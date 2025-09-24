У лтрапреработените храни (УПХ) могат да подкопаят мъжкото здраве по три начина – могат да допринесат за натрупване на мазнини, да нарушат хормоналния баланс и да влошат качеството на спермата.

До това заключение достигнаха учени от университета в Копенхаген, а резултатите от изследването им са публикувани в списание Cell Metabolism (CellMet).

В проучването са участвали 43 мъже на възраст от 20 до 35 години. Участниците са били разделени на две групи, които следвали два различни хранителни режима. Първият включвал консумация на 77% от дневните калории от ултрапреработени храни, а вторият – предимно от натурални (66%).

Характеристика

УПХ е храна, произведена в индустриални условия (във фабрики или заведения за бързо хранене). Тази категория включва готови ястия, сладкарски изделия (бонбони, сладкиши), безалкохолни напитки, сосове и закуски, снаксове (чипс, крекери, бисквити), готови ястия и супи, преработени месни продукти (колбаси, кренвирши). Характеристика на ултрапреработените храни е, че преминават през многократна промишлена обработка, като множеството етапи променят състава и текстурата на оригиналните съставки. Освен това в тях се добавят нежелани съставки и те често съдържат големи количества захар, сол, наситени мазнини, както и различни изкуствени аромати, оцветители, емулгатори и консерванти. Тези продукти имат ниско хранително съдържание, защото въпреки високата си енергийна стойност обикновено не осигуряват достатъчно витамини, минерали и фибри.

И двете менюта, предложени на участниците в изследването, са били еднакви по калорийно и хранително съдържание, което е позволило на учените да оценят влиянието на степента на обработка на храната.

Мазнини

Резултатите показват, че мъжете от първата група са качвали средно повече мазнини. Кръвта им показва повишени нива на съединения, свързани с пластмаси, които пречат на ендокринната система. Освен това е регистрирано намаляване на тестостерона и хормоните, които регулират производството на сперматозоиди.

Авторите подчертават, че проблемът не се ограничава само до повишеното калорийно съдържание или състава на продуктите – ключовата опасност е свързана със самия процес на индустриална обработка.

„Дори при здрави мъже ултрапреработената храна бързо нарушава функционирането на организма“, заключава водещият автор на изследването – професор Ромен Барес от университета в Копенхаген.

*Автор: Цвета Дилова