М елник се готви за големия християнски празник Полагане честния пояс на Богородица, честван на 30-31 август. В последно време най-малкият град в България привлича поклонници от региона и съседни страни заради преданията, че реликвата е пребивавала в тукашния древен манастир „Св. Зона“ около 50 години през Средновековието. А „зони“ на гръцки език значи именно пояс. Предполага се, че Богородичният е бил спасен от цар Иван Асен, след като през XII век кръстоносците превземат Константинопол и започват да плячкосват православни реликви. Според друга легенда коланът на Девата е дарен на обителта 200 години по-късно, през XIV в., от замонашилия се в нея византийски император Йоан Кантакузин. По-късно мелнишкият манастир е станал метох на Ватопедския в Света гора в Атон.

Св. Антоний

Отец Никола разказа, че по традиция и тази година ще има литийно шествие с чудотворната икона „Св. Пояс“ от църквата „Св. Антоний“. Тази година процесията ще започне в събота в 18 часа, когато иконата ще бъде изнесена от храма и ще обиколи града.

Средновековният манастир Света Богородица Спилеотиса, наричан от местните Света Зона.

След това ще се качи на хълма, където се намира параклисът на манастира „Св. Зона“ (наричан още „Света Богородица Спилеотиса“). Предполага се, че именно там поясът на Богородица е стоял преди векове, преди да бъде пренесен във Ватопедския манастир на Атон.

Бдение

Вечерта вярващите нощуват във и около храма, молейки се за здраве и сбъдване на съкровени мечти. Специално за бдението пристигат много поклонници. Туроператори организират екскурзии при цени между 25 и 45 лева.

„Телеграф“ научи, че миналата година на мястото за първи път е имало вечерна служба в самия храм, който вече е в добро състояние. Изглежда, това е било угодно Богу, защото по-късно се е случило необяснимо знамение – в нощното небе някои от присъстващите разказват, че са видели образа на Богородица.

Древният храм е кацнал на един от хълмовете в Мелник.

В неделя, 31 август, в 8 часа службата по традиция ще оглави Неврокопският владика дядо Серафим. Понякога в манастира се раздават дълги червени конци, символизиращи нейния пояс. Християните ги взимат за благословение на семействата си.

Реликва

Реално поясът на Пресветата Дева Мария е единствената реликва на Божията майка, съхранен до наши дни. Съгласно преданието той е бил изтъкан собственоръчно от Богородица от камилска вълна. След Нейното Успение Тя го предала за съхранение на св. Тома. Отначало светинята е пренесена в храма „Халкопратион“, откъдето през 458 г. император Лъв I я отнася в прочутата Влахернска църква в Константинопол. По сведения от IX век след молитва пред пояса се изцелила болната царица Зоя, съпругата на Лъв IV Mъдрия (886-912). Императрицата имала видение, че ако й сложат пояса на Богородица, тя ще се излекува. Патриархът махнал печата и отворил сандъчето с реликвата. Поясът на Божията майка бил цял и непокътнат от времето. Патриархът положил пояса върху болната и тя получила изцеление. В знак на благодарност императрицата обшила със златен конец целия пояс. Затова и до днес той изглежда така пищно.

Чудесата и знаменията, свързани с тази реликва, са безчет, като само малка част от тях са описани. Преди три века жители на Енос помолили монасите от Ватопед да донесат пояса при тях за поклонение. Молбата им била удовлетворена. Братята отседнали с безценната реликва в дома на местен свещеник. През нощта обаче неговата жена отрязала малко парченце от пояса. След като свършило поклонението, монасите тръгнали да си ходят. Качили се на кораба, но той не помръднал, въпреки че котвата била вдигната. Засрамена жената на попа върнала частта от пояса и корабът потеглил сам.

Коланчета

В наши дни монасите на Атон допират памучни коланчета до пояса, които после раздават на миряните за здраве и благополучие. Счита се, че те носят светостта на оригинала и помагат за зачеване, изцеления на неизлечими заболявания, сбъдване на мечти за семейно щастие и добруване. Има доста случаи на помощ свише по света и у нас.

Жена, която живее в Лондон, е написала следното до атонските монаси: „Изпращам ви това писмо, за да съобщя за чудесата на Богородица, които дойдоха чрез коланчетата, осветени от светия пояс. Имам 3 дъщери и всички те имаха проблеми с раждането. Две от тях загубиха бебетата в началото на бременността, а след това получиха здравословни проблеми. На третата дъщеря лекарите казаха, че ще е сложно да зачене. Но Божията майка чу нашите молби и ни изпрати при отец С., който ни даде коланчета от светия пояс. Моите дъщери ги вързаха на кръста си и всички родиха здрави момченца.“

В България също свидетелства не липсват. Отец Василий Сарян от столичния храм „Преображение Господне“ дал коланче от Атон на възрастна жена, която се готвела да пътува при дъщеря си в далечна Австралия. Изумително било, че още по пътя щерка й се обадила, че тестът й за бременност е положителен.

През Средновековието поясът е пренесен на Света гора във Ватопедския манастир, където стои и до днес. Малки частици се съхраняват на още 2-3 места – в Грузия, Кипър и Сирия.

Зографът Гергана Ликина: Под реликвата има скрит св. Николай

Освен от мелнишкия храм на хълма благодат лъха и от чудотворната икона, която вярващите носят дотам. Тя се казва „Св. Пояс“ и пресъздава следната библейска сцена: В центъра й стои апостол Тома, който не е бил на погребението на Божията майка, а идва три дни по-късно. И искайки да й се поклони за последно, отмества камъка на гробницата и вижда, че само повивките стоят и тя е възкръснала. Тогава, за да ги утеши, че не ги е изоставила, Богородица пуска чудотворния си пояс. До нея е изографисан архангел Михаил, който е с маслиново клонче от рая. На върха на всички стои образът на Исус Христос, който обаче сякаш изглежда като вписан в тази композиция. Реставраторът на иконата Гергана Ликина разкри пред „Телеграф“, че под иконата е открила втори пласт. На него е изобразен св. Николай. „Иконата на Мирликийския чудотворец вероятно е била иконостасна заради големия си размер – 125 на 88 см. Тя е била повредена. Така през XVIII-XIX век зограф е решил да оползотвори светинята, като отгоре й направи нова икона с богородичен сюжет и св. Пояс“, разкри реставраторката, която е също и иконописец.

„След като реставрирах „Св. Пояс“, реших да оставя в едно малко кръгло прозорче образа на Иисус от скритата втора икона, просто да се знае, че отдолу има друго, по-старо изображение“, обясни Гергана. По думите й така или иначе дъската е осветена от молитвите, отправяни пред по-старата икона, и това допълнително усилва днес духовната стойност на чудотворната Богородица.

Любомир Старидолски