец д-р Тотодар Кидоров“. Обаче динозаври, поне засега, не се появяват наоколо, но пък има само папрат и иглолистни.

Преди него Графа бе из Родопите и се отдаде на вече традиционната за него ваканция по стария начин – без интернет, връзка с напрегнатия град и шумните тълпи. Влади Ампов направи няколко прехода из планината, спусна се и по въжето на т.нар. алпийски тролей. И после се завърна зареден и готов за нови песни и концерти за радост на феновете.

Актьорът Деян Донков също доста активно спортува това лято. Дори успя да гребе с туристически каяк по Дунав. После отиде и до Белоградчик да послуша малко опера и да поплува в басейн край прочутите скали. Там дори прегърна момиче и се снимаха в гръб. Фенките обаче веднага заподозряха, че това не е новата му любовна тръпка, макар и да имаше доста опити да отгатнат коя е жената до звездата на театъра и какво извън кадъра дели с него.

Георги П. Димитров