С амо преди 3 години мъжкият национален отбор по волейбол стигна дъното, сега е в рая.

На 30 август 2022 г. България допусна една от най-тежките си загуби – с 2:3 от Мексико в Катовице (Пол). Момчетата завършиха световното с три поражения (също от САЩ и Полша) и с едва два спечелени гейма, като срещу Мексико пропуснаха 4 мачбола. Така те записаха най-слабото ни класиране на Мондиал – 20-о място от 24 отбора. Предишният антирекорд бе разделената с Италия 13-а позиция на първенството през 2014 г., което отново бе в Полша, както и на Мондиал 2002 в Аржентина.

Николай Желязков, който водеше отбора през 2022 г., каза нещо важно тогава: „Трябва да се научим да даваме всичко от себе си като манталитет”.

Сърце, душа

Героите от Филипините направиха точно това – раздадоха се напълно в подготовката през лятото, проведена в изолация в Самоков, а след това и на самото световно. Зад успеха освен изтощителния труд на момчетата и техния висок дух е също целенасочена работа на федерацията и наемането на топспециалист като Джанлоренцо Бленджини. 53-годишният треньор, който дойде от Лубе Чивитанова, получи рекордно за България възнаграждение. Постигнатото от него обаче е безценно – той успя да направи смяна на поколенията, с което други водещи волейболни нации не се справиха. А тимът ни беше най-младият на световното, със средна възраст едва 23 г.

„Условията, които подсигуряваме на момчетата, са, за да не им липсва нищо. Няма нещо, което да е поискано от треньорския щаб и да не е направено от нас. Това е нашето задължение като федерация. Тропам на всяка врата по институции и държавни, по фирми и общини, защото иначе няма как да постигнем нещо“, обясни президентът на БФВ Любо Ганев, който уточни, че следва италианския модел на организация на работата.

Любо Ганев осигури всички условия, за перфектната подготовка на отбора.

„Бюджетът на Италия е 55 милиона евро, а нашият е малко над 10 милиона. Малко над половината получаваме от министерството. Другото си търсим и намираме сами – с продажба на билети, партньори, трансферни такси. Голяма част от трансферите връщаме на клубовете. Още 2 милиона лева ни трябват, за да си позволяваме да действаме спокойно“, увери Ганев, за чиято отдаденост непрекъснато говори Владимир Николов. Според него и в 2 часа да е потърсил Любо по някакъв волейболен въпрос, той бил готов да откликне.

Ганев припомни, че националите са започнали сезона като №21 в света, а от всички 32-ма участници на световното са направили най-голям прогрес в ранглистата – от 15-о на 9-о място след шестте победи. Невероятен резултат, като се има предвид, че след европейското през 2023 г., на което бяхме съдомакини, нашите бяха едва 32-ри в ранглистата.

Пътят

Статистиката сочи, че шампионатът във Филипините е вторият най-успешен по съотношение победи/загуби за трикольорите. Единственият друг случай, в който България има само едно поражение, е от 1970-а, когато ставаме вицешампиони в София. Тогава обаче играем 11 мача, в които постигаме 10 победи.

Общо в 20-те ни участия на световни първенства българите вече могат да се похвалят със 171 двубоя, от които 106 спечелени. За волейболните традиции у нас говори фактът, че страната ни е една от малкото, която не е пропускала Мондиал от 1962 г. Така се нарежда до Италия със 17 поредни първенства на планетата (рекордьор е Бразилия с 19 от 1956-а).

И като стана дума за традиции – всички световни вицешампиони от Филипините са плод на български клубове и треньори, а много от тях идват от спортни семейства. От състава, който игра в Полша, видяхме отново само капитана Алекс Грозданов, Мартин Атанасов, Александър Николов и Аспарух Аспарухов.

Четирима от избраниците на Бленджини имат сериозни успехи и с младежките национални формации - 10 медала от 11 участия на големи първенства. Мартин Стоев събира набор 2003 през 2018-а, като неговата селекция, започнала с балканска титла в Турция, са Алекс Николов, Георги Татаров, Стоил Палев и Борис Начев. Те стават европейски вицешампиони в София през 2019 г., след като отстъпват от Франция във финала. Към тях се присъединява също Венислав Антов, като с него това поколение стига до сребърни медали на световното в Иран през 2021 г. За последните отличия на този състав на Мартин Стоев – бронзови от европейското за младежи през 2022 г. в отбора са също Преслав Петков и Симеон Николов. Те носят също сребро от Младежките олимпийски игри в Банска Бистрица през 2022 г. и бронз от европейското за младежи до 20 г. в Италия през 2022 г. - 8 медала от 9 участия на големи първенства. Същият отбор – вече под ръководството на Андреа Буратини, носи бронз на световното за младежи до 21 г. в Бахрейн 2023-та.

Архитект

В края на същата година националният за мъже е поет от Бленджини, който за първи път работи с чужд отбор. Преди това амбициозният наставник е изкачил всички стъпала - от помощник-треньор на клубни състави до треньор на националния за мъже между 2015 и 2021 г. В този период скуадрата взима сребро на олимпийските игри в Рио 2016, бронз от европейското през 2015 г. (в България), злато на Средиземноморските игри в Испания през 2018 г. Последната работа на торинеца е в Лубе Чивитанова, където той вижда отблизо таланта на Александър Николов.

Италианският архитект на българския успех Джанлоренцо Бленджини, се поклони на българите и им благодари за доверието.

„Един ден се чух с Кико (б.р. - Бленджини) и той ми каза, че имаме страхотен млад отбор с огромен потенциал – връща се назад Любо Ганев. - Каза, че е готов да дойде, ако някога решим да търсим треньор, тъй като вярва в този отбор. Когато ми дойде идея да му се обадя, му казах, че искам ангажиментът да е целогодишен. Направихме 5-годишен план. За нас това е много голямо предизвикателство, не само финансово, защото заплатата, която подсигурихме, е може би 3 пъти по-голяма от това, което сме давали досега на някого. След това, ние като федерация, трябваше да подсигурим на селекционера страхотен щаб. Защото треньорът има идеите, но още поне 6-7 човека му помагат да ги реализира. Най-важната цел беше тези състезатели, които вече бяха свикнали да побеждават през годините, да започнат да го правят и при мъжете”.

Особено в последните месеци Бленджини толкова се посвещава на бойния си отбор, че от два месеца не е виждал съпругата Доротея и 16-годишната си дъщеря Грета. Сега той няма търпение да прегърне всичките си близки у дома, а после ще започне да следи изявите на българските си „деца“ в клубовете. „Те трябва да се опитат да станат възможно най-важните играчи за отборите си и да продължат този процес, който започнахме всички заедно. Те трябва да продължат да се развиват, защото за да бъдат завършени играчи, не са достатъчни пет месеца работа през лятото, а непрекъснат прогрес в клубовете им, но те знаят това. В националния трябва много добре да подредим нещата, защото винаги сме говорили за процес и не трябва да го променяме. Очакванията трябва да бъдат балансирани както при успехите ни, така и в моментите, когато нещата не вървят толкова добре. Момчетата изпълняват по невероятен начин указанията, които получават. Те се развиха изключително бързо не само от техническа гледна точка, което всички видяхте, но и от ментална”.

Алекс Николов стана реализатор №1 на световното.

А бъдещето? „Амбицията на тези момчета е кристално ясна, те имат невероятна отдаденост – категоричен е Бленджини. - Винаги са ми показвали пълно доверие във всичко, което им казвам и предлагам, независимо дали става въпрос за техническо решение или тактически детайл. Професионалният спорт е лош донякъде, защото никога не гледа назад. Знаем, че трябва да продължим напред, защото пътят ни е правилен, но имаме още да извървим много заедно”.

14-ТЕ ГЕРОИ

АЛЕКС ГРОЗДАНОВ

Пост: Център

Роден: 28 март 1998 г.

Ръст: 206 см

Първи отбор: Левски Сиконко

Клуб: Люблин (Пол)

Клубни успехи: Шампион на Полша и носител на „Чалъндж Къп“ за 2025 г.

СИМЕОН НИКОЛОВ

Пост: Разпределител

Роден: 24 ноември 2006 г.

Ръст: 209 см

Първи отбор: Левски

Клуб: Локомотив Новосибирск (Рус)

Клубни успехи: Титла с Лонг Бийч в колежанското първенство, като чупи рекорда по асове за един сезон със 106.

ИЛИЯ ПЕТКОВ

Пост: Център

Роден: 10 октомври 1996 г.

Ръст: 202 см

Първи отбор: Добруджа 07

Клуб: Гротадзолина (Ит)

Клубни успехи: Шампион с Хебър и носител на купата с Добруджа.

МАРТИН АТАНАСОВ

Пост: Посрещач

Роден: 27 септември 1996 г.

Ръст: 199 см

Първи отбор: Добруджа 07

Клуб: Монца

Клубни успехи: Купа на България с Добруджа и три пъти шампион със Зираат (Анкара).

БОРИС НАЧЕВ

Пост: Център

Роден: 22 април 2004 г.

Ръст: 202 см

Първи отбор: Черно море (Варна)

Клуб: Падуа

АСПАРУХ АСПАРУХОВ

Пост: Посрещач

Роден: 28 юли 2000 г.

Ръст: 200 см

Първи отбор: Славия

Клуб: Слепск Малов (Пол)

Клубни успехи: От 17-годишен играе в чужбина – за елитни отбори в Полша, Италия и Русия.

ГЕОРГИ ТАТАРОВ

Пост: Посрещач

Роден: 10 май 2023 г.

Ръст: 200 см

Първи отбор: Арда (Кърджали)

Клуб: Гротадзолина (Ит)

Клубни успехи: Играл е в Турция и Франция.

РУСИ ЖЕЛЕВ

Пост: Посрещач

Роден: 21 декември 2001 г.

Ръст: 200 см

Първи отбор: Берое

Клуб: Мачерата (Ит)

Клубни успехи: Капитан на Берое в последните сезони.

ВЕНИСЛАВ АНТОВ

Пост: Диагонал

Роден: 21 декември 2001 г.

Ръст: 195 см

Първи отбор: Белоградчик

Клуб: Туркоан Лил (Фр)

Клубни успехи: Двукратен шампион и носител на Суперкупата с Левски – отборът, който нарича свой втори дом.

СТОИЛ ПАЛЕВ

Пост: Разпределител

Роден: 21 май 2003 г.

Ръст: 188 см

Първи отбор: Люлин София

Клуб: Левски

Клубни успехи: Требъл с Левски от 2024/25.

ДИМИТЪР ДОБРЕВ

Пост: Либеро

Роден: 17 юли 2008 г.

Ръст: 190 см

Първи отбор: Левски

Клуб: Левски

Клубни успехи: Част от отбора на Левски, който през последните два сезона спечели 5 от 6-те трофея у нас.

ДАМЯН КОЛЕВ

Пост: Либеро

Роден: 11 януари 2002 г.

Ръст: 177 см

Първи отбор: Добруджа 07

Клуб: Левски

Клубни успехи: Титла, купа и Суперкупа с Левски.

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

Пост: Посрещач

Роден: 22 февруари 2003 г.

Ръст: 207 см

Първи отбор: Левски

Клуб: Лубе Чивитанова

Клубни успехи: Играч №1 на сезона в колежанското първенство на САЩ с Лонг Бийч, купа на Италия с Лубе.

ПРЕСЛАВ ПЕТКОВ

Пост: Център

Роден: 28 октомври 2003 г.

Ръст: 208 см

Първи отбор: Люлин София

Клуб: Маса (Ит)

Клубни успехи: Титла и Суперкупа с Левски от 2023/24.