Т рудно е да не се яде преди лягане, особено след тежък работен ден. Може би тялото ни вече не иска калории, а мозъкът ни изпраща в кухнята в търсене на нещо вкусно. Откъде идва това желание и как да се отървем от него?

Тази публикация е за вас – ако принадлежите към категорията хора, които никога няма да откажат вечерята. Няма да я дадат на своя враг, а ще си я излапат сам-сами. При това ще повторят и потретят в късните часове. За тези, които могат да гладуват целия ден, но проверяват хладилника на всеки десет минути вечер. А също и за тези, които се хранят нормално през целия ден, но все пак се чувстват брутално гладни вечер. И за тези, които не могат да спят, ако стомахът им е празен. Посветено на всички, които гладът посещава вечер.

Ето няколко причини, които ни карат да ходим до хладилника по мрак.

Пренапрежение

Не се изненадвайте, това вече е доказано: хора, които през деня (обикновено от 8 до 18 часа) не си дават дори малка възможност да си починат, да се отпуснат, да си поемат дъх, да се разтегнат, да се превключат, дебелеят от емоционално прегаряне, нервно напрежение и изтощение.

Опитайте да промените стратегията си. Правете кратки почивки от работа на всеки 2 часа. Нека това бъде малка загрявка. Излезте навън, за да дишате. Ако не можете да излезете навън – правете упражнения за дълбоко дишане. В такива моменти можете да си позволите чаша кафе или чай. Или ябълка. Най-важното е да концентрирате цялото си внимание върху храната или чаша напитка. Ако изядете всичко, с което сте се почерпили, съзнателно и с удоволствие в този момент, ще ви бъде много по-лесно да се справите с апетита си вечер.

Тревожност

Нервните, тревожни хора обичат да облекчават стреса с шоколад или бонбони. Наистина въглехидратите помагат за намаляване на тревожността. Но не прости, а сложни. А простите въглехидрати само предизвикват още по-голямо желание за сладко. По-добре е да разберете какво ви притеснява толкова много, отколкото да ядете всякакви нездравословни лакомства вечер, за да облекчите тревожността.

Въглехидрати

Всяка бисквитка, бонбон, пай, кифличка или шоколадов блок бързо ще вдигнат захарна буря в кръвта ви. Всички тези уж безобидни малки закуски могат да имат забавен ефект, провокирайки силен вечерен и нощен апетит. Позволявайте си само сложни въглехидрати, яжте тъмен шоколад, плодове и горски плодове. Може би това са най-безопасните въглехидрати, с които можете да се „заредите“ през деня.

Гладуване

Проблеми могат да възникнат и при хора, които практикуват интермитентно гладуване и правят големи „гладни прозорци“ в диетата си. Тази диета не е подходяща за всеки. Хората, които вече имат проблеми с хранителни разстройства, както и тези, които са постоянно стресирани и имат бърза работа, трябва да бъдат особено внимателни с „интервала“. Просто имате голям шанс да се приберете у дома след поредния такъв маратон и да изядете половин хладилник, намирайки се в трескав гастрономически делириум...

Затова не събуждайте дявола, хранете тялото си на всеки 4-5 часа, за предпочитане без закуски, нека това е нормална топла храна. И ще се изненадате, че вечерта стомашно-чревният ви тракт няма да ви уреди неоторизиран митинг на глада.

Самота

И още – скука, самосъжаление, депресия. Всичко това може да ви накара да преядете на вечеря. Особено докато гледате някой сериал. Но подобно самосъжаление обикновено води до наднормено тегло и преобръщане. Отново, още една и уважавана причина да се самосъжалявате. Трябва да направите нещо по въпроса, нали?

Съвети

Всички крайности са лоша идея, ако сте склонни към нощно преяждане. Може би сте преминали на протеинова диета. Е, моля, това е ваше право. Но ако ядете само протеини, без да добавяте фибри, мазнини и сложни въглехидрати, през целия ден, бъдете сигурни, че до вечерта тялото ви упорито ще иска това, което не сте си дали. И така е гарантирано, че ще „полудеете“ вечерта...

Търсете баланс. Не забравяйте не само за протеините през деня, но и за мазнините и въглехидратите. Започнете вечерята си с лека салата, топли зеленчуци или крем супа. След това преминете към протеинови храни (постно месо, птици, печена риба или омлет). Завършете с чаша добър безкофеинов чай. И ако всичко това не ви е достатъчно и чувствате глад по-близо до вечерта, просто изпийте чаша кефир през нощта, хапнете ябълка или изпийте билков чай с лъжица мед. Това би трябвало да успокои вашия „глист“.

Не бъркайте глада и апетита

Понякога не гладът ни кара да отидем в кухнята и да сложим нещо допълнително в чинията си, а апетитът. Да, това са две напълно различни понятия. Чувстваме глад, когато има дефицит на хранителни вещества и енергия в тялото. Можете лесно да различите това състояние по дискомфорта в стомаха и ясното разбиране, че спешно трябва да се храните.

Но апетитът може да възникнеи когато обонянието ви улови някои вкусни миризми, ако видите подредена маса, разхождате се из магазина и усетите миризма на ванилови кифлички... Апетитът е емоционален дискомфорт, така че лесно може да бъде измамен, като се направи нещо.

Наслаждаване

Диетолозите упорито ни напомнят за това от дълго време – насладете се на храната. Факт е, че когато се храним несъзнателно (докато четем, работим, хапваме в движение), мозъкът ни сякаш „не брои“ такова хранене. Затова всеки път ви предлагаме да седнете на масата, без да съчетавате приятното с полезното. И да се храните с чувство, с усет, с подредба. За да разбере мозъкът ви: това е пълноценно хранене, погрижили сте се за тялото си и след няколко минути всичко необходимо ще влезе във вашата „пещ“ за обработка...

А ако и подредите всичко така, че мозъкът ви да му се наслади естетически – считайте, че вечерята ви е 100% одобрена. Ако ви мързи да подредите масата, направете красива сервизна лента в чинията си. Седнете да се храните без никакви телефони, таблети, компютри, телевизори и други дразнители. Много по-добре е, ако можете да споделите вечерята с член на семейството си или приятел.

Изяжте порцията си бавно, наслаждавайки се на всяка хапка. Спомнете си как го правят италианците или французите. Те могат да седят с часове на вечеря. И успяват да останат във форма и дори да са слаби.

*Автор: Цвета Дилова