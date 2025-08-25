Е то и две типични нашенски идеи за хапване с печени чушки, забелязани на receptite.com.

Панирани със сос

Необходими продукти:

16 месести чушки

500 г домати

2 яйца

1/2 ч.ч. олио

4-5 скилидки чесън

сол

брашно за паниране

1/2 връзка магданоз

Начин на приготвяне:

Чушките се опичат и обелват. Посоляват се и се овалват в брашно и след това в добре разбитите яйца. Изпържват се в добре сгорещеното олио. След това в олиото се запържват ситно нарязаните домати, докато останат на мазнина. Посолява се на вкус. Прибавят се скълцания чесън и ситно нарязания магданоз. Доматеният сос се разпределя върху панираните чушки. (През зимата също може да се направят, като се използват стерилизирани чушки и домати от консерва.)

По панагюрски

Необходими продукти:

8 печени и обелени червени чушки

4 с.л. зехтин

2 с.л. брашно

200 мл кисело мляко

сол

1/4 връзка магданоз

1/4 ч.л. черен пипер

Начин на приготвяне:

Чушките се нарязват на ивички по ширина. Поставят се да се запържат в силно сгорещения зехтин, след малко се добавя и брашното. След като се запържи до златисто се слага и киселото мляко. Ястието се посолява и задушава още 5-8 минути, след което се отстранява от огъня. Поднася се поръсено с нарязания на ситно магданоз и черен пипер.