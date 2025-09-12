Р одната изпълнителка Деси Слава е новодомка. Освен че е заменила къщата с апартамент, тя е променила и града и вече живее в Пловдив заедно с малкия си син Борис.

Момченцето, което е втори клас, е записано в ново училище и семейството вече се е устроило в Града под тепетата, където живеят още големият син на Деси с жена си и малката си дъщеричка, която носи името на звездната си баба.

Преместване

Припомняме ви, че певицата разкри, че се завръща да живее в Пловдив по време на големия й концерт на Античния театър, който бе част от турнето й под наслов „България в душата ми“.

Името на турнето е песен, която се роди на един дъх, споделя Деси Слава.

"Тя е за всички българи, които са далеч от родината, но пазят спомена за нея в душите и сърцата си... Вярвам, че България е духовен център за целия свят, тук енергията е някак различна... Във времена на войни, кризи, полюсни мнения и разединение трябва да бъдем по-обединени от всякога! Българският народ е преминал през много трудности и именно нашата музика и традиции са успявали да съхранят духа ни и да пазят спомена за нашите велики дела... Когато човек не знае накъде да поеме, има един верен път - да се завърне към корените си... там, където е мястото му... там, където е душата му!“, казва изпълнителката.

Тя лесно взима и решението да се премести в Пловдив, защото търси спокойствие. В Града под тепетата Деси е живяла 10 години, след което се мести в столицата, но сега пътят е обратен.

„Много е странно, все още премествам багажи. От години копнея за едно по-голямо спокойствие, къщичка и далеч от големия градски шум. Двор с цветя“, разказва за вече сбъднатата си мечта певицата в предаването „На кафе“. Малкият й син Борис също вече е привикнал към Пловдив и дори към новото си училище. „Слава на Бог той не е чак толкова голям. Втори клас е тази година, беше вече на лятно училище, каза, че му харесва в Пловдив. Щастлив е и няма търпение да започне тренировки по футбол“, разказва още Деси.

Семейство

Тя обожава да прекарва време и с внучката си, като признава, че още й е странно обръщението „бабо“ заради факта, че има малко дете, но е категорична, че няма нищо по-хубаво от това да гушнеш детето на своето дете и е щастлива, че това й се е случило.

Големият й син – Майки, тръгна по стъпките й и вече освен млад татко е и певец. В края на юли младежът навърши 24 години и изненада всички с музикален дебют в дует с най-скандалния ни рапър – Памеца. Парчето носи недвусмисленото заглавие „Тънката лайсна“ и вече събира интерес из мрежата.

Музикалният талант се предава на всяко поколение в семейството на Деси и доказателство за това е звездната й леля - Мими Иванова.

Че Деси, Мими и Развигор са рода, стана публично ясно преди няколко месеца, като вече имат и няколко гостувания по концертите си.

Като дете Деси и сестрите й живеят в родната къща на Мими в Хисаря. „Често се връщам към онези моменти, когато бях малко момиченце и се виждах с леля и калеко. Те означават много за мен. Много неща съм видяла и почерпила от тях. За първи път видях сцената, какво е да си звезда, от тях се научих да обичам музиката. За мен са вдъхновение“, откровена е Деси. Мими пък признава, че никога не е чувала племенницата си да пее като малка. „Много малко време прекарвах в къщата. Тогава с Развигор постоянно пътувахме. И моята дъщеря беше там. Те често се обличаха с моите дрехи, обуваха обувките ми и правеха ревю като манекенки (смее се). Но не знаех, че пее, явно се е притеснявала“, връща се назад в годините и Мими.

Тези ревюта Деси ги е пренасяла и в училище. „Когато станах 5-6 клас, нейните неща ми седяха перфектно., Майка ми ме навличаше с едни вълнени пуловери, чорапогащници и аз в чантата за училище натъпквах едни жоржети, коприни, бляскаво. Учителите ме гледаха много странно. Имаше една учителка по френски, която беше много елегантна и си мисля, че малко ми завиждаше на облеклата. Имитирала съм и Майкъл Джексън с дрехи на леля“, с усмивка разказва още певицата.

Песен

Мими разбира от нейна братовчедка, че племенницата й има страхотен глас. „Трябваше да се прави събитие в Хисаря и викам кой друг ще пее и тя ми вика Деси, тя пее много хубаво. Викам как пее, щях да падна направо. Когато я чух, просто замрях. Уникална е!“, казва Иванова.

Този прекрасен глас за малко да замлъкне, но операция в Турция в началото на лятото връща гласа на Деси. „Знаете ли, много хора ме питат и им казвам името на лекаря не за да му правя реклама, а защото наистина е много добър. Много съм доволна от операцията. Има още да разгръща гласа, но наистина няма нищо общо с последните месеци преди интервенцията, в които изпитвах ужасни болки“, категорична е Деси Слава.

С нов глас и нови сили Деси продължава турнето си с още 3 концерта. На 23 октомври ще пее в Русе, на 3 ноември в зала 1 на НДК, а на 7 ноември във Варна. „Това е музиката, с която съм закърмена“, споделя радостта и любовта си към това, което прави, Деси. Припомняме ви, че турнето й тази година е изцяло с народна музика, която е голямата сила на певицата.

С усмивка тя загатва, че е подготвила още много изненади за феновете си през новата година, но към момента не разкрива никакви подробности.