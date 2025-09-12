В света на висшата мода луксът често се свързва с изключителност, качество и престиж. Марки като Loro Piana, Giorgio Armani и Gucci, символи на италианската елегантност и производители на висококачествени облекла и аксесоари, обещават на клиентите си не само продукт, а преживяване. Зад бляскавата фасада на тези марки обаче се крие мрачна реалност, разкрита от скорошни разследвания в Италия, които разобличават систематични практики на експлоатация на труда, неетични методи за набавяне на суровини и неспазване на социални ангажименти в производствените вериги на луксозния сектор.

Експлоатация

На 14 юли 2025 г. миланският съд разпореди поставянето на Loro Piana, марка, собственост на френския конгломерат LVMH, под съдебно управление за една година поради обвинения в експлоатация на труда. Разследването, ръководено от прокурора Паоло Сторари, разкри, че Loro Piana е възлагала производството на облеклата си, включително кашмирени сака, на външни доставчици, които от своя страна са прехвърляли работата на китайски работилници в покрайнините на Милано. Тези работилници са били разкрити като места с тежка експлоатация на труда, където работници, често без документи, са работели в нечовешки условия - 13-часови смени, седем дни в седмицата, с нищожни заплати и живот в импровизирани общежития в самите производствени помещения. Сака, продавани за 1000 до 3000 евро в бутиците на Loro Piana, са се произвеждали на цена от около 80-100 евро за бройка, разкривайки огромната разлика между производствените разходи и цените на дребно.

Скандалът

Loro Piana беше обвинена и в неетични практики при набавянето на ултрафина вълна от викуня - най-скъпата вълна в света. Според разследване на Bloomberg от 2024 г. компанията е плащала на пастирите в Андите около 280 долара за килограм вълна, докато крайните продукти се продават за десетки хиляди долари. Тази практика предизвика възмущение сред местните общности в Перу, които зависят от отглеждането на викуни за своя поминък. Въпреки твърденията на Loro Piana за подкрепа на устойчивото развитие критиците отбелязват, че ниските цени, плащани на пастирите, поддържат неравенство в търговските отношения.

Марката Giorgio Armani e глобена за подвеждаща информация

През август 2025 г. италианският орган за защита на конкуренцията наложи глоба от 3,5 милиона евро на Giorgio Armani SpA и G.A. Operations за подвеждащи твърдения относно социалната отговорност и етичните практики на марката. Разследването установи, че Armani е рекламирал продуктите си като резултат от висококачествена изработка и етични условия, докато в действителност е използвал доставчици, които плащат на работниците по 2-3 евро на час за производство на чанти, продавани в бутиците на марката за 1800 евро. Работниците, често китайски и пакистански имигранти, са били подложени на нечовешки условия, включително дълго работно време и липса на договори. От Armani изразиха „горчивина и изумление“ от решението и обявиха, че ще обжалват глобата, твърдейки, че разполагат с мерки за контрол на веригата си на доставки. Въпреки това миланският съд отбеляза, че компанията не е извършила адекватен надзор, което е позволило подобни нарушения.

Готовност

Синдикатите обявиха състояние на стачна готовност за около 1000 служители, работещи в продажбите и логистичната поддръжка на Gucci Italia, след като компанията отказа да изплати социалните помощи на стойност около 600 евро на работник, предвидени в действащия допълнителен договор, докато текат преговорите за неговото подновяване. Синдикатите подчертават, че ръководството на групата многократно е давало гаранции за изплащането, включително за 2025 г., на пакета социални помощи, въведен с допълнителния договор, подписан през юли 2022 г. и изтекъл на 31 декември 2024 г. Сега обаче Gucci възнамерява да обвърже това изплащане с преразглеждане на вече установената система за стимули за периода 2022-2024 г. „Компанията само губи ценно време, подигравайки се с работничките и работниците, които всеки ден се трудят в магазините и които очакваха - и продължават да очакват - социалните си помощи“, се казва в обединеното изявление на синдикатите.

Проблеми

Случаите с Loro Piana, Armani и Gucci разкриват дълбоко вкоренени проблеми в индустрията на луксозната мода. „Каскадната верига на подизпълнители“ позволява на компаниите да поддържат имиджа си на етични и устойчиви, докато се възползват от ниските разходи, осигурени чрез експлоатация. Разследванията в Милано и Перу изпращат ясно послание: големите марки трябва да поемат отговорност за цялата си производствена верига. Съдебното управление на Loro Piana, глобата срещу Armani и стачката срещу Gucci са стъпки към „почистване“ на системата, но истинската промяна изисква по-строги регулации, прозрачност и ангажимент за справедливи условия на труд и търговия. Докато това не се случи, цената на лукса ще продължи да се плаща не само от клиентите, но и от работниците и пастирите, които остават невидими зад блясъка на висшата мода.

Уязвимост

Финансовата криза в луксозния сектор, изострена през 2025 г., разкри уязвимостта на индустрията на висшата мода на фона на глобални икономически предизвикателства. Според доклад на Bain&Company пазарът на лични луксозни стоки отбеляза спад от 2% през 2024 г., като в Китай загубите достигнаха между 20% и 22%, което е най-слабото представяне от финансовата криза през 2008-2009 г. Намаляването на потребителското търсене, особено в ключови пазари като Китай, съчетано с нарастващи производствени разходи и скандали за неетични практики, доведе до спад в печалбите на марки като Gucci, Loro Piana и Armani. Gucci отчете спад в приходите от 24% през първото тримесечие на 2025 г., докато LVMH и Kering също отбелязаха значителни загуби, с 20% спад в цената на акциите на LVMH и до 40% за някои марки като Estee Lauder. Разследвания за експлоатация на труда и неустойчиви вериги на доставки допълнително навредиха на репутацията им, принуждавайки компаниите да инвестират в реформи и прозрачност, докато се борят да запазят луксозния си имидж и финансова стабилност. Прогнозите за 2025 г. предвиждат слаб ръст между 0% и 4%, като пълно възстановяване в луксозния сектор се очаква едва към 2030 г.

Чичо Чарли издаде мемоарите си

Чарли Шийн разказа за алкохолната си зависимост, как тя се е отразила на живота и кариерата му, както и за пътя си към възстановяване.

Звездата разговаря с актьора и автор Дейвид Духовни в 92nd Street Y в Ню Йорк в понеделник, 8 септември, по повод излизането на мемоарите си „Книгата на Шийн“.

Творбата описва живота му от раждането му през 1965 г. до решението му да спре да пие през 2017 г. Фокусира се върху наркотичната му зависимост и възстановяването му.

Шийн казва, че в началото на кариерата си е заеквал, което се е отразило негативно на актьорските му умения. „Осъзнах рано, че алкохолът ми помага да контролирам заекването – и това го прави най-трудния наркотик за мен, защото пиенето ми се струваше необходимо, за да поддържам кариерата си“, каза той.

Бритни живее в кочина

Приятелите и семейството на Бритни Спиърс са обезпокоени от предполагаемата жилищна ситуация на певицата, като се съобщава, че имението ѝ е претрупано и осеяно с кучешки изпражнения.

Източник каза пред Daily Mail, че певицата „преживява епизод в момента и ще видим как се справя с него, както се е справяла от години“. Същият човек добави: „Близките ѝ са го виждали много пъти преди и въпреки че е наблюдавана, няма начин да се намесят.“

Член на семейството на Спиърс отбеляза, че са „загрижени“ за здравето ѝ, подчертавайки, че „тя изобщо не се справя добре“ и че приятели и роднини са „ужасени за бъдещето ѝ“. Както той заяви: „Къщата ѝ е в хаос. Тя не чисти след кучетата, няма кой да чисти всеки ден и просто не функционира като възрастен.“

Майкъл Кейн се връща от... пенсия

Легендарният британски актьор Майкъл Кейн се завръща на големия екран само две години след като реши да се пенсионира. Кейн, който спечели два Оскара по време на кариерата си за „Хана и нейните сестри“ и „Правилата на дома“, направи последната си поява във филма „Великият беглец“ от 2023 г.

92-годишният актьор, изглежда, не може да се откъсне от филмите. Според Deadline той ще се завърне към актьорството, за да се снима заедно с Вин Дизел.

Красимир Иванов, Рим