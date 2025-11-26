В секи седми тест за COVID е положителен. Това показват данните за ноември на лаборатории “Рамус”, предоставени специално на “Здраве с Телеграф”. В сравнение с ноември 2024 г. броят им нараства, тогава всеки 12-и е посочил, че пациентът е болен. От лабораторията отчитат и една положителна тенденция, а именно, че все повече хора си правят изследвания за вирусни инфекции.

Изследвания

Хората си правят предимно тестове за грип А+Б и COVID.

До 23 ноември са направени 928 бързи теста за ковид, от тях 121 са положителни. Направен е и един PCR тест, който също е положителен. През същия период на миналата година са били направени 1493 бързи теста, като 120 от тях са били положителни. От направените тогава 23 PCR теста не е имало нито един положителен.

По отношение на грипа - за периода от 1 до 23 ноември са направени 428 бързи теста. 17 от тях са положителни за грип A и 2 за грип Б. През същия период на миналата година са направени 495 бързи теста, като от тях 21 са били положителни за грип А и 5 за грип Б.

Заключение

Според специалистите от лабораторията все още няма данни за грипна епидемия, а заболеваемостта е аналогична с тази през същия период на миналата година. Наблюдава се трайна нагласа и положителна тенденция хората да се изследват, преди да се разболеят, която се засили чувствително след ковид пандемията. В този контекст има значителен ръст при назначаването на специализирани маркери, които установяват инфекциозни заболявания. Става дума за Procalcitonin, Serum amyloid A (SAA) и CRP.

Владимир Христовски