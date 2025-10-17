Б огатите и известни хора често имат съвсем прости човешки желания, които обаче не могат да си позволят да изпълнят. В стремежа към съвършеното тяло те често затъват в блатото на хранителните разстройства.

„Бил съм наркоман и алкохолик, а за известно време бях и булимик“, споделя в своята автобиография Елтън Джон. Музикантът си спомня, че лично е приготвял огромни количества от любимите си ястия, които след това изхвърлял на боклука, без да ги опита. Той далеч не е единствен. Лейди Гага признава в интервю за Billboard, че е имала тежки комплекси с тялото си. Като тийнейджърка в училище тя се е заключвала в тоалетната и повръщала всичко, което е приемала като храна.

„Исках да съм фина и слабичка като балерина, но в огледалото виждах дебеличката дъщеря на баща италианец, който вечер не сяда на масата без купчина кюфтета. Просто не ми се получаваше“, казва тя. Гага продължава с порочния си навик и когато става известна звезда. Тя повръща всичко, но в крайна сметка ѝ се налага да спре. Лекарите ѝ казват, че е на ръба да загуби гласа си и я заплашват, че повече никога няма да пее. Оказва се, че всеки път, когато повръща, стомашните киселини увреждат гласните ѝ струни. Гага спира с пагубната си практика, а от зловещата битка с килограмите остава специфичният тембър на гласа ѝ.

Мечта

„Аз съм съвестен човек и гледам да не прекалявам, но аз съм от поколението, израснало с „Уан Дайрекшън“, и ако искаш да си на сцената, няма как да не те сравнят конкурентите ти. Никой не ме разбираше, че просто искам да си взема шест бири и да се натъпча с дюнери. Ама – не, не може, защото все има някой като Джъстин Бийбър или Шон Мендес, които са слабички и съвършени, а ти – ти си дебел“, казва в интервю за Rolling Stone Ед Шийрън.

„Просто не ми се живееше повече“, допълва той. Шийрън дълго време се бори с булимията, като редува периоди на тотален глад с такива на зверско преяждане с каквото му попадне пред очите. Всичко това е придружено с реки от алкохол и наркотици. Шийрън се съгласява да говори открито за проблемите си с храненето и дори изнася лекции, с които цели да предпази обикновените хора от хранителни разстройства.

Битка с тежката зависимост води Тейлър Суифт, която не е можела да се нахрани като човек, въпреки че има милиарди долари в банковите си сметки. „Гледах се и все си мислех, че коремът ми стърчи, а задникът ми е пораснал. Веднъж някой изтърси, че съм имала закръглено коремче и ме попитаха за пореден път дали съм бременна. Откачих. Казах – „Край!“, и спрях да ям. Нищичко не хапвах и не разбирах как коремът и задникът ми не отслабват. Има обаче един проблем. Когато отслабваш, нямаш никакви сили и понякога нямах сила дори да изляза на сцената“, казва Суифт в биографичния филм Miss Americana, излъчен по Netflix.

В грозна битка със собственото си тяло влиза актрисата Джесика Алба. Тя винаги е възприемана като секссимвол, но си причинява тежко хранително разстройство, когато е на върха на славата си. „Постоянно чувах разни мъжки коментари, че съм била закръглена и съвършена“, казва тя пред Page Six. Спира да яде и това я вкарва за дълго време в болница.

Комплекси

На зверски тренировки след всяко хранене се е подлагала вокалистката на „Пусикет Долс“ Никол Шерцингер. Престоява от пет до осем часа във фитнеса в стремеж да изгори възможно най-много калории. Чула да казват, че имиджът на бандата се крепи на перфектния външен вид на певиците. Тотално спира да яде. „Всичко това просто убиваше всяка радост от живота ми“, казва Шерцингер в интервю за The Guardian. В един момент си дава сметка, че става прекалено слаба, за да може да пее, и губи гласа си. „Идва един в момент, в който трябва да избереш дали да продължиш да се самобичуваш или просто да се върнеш към нормалния начин на живот“, допълва тя.

Имиджът на секси мацка докарва анорексия на Кристина Апългейт. „Когато паднах под 45 кг, се погледнах в огледалото и трябваше да призная, че имам хранително разстройство“, казва звездата от „Женени с деца“ в собствения си подкаст.

На зверски лишения се е подлагала звездата от сериала „Али Макбийл“ Порша де Роси. Освен актриса тя беше и търсен модел. „Обикновено издържах да не ям нищо по десет дни без прекъсване. Не можех да си представя как мога да си позволя да изляза на подиума, без да съм слаба до съвършенство“, казва Де Роси в интервю за People.

Пианистът

Малко по-различна, но също толкова тъжна, е историята на актьора Ейдриън Броуди. Той е известен с това, че прави и невъзможното, за да влезе в образ. Броуди отслабва с повече от 30 кг. За ролята си в „Пианистът“, където играе концлагерист от Втората световна война. Изпълнението му носи „Оскар“, но цената е висока. Броуди си докарва тежко хранително разстройство и впоследствие прекарва месеци в мъчителни опити да накара тялото си да приеме някаква храна.