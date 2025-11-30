С лед успеха на „Звучната мелодия на сърцето“ Хули Леонис продължава своята поредица „Приказки от XII дом“ с нова книга, посветена на една от фундаменталните планети. „Приказките на Сатурн“, публикувана от „Апостроф“, разкрива по интерпретативен и проникновен начин уроците на най-сигурния елемент в наталната карта – базата, върху която се изгражда цялата личност на човека.

Хули Леонис е от най-разпознаваемите астролози и енергийни терапевти в България. Той е популярен с холистичния си подход, който комбинира класическата астрология и родовия анализ в неговия авторски метод „Разходка в гората“. Автор на осемнайсет книги, Хули Леонис носи силен индивидуален почерк, който ясно може да се проследи в поредиците „Очевидните скрити истини“ и „Приказки от XII дом“. Той съчетава класическото астрологично познание с изследването на родовата енергия и пречупва тълкуванията си през сферата на психологията, като се стреми да припомни на хората кои са и как отново да се свържат с живота си.

Сатурн е една от основите в анализа на Хули Леонис, а тук, в XII дом, света на усещанията, авторът я интерпретира емоционално, интуитивно и провокативно. Планетата е свързана с фундаментите на живота, със социалните умения, с рода и с отношенията както в дома, така и извън него. Всичко друго в житейския път е построено отгоре и без тази база истинското себепознание остава непостижимо.

От „Апостроф“ обясняват, че „Приказките на Сатурн“ преливат от символи, информацията им е силно концентрирана и първоначално се усеща ударно, но после хората ще осъзнаят, че са разбрали нещо изключително важно за себе си, а с всеки следващ прочит ще се разпознават по нов начин.

Благодарение на тази книга читателите ще разберат какъв е идеалният замисъл на тяхната позиция на Сатурн, след това ще узнаят как този чист потенциал се реализира на Земята, а накрая ще се срещнат и със своята приказка. От нея обаче ще научат само онова, което са готови да разберат, а след всяко завръщане ще срещат нови детайли, които ги описват по съвсем нов начин. Именно затова авторът съветва посланията на тази значима планета да се четат с отворен ум и с още по-широко отворено сърце.

Ето и някои откъси от мислите на Хули Леонис по темата за Сатурн, предоставени на „Телеграф“ от „Апостроф“.

Колко

Колко е важен Сатурн във вашата рождена карта? Вие сте Сатурн. Това е най-сигурният елемент във вашата рождена карта. Сатурн се свързва с основата в живота ви, със социалните умения, с рода ви, с връзката ви с хората във и извън дома.

Луната се свързва с личните ви емоции, с дома ви, с личното ви пространство. Но ако живеете сами, не споделяте това пространство и никой не попада в него, вие не упражнявате уменията, които то предполага. Няма с кого да се свързвате емоционално в дома, сами определяте нуждите си, не споделяте емоциите си. Възможно е пространството на Луната да е приспано като енергия, да не сте осъзнато свързани с него. Но със Сатурн винаги ще сте, защото излизате от дома, ходите на работа, а дори да не правите това, имате род, с който сте изначално свързани.

Слънцето (зодията) е вашият индивидуален път. Много малко хора се намират на него. Защо ли? Защото спират развитието си на нивото на Луната, т.е. семейството от майка и баща. Ако живеете с родителите си, ако те ви помагат финансово, ако сте емоционално зависими от тях, каквото и да си мислите – вие дори не сте стъпили на пътя към развитието на вашата индивидуална личност, т.е. на Слънцето. Но Сатурн ще работи – отново по гореспоменатите причини.

Цялата ви личност се базира на Сатурн. Оттам започва анализът. Всичко друго е построено отгоре, върху тази основа. Без да познавате основата, не можете да познавате себе си.

С други думи – ако не познавате вашето лице, свързано със Сатурн, вие наистина не познавате себе си. По тази причина това лице ви свързва с вашия род – не само с биологичния, но и с духовния. Ако не знаете откъде идвате, няма да знаете и накъде да отидете.

Какво

Хули Леонис продължава: „Какво според мен е най-важно по отношение на Сатурн? Това е темата, с която той ви дисциплинира в живота. Затова го наричаме учител. Ако не преминете успешно през тази тема, вие никога няма да пораснете. Завинаги ще си останете едно дете в тялото на възрастен, което чака да му бъде казано какво да прави и ще вярва, че има свободна воля, защото другите са му предложили някакви опции.

Сатурн е ключът към това да се завърнете към себе си и да се почувствате силни, осъзнавайки отговорностите към своя род, но и ресурсите, които той ви дава. Просто преминавайки през този процес и осмелявайки се да пораснете, вие можете да си върнете силата, с която сте родени.“

Анализ

Хули Леонис уточнява: „В моята лична представа не може да съществува астрологичен анализ без изключително важното влияние на Сатурн. С „Приказките на Сатурн“ се надявам да ви помогна вие сами да стигнете до този анализ и в процеса на опознаване на тази книга постоянно да разбирате все повече и повече за себе си.

Надявам се, че ще ви бъде толкова приятно да прочетете тази книга, колкото и на мен ми беше приятно да я напиша. Добре дошли в света на Сатурн!“.

Приказка

Хули Леонис е откровен: „Ще ви споделя това, което на мен ми разказаха Животът и Смъртта. Ще започнем с една езотерична приказка вътре в приказката. Колко сериозно ще я възприемете – зависи само от вас. За мен е важно да достигне до сърцата ви и да ви докосне, а ако това се е случи, значи информацията постепенно ще се разгърне във вас.“

И астрологът започва своя разказ: „Началото на приказката за Сатурн започва, когато Сатурн е включен в проекта, наречен Земя. Или по-скоро неговите цивилизации. Това, разбира се, е една друга приказка, която предполага да ѝ се отдели много повече време и внимание, но сега трябва да се спомене накратко.

Когато Земята се създавала като експериментално пространство, където да се срещат различни цивилизации и да обменят опит, едни от участниците, които били поканени, били цивилизациите на Сатурн, или за по-кратко ще ги наричаме просто Сатурн.

И така – Сатурн носел в себе си високоразвити цивилизации, които се отличавали с дълбоката си мъдрост и зрялост. Казвам цивилизации, защото Сатурн бил колективно пространство, където съществували високоинтелигентни и мъдри индивиди.“

Души

Според Хули Леонис: „Някак Сатурн бил пристанище за всички мъдри и изявени души, които се събирали от цялата галактика. Затова и участието на цивилизациите на Сатурн в създаването на Земята било изключително важно. За да можем да ги различаваме, в тази книга ще ги свържем със зодиакалните знаци. Разбира се, това е много елементарно тълкуване, но усещам, че то ще бъде разбрано най-добре.

Приносът на Сатурн по отношение на Земята бил много голям. Неговите цивилизации давали идеята за основа, за стабилност, за устойчивост и мъдрост, а това били огромни сили. Това е процес, изобразен по приказен начин. Ако трябва да се опише като енергия, то Сатурн дал нещо като енергиен пръстен и на Земята – точно като собствения си, но не толкова мощен и видим. Именно този пръстен поддържал високовибрационната структура на Земята.

Затова и първите ѝ обитатели били високовибрационни смели души – новатори, които искали да опитат нещо различно. Този земен пръстен, предоставен от Сатурн, давал на тези души усещането, че са в сигурно и мирно пространство, където могат да продължат духовната си еволюция по ускорен и осъзнат начин.“

Памет

Хули Леонис е категоричен: „В колективната земна памет има още спомени за високоразвитите индивиди, които някога населявали Земята в едно необозримо далечно време.

Може би вече усещате, че отиваме към заплитането или към момента, в който се появяват лошите. Вече сте наясно, че участието на цивилизациите на войната при изграждането на Земята постепенно се увеличава. Те създават ниския астрал, който да действа като капан за високовибрационните души и да ги държи чрез страхове в земната орбита, за да може енергията им да се използва за целите на тези цивилизации.

Цивилизациите на войната били много недоволни от факта, че не могат да премахнат изцяло енергийния пръстен, даден на Земята от Сатурн – толкова много им пречел. По определен начин той давал на хората усещането, че знаят, могат и умеят да се справят сами с всяко едно предизвикателство.

Това не била изгодна тактика за цивилизациите на войната, които искали да държат всички в страх и подчинение и да им налагат своята лична представа за съществуването, която представлявала отровена и изкривена форма на истината.

Тези цивилизации направили много проучвания дали е възможно този земен пръстен да бъде унищожен, но установили, че ако това се случи, е възможно цялата атмосфера и структура на Земята да бъде нарушена и това да доведе до нейния край чрез същия похват, чрез който била изградена.

Цивилизациите на войната харесали този начин. Просто искали да го променят така, както на тях им харесва, но разбрали, че това не е невъзможно. Тогава включили другите си механизми. Решили да прибегнат до манипулация и разпространяване на лъжовна информация. Активирали един изцяло нов план.“

Мисли

Хули Леонис споделя свои размисли: „След като написах „Приказките на Луната“, не бях напълно сигурен как да продължа. Всъщност поредицата тръгна в една неочаквана за мен посока към Лилит, Селена и техните истории. След като те приключиха със „Звучната мелодия на сърцето“, е време да се завърна и към приказките на трите фундаментални планети, които тълкувам в своята работа – Сатурн, Луна и Слънце.“

Астрологът обяснява: „Сатурн е в основата на моя анализ. Как тълкувам Сатурн като житейски уроци можете да разберете от предишната ми книга „Уроците на Сатурн“. Тя е важен момент за мен, тъй като ми е четвъртата.

Вече усетих, че съм напипал правилната нишка по отношение на писането. Винаги много ще се гордея с тази книга. Разбира се, тя е написана много повече през аналитичната ми част, но в нея вече ясно може да се уловят зараждащият се стил и интерпретативният начин на разказване, които притежавам.

Сега се намираме в 12-и дом. Това е домът на усещанията. Затова и интерпретацията на Сатурн ще бъде емоционална, интуитивна и провокативна.

Предполагам, че когато за първи път прочетете приказката, описваща вашия Сатурн, няма да ви хареса. Дори ще бъдете категорични, че не се отнася до вас. Вашата емоционална система автоматично ще се затвори и ще откаже да приеме написаното. И това е нормално. Приказките на Сатурн са изпълнени със символи. Всяка една дума, всеки един герой, неговата връзка с другите, неговите решения и действия, всичко това описва вас. Това е много концентрирана информация, която – поднесена така ударно – просто ще ви цапардоса и ще ви заболи.

След това ще се опомните и ще се върнете към приказката. И тогава ще разберете, че сте прочели нещо много важно за себе си, което винаги сте искали да знаете, но не е имало кой да ви го каже. И аз няма да ви го кажа. Кодирал съм го в символите на приказката. Вие сами ще трябва да си го кажете, защото след всяко прочитане на приказката ще разпознавате себе си по нов начин.“

Родове

Хули Леонис дава своите съвети: „В частта, която се нарича „Родовете на...“, ще усетите какъв е идеалният замисъл на вашата позиция на Сатурн. В следващата част „В земната реалност“ ще узнаете как този чист потенциал се реализира на Земята, а след това идва ред на приказката. От нея ще научите онова, което сте готови да разберете. Дори ако след първото прочитане не осъзнаете нищо, това пак е в реда на нещата. Сигурен съм, че при следващ прочит ще разберете повече.

Съветът ми при четенето е да не анализирате, още по-малко буквално. Направите ли го – знайте, че сте се уплашили и сте на път да се затворите и да се отхвърляте ментално. Стигнете ли дотам, спрете!

Върнете се, когато сте готови да усетите приказката. С времето и с годините ще имате възможност да се връщате към нея и всеки път да откривате нов детайл в нея, който описва самите вас, но не очаквайте това да се случи още при първия прочит. Това са приказките на 12-и дом! Четете ги, усещайки!“.

Това са някои от насоките, които дава астрологът Хули Леонис в „Приказките на Сатурн“.

Георги П. Димитров