Е то и две типични нашенски идеи за хапване с печени чушки, забелязани на receptite.com.
Панирани със сос
Необходими продукти:
- 16 месести чушки
- 500 г домати
- 2 яйца
- 1/2 ч.ч. олио
- 4-5 скилидки чесън
- сол
- брашно за паниране
- 1/2 връзка магданоз
Начин на приготвяне:
Чушките се опичат и обелват. Посоляват се и се овалват в брашно и след това в добре разбитите яйца. Изпържват се в добре сгорещеното олио. След това в олиото се запържват ситно нарязаните домати, докато останат на мазнина. Посолява се на вкус. Прибавят се скълцания чесън и ситно нарязания магданоз. Доматеният сос се разпределя върху панираните чушки. (През зимата също може да се направят, като се използват стерилизирани чушки и домати от консерва.)
По панагюрски
Необходими продукти:
- 8 печени и обелени червени чушки
- 4 с.л. зехтин
- 2 с.л. брашно
- 200 мл кисело мляко
- сол
- 1/4 връзка магданоз
- 1/4 ч.л. черен пипер
Начин на приготвяне:
Чушките се нарязват на ивички по ширина. Поставят се да се запържат в силно сгорещения зехтин, след малко се добавя и брашното. След като се запържи до златисто се слага и киселото мляко. Ястието се посолява и задушава още 5-8 минути, след което се отстранява от огъня. Поднася се поръсено с нарязания на ситно магданоз и черен пипер.