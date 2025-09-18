Н овият вариант на COVID-19 идва с повръщане и диария, предупредиха лекари пред „Телеграф“. Вълна от повръщащи пациенти търсят помощ от личните лекари. Стомашното неразположение обикновено отшумява в рамките на 12 до 24 часа, но гаденето може да продължи по-дълго при някои хора. В следващите дни на мястото на тези симптоми идват нови, като кашлица, болки в гърлото, главоболие, треска и загуба на вкус и обоняние.

Заблуда

Ако изпитвате симптоми като повръщане, гадене, кашлица или болки в гърлото, препоръчително е да се тествате за COVID-19 и да се консултирате с медицински специалист, особено ако сте в рискова група, съветват специалистите. Заради гастроинтестинални симптоми в началото инфекцията може да подведе родители и специалисти, че става въпрос за чревен вирус. Затова само тестът може да разграничи инфекциите.

30 на сто ръст на заболелите от коронавирус само за седмица отчетоха здравните власти у нас. По последни данни на Националния център по заразни и паразитни болести официално са регистрирани 103 болни от инфекцията.

Макар официалният брой на заболелите да е нисък, той служи като сигурен индикатор за тенденцията, тъй като много хора не се изследват или използват домашни тестове, които не влизат в статистиката, обясни пред Нова телевизия шефът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова. Тази тенденция не е само в България, а е общоевропейска. „В Европа увеличението е дори с близо 50% – от 22 хиляди случая за юли на 35 хиляди за август“, допълни експертът.

Хоспитализации

Макар заболяването да протича сравнително леко, броят на хоспитализираните пациенти расте. Ако температурата не спада или кашлицата се задълбочава след третия ден, е задължително да се потърси лекарска помощ. Това важи с особена сила за хората с придружаващи и хронични заболявания. Същото правило трябва да бъде приложено и при малките деца, отбелязват лекарите.

Особено уязвими на инфекцията са възрастните хора и хората с хронични заболявания. Здравните власти препоръчват продължаване на ваксинацията, включително бустерни дози, и спазване на предпазни мерки, особено в райони с висока заболеваемост.

Милена Димитрова