М аслинова гора от 20 хил. дръвчета ще засаждат в района на Мелник. Проучване е показало, че климат, терени и почви са подходящи за сортовете каламата, коронеики и халкидики, съобщава регионалното онлайн издание toppresa.com. Идеята е на собственик на земя в района, който предлага терени с южно изложение и близост до водоизточник.

Собственикът предвижда да се изгради малко, но високоефективно стопанство със затворен цикъл на производство – от засаждането до бутилирания продукт. Той предлага вид съдружие, в което той да участва с имота, организационна и административна работа, поддръжка на насажденията и развиване на местния пазар. Първоначалната инвестиция се оценява на около 350 000 лв., които да включват разсад, засаждане на десет хектара с приблизително 20 000 дръвчета, система за капково напояване, агрооборудване и техника, изграждане на пункт за преработка и бутилиране, както и административни и разрешителни дейности.

Добиви

Първите добиви се очакват след третата година, а пълната производителност – след шестата. При добив около 10-12 тона маслини на хектар производството може да достигне 100 тона маслини годишно, които дават около 18 тона зехтин. При средна цена от 25 лв. за литър бутиков продукт годишният оборот може да достигне 450 000 лв. с нетна печалба между 130 000 и 150 000 лв. Възвръщаемостта се очаква между петата и седмата година, след което проектът може да осигурява стабилен доход при нисък риск.

Агротуризъм

Според бизнес плана туристическите потоци в Сандански, Мелник и Рожен осигуряват готов канал за директни продажби и маркетинг, особено чрез дегустации и фермерски магазини. Проектът залага и на устойчивост с пестеливо напояване, нискоемисионно производството, а отпадните маслинови кюспета да се ползват като биотор или гориво. Това позволява кандидатстване по програми за зелено земеделие и инвестиции в селските райони.

Идеята има потенциал да се разшири и в посока агротуризъм – дегустационна зона и маршрут „Пътят на маслината“, включващ местни продукти и винени турове. Така маслините могат да се превърнат в нов символ на Мелнишкия край редом с виното.