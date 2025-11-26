П енсионните осигуровки се вдигат с 2 процентни пункта догодина, гласува бюджетната комисия вчера при приемането на второ четене на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г.

Мнозинството не прие предложението на опозицията осигуровките да не бъдат пипани. „Току-що всички български граждани бяха ударени с увеличение на осигуровките и с двойно увеличение над това, което беше прогнозирано, на максималния осигурителен доход. И ако това мине в зала, всеки български гражданин трябва да плати по 600 лева в касичките на властта“, коментира Асен Василев от ПП-ДБ.

Управляващите мотивираха увеличението на осигуровките с нуждата да се заздрави пенсионната система, която има голям дефицит, покриван от бюджета. „Защо се налага това? Защото в последните 4-5 г. поредица от парламенти и партии участвахме във вдигането на пенсиите на хората. Участвахме съзнателно в това и не се срамуваме. Пенсиите бяха прекалено ниски“, каза Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“. Той цитира данни, които сочат, че трансферът от бюджета към НОИ се е увеличил почти два пъти от 2020 г. досега.

Пространство

„С вдигането на осигуровките освобождавате фискално пространство, иначе трябва да преведете 2 милиарда, с които да покривате други разходи, примерно „родната полиция ни пази“, коментира Хасан Адемов от АПС.

Депутатите отхвърлиха предложенията на опозицията коледните и великденските добавки към пенсиите за догодина да се запишат в закона. От АПС предлагаха да се определи допълнително еднократно възнаграждение за Коледа и Великден за всички пенсионери в размер на 392 евро. А Христо Расташки от МЕЧ искаше да има добавки за Коледа също за всички пенсионери в размер на 76,70 евро. Тези предложения не бяха приети.

Депутатите приеха и да се вдигне майчинството за втората година от 780 лева на 900 лева (460,17 евро), както и сумата, ако майката се върне преждевременно на работа, да бъде не 50%, а 75% от обезщетението. Отхвърлено бе предложението на ПП-ДБ плащането да бъде в размер на 100%, както и на Христо Расташки и Георги Хрисимиров от „Възраждане“ обезщетението да се изравни с минималната заплата догодина от 620,20 евро.

Лекари

Депутатите приеха на второ четене и бюджета на здравната каса за догодина. В него са предвидени 260 млн. лв. за заплати на младите лекари и медицинските сестри. В Закона за лечебните заведения бе записано минимално месечно трудово възнаграждение на лекари, зъболекари и фармацевти без специалност и на специализанти в размер на 1860 евро. За медицинска сестра, акушерка, фелдшер, лаборант, рехабилитатор и др. заплатата ще бъде минимум 1550 евро. Депутатите единодушно гласуваха също така държавата да покрива здравните вноски на 30 монаси от Зографския манастир в Света гора.



Скандал

Заседанието на комисията започна със скандал, след като изненадващо времето за провеждането му бе изтеглено два часа по-рано с идеята то да се състои в парламентарна почивка. Това изключително много ядоса лидера на ПП Асен Василев, който заподозря, че целта е да не се сблъскат депутатите с протеста, свикан от ПП-ДБ в Триъгълника на властта на „Дондуков“. Василев при събралата се комисия грабна един от микрофоните и заяви, че по този начин нещата няма да станат. Байрам Байрам от „ДПС-Ново начало“ се опита да му го изтръгне. Около час и половина шефът на комисията Делян Добрев се опита да стартира разглеждането на бюджетите на ДОО и касата, но постоянно бе прекъсван от Василев и съпартиеца му Венко Сабрутев. Управляващите и опозицията си размениха остри реплики. „Да приемате бюджета на държавата в междучасието това е пълно безобразие“, заяви Асен Василев. „Не е сериозно, отнема се възможността голяма част от обществото да следи този дебат“, подкрепи го Мартин Димитров от ПП-ДБ. Оказа се, че по време на заседанието в залата са влезли и служители на НСО. „Кой вкара силовите структури в залата“, попита Сабрутев. А Делян Добрев му отвърна, че заседанието е открито и от НСО също могат да го слушат.

Още около обяд вчера привърженици на ПП-ДБ се събраха край Народното събрание, за да протестират срещу приемането на бюджета. Там опозицията беше инсталирала огромен екран, от който да се наблюдава заседанието, край арт инсталация на прасе касичка.

София Симеонова