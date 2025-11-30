Е страдната легенда Кичка Бодурова, която днес празнува в САЩ 70-годишния си юбилей, е избягала от „Пирогов“, за да запише един от най-големите си хитове - „Едно бузуки пее“, разкри пред „Телеграф“ самата тя.

Почитателите й от няколко поколения ще я чуят отново тази вечер от юбилейния й концерт за 50 г. на сцената от зала 1 на НДК заедно с още други любими песни, а историите на някои от тях тя разказа ексклузивно пред „Телеграф“: „А знаете ли, че "Едно бузуки пее" на Морис Аладжем и Жива Кюлджиева я записах на стол, седнала в националното радио, защото бях само на няколко дни оперирана от апандисит. Даже избягах от „Пирогов“, защото имах дата за запис в студиото. Докторът, който ме наглеждаше там, потърсил мой близък, с когото се познавали, и му казал, че съм напуснала болницата, без да са ме освободили. "Но поне й кажи да дойде да й извадим конците до седмица!" - му казал. Но превивайки се, седнала на един стол, я записах песента“.

Носталгия

За песента "Помниш ли, море": „Дълго време исках да напиша текст за моето любимо море и моя любим роден Бургас. И знаех, че съм вече голяма да се явявам на фестивали. Но реших да я предложим заедно с композитора Димитър Гетов на фестивала "Бургас и морето" - дадох му примерно наставления как да звучи. Исках да има лека нотка на фолклор, защото исках това да бъде моята изповед, моят химн за моя Бургас и моето море. Мъчих се дни, месеци, но не ставаше. Един ден съм на шопинг и в един момент нещо започва да узрява в главата ми. Оставих в магазина каквото бях избрала и тръгнах към колата на паркинга. Намерих листче и на кормилото започнах да пиша: седя си пак на плажа и броя вълните, броя годините ми, минали в Бургас. И мисля - сбъднаха ли се мечтите, които тайничко прошепвах и на глас." В началото очите ме се просълзиха. Накрая видях, че кормилото беше на капчици... от любов и носталгия“.

Политическо

Историята на "Обичам те, майко Българийо" също е много интересна: „През 1997 г. започнахме да правим албум с Илия Кънчев. Тогава си спомням времената бяха трудни - той ми казваше: сестра ми, ядем само картофи. Помолих го той да напише или вземе от други композитори подходящи песни за мен. Само да не са политически или за "бащината стряха" - му казах (тогава всеки гледаше да изпее някаква такава). Избрах 15 от 25 песни и започнахме записите на албума "Това съм аз". Една вечер отиваме у тях и той нарочно оставил един лист на масата в хола. И както си говорим, аз леко поглеждам към листа. Прочетох първите два реда. После се загледах по-сериозно и взех листа. Свърших с четенето и му казвам: какво е това бе, брато? Амиии... ти нали каза, че не искаш политическо - ми отговаря. Има ли мелодия? Ами има нещо... Така протече разговорът. После ми даде запис - нещо изсвирено на синтезатор, но само хармония - нямаше разбираема мелодия. Колегите, които го познаваха, ще потвърдят, че така, както косата му бе винаги като рошава, и присъствието му на музикант бе такова. И по тази хармония и с промени в текста направих мелодията. Песента я написахме, че е негова, защото той бе в началото и да бъде авторът той. Но я направихме заедно - така се получи "Обичам те, майко Българийо", която мисля, че ще остане и след мен“.

Монета

Кичка е изпяла много песни от прочутия хитов тандем Зорница Попова и Йордан Янков. Повечето от тях са създадени по истории, разказани им от нея. Като „Хвърли една монета“. „Върнах се от Италия - бях в Рим почти 3 месеца, и им разказах за Фонтана ди Треви - как хората хвърляха монeти, за да се върнат отново в този приказен град. Сега много са го посетили и знаят. Но тогава, по времето на комунизма, не всеки можеше да пътува. За мен тогава бе уникално място Рим, както и ще остане завинаги! Така се роди тази песен“.

Тончо Русев ме помоли да изпея „Измислица“ заради жена му

„Много хора се учудиха защо направих песента "Измислица" на Тончо Русев. Един ден той ме покани да отида у тях на кафе. Седнахме тримата със съпругата му до пианото след това. И той ми каза: Има една песен, която е нейна любима и искаме да не потъва в забрава. И решихме да споделим с теб, да я направиш. Тази песен навремето Лили Иванова я беше изпяла. Аз му казах, че чувствам леко неудобство, но той ми каза, че това е тяхна молба. И започна да я свири на пианото. Когато той свиреше, акордите звучаха толкова наситени с музика. И на мен ми дойде идеята, усещането за друго звучене на песента. След това се обадих на Митко Гетов и му казах, че искам аранжимент на тази песен, но като шансон. С акордеон, представи си - му казах, музикант свири на тротоара в Париж. И така измислих и разпяването вътре, което е без думи. Това бе моят прочит на песента. Смених и няколко думички, разбира се. Защото за мен думи, дори заради римата, но написани за пълнеж, не мога да изпея. Моля да бъда извинена, но моята истина е тази. Та... по молба на Тончо Русев изпях "Измислица"!“, разказа още Кичка Бодурова.

Лео Богдановски