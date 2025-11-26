Д о 2030 изграждат 40 паркинга в София - етажни в квартали и в центъра и буферни. 31 от тях ще са в „Люлин“, „Надежда“, „Младост“, „Овча купел“ и др. За целта Столичната община ще инвестира над 290 млн. лв., с които ще бъдат разкрити над 13 хил. места. Темата се повдига на дневен ред заради породилото се недоволство, продиктувано от повишената цена на синята и зелената зона и разширяването им. Стана ясно, че финансирането ще бъде осигурено от няколко източника - Центъра за градска мобилност, бюджетни средства на общината, средства от европейски фондове и при възможност – публично-частно партньорство.

Призиви

Лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски призова кмета на София Васил Терзиев незабавно да отвори паркинга пред „Св. Александър Невски“, където до момента паркират депутатските автомобили. Последва светкавичен отговор от страна на Терзиев, който отговори на партийния лидер. Увери го, че има готовност още следващата седмица да обособят синя зона и да разкрият десетки паркоместа. Той подчерта обаче, че председателят на парламента Рая Назарян трябва да издаде заповед, с която парламентът да освободи зоната за сигурност. Малко по-късно Терзиев изпрати писмо до Назарян с молба час по-скоро да освободят терена.

В същото време общинският съветник Борис Бонев заяви, че връщането на паркинга за депутати и връзкари на „Ал. Невски“ не зависи от кмета или Общинския съвет, а само от народните представители и добави, че днес свиква и брифинг по темата.

Владимир Христовски