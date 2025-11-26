К рай на депутатския паркинг около “Св. Александър Невски”. От 1 декември “зоната за сигурност” няма да се използва от народните представители, които заседават в сградата на бившия Партиен дом, обяви председателят на Народното събрание Рая Назарян, която изпрати писмо до министъра на вътрешните работи Даниел Митов.

До развръзката, за която от години се борят от Столичната община, се стигна, след като във вторник лидерът на “ДПС - Ново начало” Делян Пеевски нареди на кмета Васил Терзиев да отвори паркинга за хората. Той каза, че това зависи от депутатите, а не от него и заяви, че чака ключа. Последва и писмо до председателя на НС Рая Назарян. Ден по-късно желанието на Пеевски и Терзиев е изпълнено. Столичният кмет обяви, че мястото ще се превърне в синя зона и ще може да се използва от всеки, който има необходимост да паркира в района.

Владимир Христовски