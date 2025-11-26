Р елигиозен лидер отправи страховито предупреждение за Страшния съд в края през 2025 г.

Заплахата идва от писанията на Риаз Ахмед Гохар Шахи, пакистански духовен водач и мистик, който твърди, че Бог изпраща комета да се сблъска със Земята, защото човечеството се е отклонило твърде далеч от духовните истини.

Той основава няколко организации, за да разпространява ученията си за „божествената любов“, включително духовното движение, наречено Анджуман Серфарошан-е-Ислам, и Международната фондация „Месия“ (MFI).

Пророчеството, записано в книгата на Гохар Шахи от 2000 г. „Религията на Бог“, гласи: „Комета е изпратена към Земята за пълно унищожение . Очаква се кометата да падне на Земята през следващите 20-25 години. Това ще бъде последният ден на този свят“, предава Daily Mail.

Според последователите на Гохар Шахи в MFI, предстоящият удар на кометата ще предизвика масивни земетресения, цунами и широко разпространен обществен колапс, отбелязвайки края на настоящия световен ред.

Този космически обект, твърдят последователите, е резултат от моралния упадък на човечеството, включително безкрайните войни, подхранвани от ядрени оръжия, и безмилостното унищожаване един друг заради незначителни различия.

Въпреки предупреждението, НАСА и други космически агенции не са обявили никакви обекти, за които се очаква да заплашат Земята, преди календарът да премине към 2026 г. Няколко комети и астероиди, включително скандалният космически камък Апофис, наскоро бяха премахнати от списъка на НАСА с обекти, които имат малък шанс да ударят планетата. Въпреки това, не се очакваше никой от тях да достигне Земята скоро.

Гохар Шахи мистериозно изчезна само година след издаването на книгата, докато беше в Лондон през септември 2001 г. Въпреки това, неговите последователи продължават да твърдят, че духовният водач, който днес би бил на 84 години, е все още жив и в момента се крие от света.

Преди повече от две десетилетия Гохар Шахи добави, че признаците на тази комета на Страшния съд вече са били наблюдавани в Слънчевата система, като част от космическата скала се твърди, че е ударила нашия далечен съсед, Юпитер.