Г изем от „Игри на волята“ бе гост в студиото на „МачКаст“. Красавицата има богата спортна кариера. Тя дълги години е била футболистка и е играла за тимовете на Шумен Олимпия, Варна, Риал - Ковачевци и София Бароко. Но в един момент тя решава, че футболът не е за нея. Той остава нейна страст и до днес и продължава да играе от време на време, но доста по-рядко. Гизем е тренирала и дълги години хандбал, както и много други спортове преди да влезе в „Игри на волята“.

„Вече не гледам футбол. Не съм запалена. От малка винаги бях голяма фенка на Кристиано Роналдо. Където играе той, аз виках за този отбор – в клубен отбор, на световно. Но вече и Роналдо даже не го харесвам, одъртя. Даже и с последния червен картон, тази глупост дето направи“, каза Гизем.

„Български футбол? Не ги понасям. Аз с чисто сърце казвам – един единствен път ходих на мач – беше Левски – ЦСКА и беше като на война. Аз се разплаках. Видях злобата в хората. Грозно беше това за мен. Това беше война, линейки, полицаи. Траур. Не. Не е за мен това. Аз искам да се наслаждавам“, сподели още Гизем.

„Аз се помня с една топка, понеже съм израснала на село. И си спомням, че момчетата винаги ме чакаха. Мачът не започваше без мен“, споделя още тя.

Днес Гизем работи като треньор по адаптирани спортове към клуб „Заедно можем“, който си сътрудничи с “БГ спорт за всички” и “СОП спорт Самбо за развитие“.

„Ние сме общество, в което мечтаем и движим напред заедно. При нас всяко дете има място, глас и шанс да блести по свой начин. Организираме летни и зимни лагери, в които децата се чувстват свободни, щастливи и приети, защото това е нашата цел“, казва още Гизем.

Нейната професия е вдъхновена от брат й Гизай-Мерт, който е с детска церебрална парализа и епилепсия. „Той ме научи да виждам света по различен начин — с повече търпение, обич и разбиране. Благодарение на него повярвах, че всяко дете, независимо от трудностите си, може да се развива, да се усмихва и да постига чудеса, стига някой да повярва в него. Той е причината да правя това, което обичам. Той е причината да обичам толкова много това, което правя и работя“, казва Гизем.

Вижте повече за тренировките в клуба на Гизем - място, където всяко дете расте, блести и открива собствената си сила. Всеки който обича спорта или има нужда от специална грижа, е добре дошъл!

Цялата история на спортната й кариера и професията на Гизем вижте във видеото.

