В ътрешният министър Даниел Митов разписа дългоочакваната заповед, с която всички полицаи и служители в министерството ще получат по 400 лева коледен бонус, научи "Телеграф".

Парите ще влязат в джоба както на униформените, така и на администрацията. Без бонус остават само двe групи: отстранените от работа и тези, които през годината са получили дисциплинарни наказания.

Тази щедра традиция далеч не е нова – последните двама министри на вътрешните работи също пръскаха пари по празниците.

През 2023 г. Калин Стоянов раздаде 1000 лева, а през 2024 г. Атанас Илков – 600 лева. Преди тях, през 2022 година, Иван Демерджиев раздаде рекордите 1200 лв. коледни бонуси. През 2021 г. пък Бойко Рашков разписа заповед за 650 лв.

Сега Митов продължава линията – макар и с по-скромни, но все пак добре дошли 400 лева.

