П опулярната градинарка Деси Владовска, която се занимава с натурално земеделие, дава ценни съвети за това какво да направим с градината през есента, когато земята се готви за почивка и зимата, и когато садим културите на късния ден като чесън, лук, салати, спанак. Най-важното правило, което не бива да се забравя, е, че есента е времето, когато се гради здравето на почвата. Тя използва различни видове каменни брашна, които сама си приготвя и дава ценни указания за какво и как се прилагат.

Според нея каменните брашна са търпеливи помощници на градинаря, защото не изгарят, не пренаторяват, не замърсяват. Те хранят, укрепват и пазят баланса на Земята.

Нужди

Деси Владовска разкрива, че всяко каменно брашно има различно съдържание в зависимост от нуждите на растенията. Например калиевото и калциевото с PH7 е подходящо за домати и пипер, защото с него през следващия сезон ще избегнете върховото гниене. Земната сила има съдържание на калий и калций по-малко, но съдържа магнезий, цинк, желязо, бор и е подходящо за зелен боб и зеленолистни култури.

Миксът „Майката земя“, за който „Телеграф“ няколко пъти пише, съдържа оборска тор от преживни животни и биовъглен, който е изключително важен, защото въглеродът е горивото за растенията.

Каменното брашно, което съдържа силиций, е подходящо за лятото, но може да се сложи и през есента, тъй като силицият е трансиметр на всички минерали и нутриенти към растенията.

Брашната, които съдържат зеолит, пък чистят почвата от тежки метали.

Групи

Според Деси Владовска растенията имат нужда от три групи вещества. Те са за растеж и зелена маса – азот (N), магнезий (Mg), желязо (Fe).

За цъфтеж и плододаване – фосфор (P), калий (K), бор (B).

За устойчивост и сила - калций (Ca), силиций (Si), манган (Mn), цинк (Zn).

Есента е моментът, когато почвата си „вдишва силата“ и затова е времето, когато трябва да й дадем минерали, да я подготвим за следващата година, разкрива градинарката. Резултатите са, че почвата става мека, дишаща, минерално наситена и готова да събуди живота напролет.

Тя използва варовиково брашно основно с калций (CaCO₃), с което укрепва структурата на почвата, неутрализира киселинността и подхранва растенията с калций. Разпръсква 150-200 г/м² през есента и прекопава на 15-20 см дълбочина. Особено подходящо е за домати, лук, чесън, царевица, зеле, плодни дръвчета.

Силиций

Брашното със зеолит от вулканичен произход съдържа калций, магнезий, калий и силиций. То задържа влагата в почвата, абсорбира излишния амониев азот и бавно освобождава хранителните вещества. 50-100 г/м² се смесват с почвата през есента. Подходящо е за краставици, домати, пипер, ягоди, всички растения, които обичат равномерна влага.

Силициевото брашно съдържа силиций (SiO₂), желязо, магнезий, манган, калий.

Укрепва клетъчните стени, повишава устойчивостта на суша, студ и болести.

Действа като естествена броня и усилвател на светлината. През есента се нанасят 50 г/м² върху почвата. При листно третиране 1 ч.л. на 1 л вода се пръска през сезона.

Подходящо е за домати, пипер, краставици, ягоди, зеле, салати.

Магнезий

Доломитовото брашно е комбинация от калций (Ca) и магнезий (Mg). То балансира почвата, дава сила и стабилност, активира полезните микроорганизми. 100-150 г/м² през есента се разпръскват и прекопават.

Подходящо е за зелеви култури, салати, пипер, бобови и кореноплодни.

Кал

Вулканичната каменна кал съдържа калий (K), магнезий (Mg), желязо (Fe), манган (Mn) и силиций (Si). Дава дълготрайна минерална енергия и укрепва растенията. 100 г/м² през есента се прекопават заедно с органичната материя.

Подходящ е за домати, царевица, пипер, патладжан, зеле, броколи.

Въгленът е дом за полезните бактерии

Миксът „Майката земя“ е жива комбинация от всичко най-добро според Деси Владовска. Съдържа калций, калий, микроелементи, бактерии, микроорганизми и най-важното — биовъглен. Той е „батерията“ на почвата – задържа хранителните вещества и е дом за полезните бактерии.

С 1 супена лъжица се сипва върху всяко растение, след това се полива.

Използва се пролетта и есента като чиста храна за растенията и поддръжка на микробния живот.

Светлана Трифоновска