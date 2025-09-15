Н АСА продължава всеки ден да пуска уникални снимки, обясняващи за чудатите явления във Вселената и галактиките. А мъглявините са истинските зони на здрача, където се раждат нови звезди и умират други. Космически събития, в които участват цели слънчеви системи с техните планети и спътници.

Улов

наса
Marco Bellelli

Сякаш италианските рибари от Коста дей Трабоки на Адриатическо море са уловили в мрежата Луната по време на здрач. Тя е петият по размер естествен спътник в Слънчевата система след Ганимед на Юпитер, Титан на Сатурн и Калисто и Йо на Юпитер. Продължавайки списъка, Луната е преди Европа на Юпитер и Тритон на Нептун. По-голяма е и от планетите джуджета Плутон и Ерида. С диаметър от 3475 километра Луната е около 1/4 от размера на Земята и това я прави най-големия спътник в сравнение с размера на родителската планета в нашата система.

Разкол

наса
NASA: X-ray: Chandra (CXC), Optical: Hubble (STScI), Infrared: Spitzer (JPL-Caltech)

През 1054-та – годината на Великата схизма, когато Църквата се разделя на източна и западна - звездобройците на Земята са наблюдавали избухването на свръхнова, а сега виждаме резултата от това. Получил се е пулсар. В ядрото на мъглявината Рак се намира неутронна звезда, намагнетизирана, въртяща се 30 пъти в секунда и с размерите само на град. Този пулсар циркулира в центъра на газов вихър с диаметър 12 светлинни години – истинско космическо динамо.

Копие

наса
Yousif Alqasimi & Essa Al Jasmi

За да се видят повече звезди и слаба мъглявина в звездния куп Плеяди (M45), се правят дълги експозиции. Точно в такъв момент преди няколко седмици в Ал-Ула, Саудитска Арабия, ярък метеор със своя зелен каменен отпечатък преминава пред Плеядите. Като истинско копие на съдбата.

Раждане

наса
ESO, Richelle van Capelleveen (Leiden Obs.) et al.

Смята се, че това жълто петно, навлизащо в централния бял диск, е сцена от раждането на млада планета в новоформираща се звездна система. За пръв път е снимано как планетата сякаш си дълбае дупка и взима материя от диска. По подобен начин може би се е образувала и нашата Земя в рамките на оформящата се Слънчева система.

Дракон

наса
Katelyn Beecroft

Някои оприличават това тъмно пространство на дракон, реещ се из богатото на мъглявини съзвездие Змиеносец, а авторката на снимката Катлин Бийкрофт го смята за тъмен воал. Той е съставен от тънки междузвездни облаци прах на фона на огромни мъглявини почти в центъра на Млечния път, нашата галактика.

Кълбо

наса
NASA, JPL-Caltech, Voyager 2; Processing & License: Kevin M. Gill

Луната на Юпитер, Калисто, е очукана топка от мръсен лед, която е с малко по-малка от планетата Меркурий. Повърхността й е най-гъсто осеяната с кратери в Слънчевата система. Във вътрешността на Калисто може да има течна вода, смятат от НАСА. Това потенциално подземно море е кандидат за живот - подобно на други спътници на Юпитер, като Европа и Ганимед. Калисто е по-голяма от нашата Луна.

Възглавница

наса
NASA, ESA, Hubble; Processing: Delio Tolivia Cadrecha

NGC 7027 е една от най-малките, най-ярките и с най-необичайна форма известни ни планетарни мъглявини. Астрономите я наричат Възглавница. Намира се на около 3000 светлинни години и е открита за първи път през 1878 г. Може да се види с любителски телескоп в посока съзвездието Лебед (Cygnus). Учените се чудят защо в последните години Възглавницата изхвърля комбинация от газ и прах (в кафяво), докато преди е било само газ (в синьо). Смята се, че там се е появила двойка звезди.

На тъмно

наса
Daniel Stern

Конската глава е от най-известните мъглявини. Тя е непрозрачен облак прах пред ярка емисионна мъглявина. Вляво е оранжевата мъглявина Пламък, извезана и с тъмен прах. Горе се вижда ярката звезда Алнитак, една от трите в пояса на Орион. Всъщност Алнитак (от арабски – платнена лента) е три звезди, главната е син супергигант с въртящи се в синхрон с нея два сини гиганта.

Африка

наса
J. English (U. Manitoba) & K. Gasealahwe (U. Cape Town), SARAO, MeerKAT, ThunderKAT

В мъглявината Африка са открити светли струи, които може да са знак как остатъци от свръхнова раждат неутронна звезда с колосално рентгеново излъчване. А има още една звезда спътник, която обикаля около нея.

Призраци

наса
Ogle et al.

Тези гигантски сини дъги (SDSO 1) до Андромеда (M31) са открити през 2022 г. и изненадват учените. Андромеда е съседна галактика, с която Млечният път ще се съедини след милиарди години. След 550 часа комбинирана експозиция и сътрудничество между астрономи аматьори и професионалисти от цял свят се разбира, че SDSO 1 не е междугалактически обект, а нов клас планетарни мъглявини и то в нашата галактика. Наречени са планетарни мъглявини призраци. SDSO 1 е първият разпознат член на този нов подклас, има още седем други. В синьо са показани изключително слабите емисии на кислород от ударните вълни, докато заобикалящото червено е следа, излъчваща водород.

Георги П. Димитров Георги П. Димитров
Маг Зодиак НАСА< НАСА кадри Агенция