Е легантността е красотата, която никога не избледнява, затова през 2025 година път в света на модата си проправя един много познат бижу аксесоар – тиарата.

Всички разновидности като диадеми и ленти биват декорирани ръчно, а направата им превръща всяко украшение в уникат. Категоричен връх в тенденциите е кадифето, допълнено с цветни камъни, най-често в нюанси на синьо, и перли.

Комбинация

Тиарите, онези великолепни кристални и перлени корони за коса, дълго време бяха сочени като подходящ аксесоар за конкурс за красота, сцена, видеоклип, специална фотосесия или събитие, изискващо бляскава визия. По-семплата им изработка позволява те да влязат в ежедневния стил на дамите както като акцент – ако в изработката си включват повече елементи, така и като допълнително украшение, съвсем леко загатващо присъствието на бижу. През 2025 г. моделите ще бъдат разнообразни. Повечето от тях могат да се изработят в домашни условия, стига да разполагате с необходимите материали и да притежавате усещане към детайла. Декорацията, в това число цветни камъчета, перли, мъниста, пайети, перца, мъх и брокат, трябва да бъде добре позиционирана. Комбинацията на повече от два типа накити разваля предварителния замисъл за семпло бижу. Абсолютен фаворит в тази линия е съчетанието на телесни нюанси с различни по големина и форма камъни. Бежовият нюанс подчертава тъмните коси, а инкрустирането на пъстри детайли отваря жените с руси коси. Повечето дизайнери ще се ръководят от едно любопитно правило – по-обемна форма на самата диадема и по-малко части върху повърхността. Самият плат, който служи за обвивка на диадемата, бива няколко вида, най-популярни сред които са велурът и кадифето. Лъскавите платове като сатен и тюл не са често използвани. Позволени са при размера с ширина около 1 см. Модно е още съчетанието на големи и малки перли. Те чудесно се комбинират с офис тоалет или спортно-елегантна визия.

Официална визия

Дизайнерските корони, чиято изработка в домашни условия би била истинско предизвикателство, притежават нежна форма и богат декор. Направата им често обединява кристали, мъниста и фасетирано стъкло. Тук комбинацията на няколко вида елементи не би представлявала проблем, тъй като поставянето им е в изключително миниатюрни рамки – т.е. те се редуват, което на практика ги прави едно заради близостта помежду им и огледалния оттенък. Ако ни трябва диадема за официален повод като рожден ден, сватба или друго празненство, предложенията често представляват „разливаща“ се декорация. Камъните са поставени както един до друг, така и един върху друг, а формата се определя от техните ръбчета. Свободна остава само вътрешната страна на аксесоара, като често наличието на декор по страничните ленти създава усещане за дискомфорт. Той, разбира се, е напълно оправдан заради предварителната идея. Този тип накит е подходящ само за официални събития. В противен случай ефектът може да се превърне в дефект.