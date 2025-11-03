А вангарден, драматичен и трагичен, Юкио Мишима остава една от най-загадъчните и вълнуващи фигури в световната култура и литература. Творчеството му – наситено, философско и парадоксално – говори за бездната между духа и тялото, търсенето на смисъл, нихилизма, еротизма и смъртта. И до ден днешен неколкократно номинираният за Нобелова награда писател продължава да провокира със своите непреходни идеи, модерно звучене, ексцентричност и комплексност.

Точно 100 години след рождението на Мишима знаковите му романи „Златният храм“ и „Морякът, комуто морето обърна гръб“ излизат в нови издания от „Ентусиаст“ с преводите на голямото име в японистиката у нас Дора Барова и дизайна и оформлението на Яна Аргиропулос. „Морякът, комуто морето обърна гръб“ е последният превод на Барова, която премина в отвъдното през 2018 г., затова работата по книгата завършва нейната дъщеря – Пана Барова-Озджан.

Юкио Мишима е творец, чиято биография се превръща в есенция на неговите произведения със забележително съчетание на естетика, крайност, красота и разрушение. Животът му, белязан от дисциплина, талант, страст и вечна борба, придава пламенна енергия и автентичност на всяка негова творба.

„Морякът, комуто морето обръща гръб“ среща читателите с Нобору, тринайсетгодишния син на овдовялата Фусако, който „членува“ в безжалостна момчешка група и определя света на възрастните като илюзорен, лицемерен и сантиментален. Когато майка му започва да се вижда с помощник-капитана Рюджи, той и приятелите му първоначално го издигат на пиедестал; не след дълго обаче отсъждат, че същността му е обидно мека и романтична. За тях разочарованието от постъпките му е чисто предателство. И плануваното за това предателство възмездие е ужасяващо.

След „Златният храм“ и „Морякът, комуто морето обърна гръб“ „Ентусиаст“ планира да издаде и първата книга от тетралогията на Мишима „Морето на плодородието“. „Пролетен сняг“ се очаква в началото на 2026 г.

Кристи Красимирова