Е сенното засаждане е не просто удобно, а е стратегически ход за една умна, но и мързелива градина. През есента растенията се подготвят за зимен сън, но корените им продължават да работят „зад кулисите“.

След като е пуснал корени преди сланата, разсадът през пролетта посвещава цялата си енергия не на оцеляването, а на един силен старт. Така, докато съседите ви тепърва се готвят за засаждане, вашето дърво вече цъфти.

Почва

Тези три до четири седмици преди първата слана са от решаващо значение. Корените се нуждаят от време, за да се установят и адаптират към новата почва. В България засаждането може да продължи до ноември.

Секрет

Ето и петте тайни за безупречното есенно засаждане

Огледайте разсада като претенциозен купувач. Кората трябва да е гладка, без рани. Корените трябва да са буйни и жизнени, а не като две тънички стъбла. За дърветата изберете 1-2-годишни „бебета“. Те се вкореняват по-лесно.

Добре е да съживите корените преди засаждане. Поставете разсада във вода за една нощ, като евентуално добавите някаква добавка за вкореняване – това е като енергиен стимулатор преди състезанието.

Втора стъпка е свързана с изкопаване на дупката. Подгответе я 2-3 седмици предварително. За дърво е нужно да е 80 см дълбока и 100 см широка. За храст - 50 см дълбока и 60 см широка.

Суперфосфат

Вълшебната смес за растежа се получава, като смесите горния плодороден слой почва с 2-3 кофи компост, 200 г суперфосфат и един литър пепел. Важно е да не добавяте пресен оборски тор – той ще изгори нежните корени.

Третата е стъпка със самото засаждане. Тук всеки детайл е от значение. Първо изсипете купчина от приготвената смес на дъното. Поставете разсада до здрав кол за опора. Най-важната точка е кореновата шийка, защото това е мястото, където корените се срещат със ствола. При присадените дървета точката на присаждане трябва да е на 3-5 см над земята. След поливане почвата ще слегне и всичко ще си дойде на мястото. Запълнете дупката, като леко разклатите растението, за да се уверите, че няма празни пространства.

Притиснете почвата с крак в кръг, направете дупка и полейте обилно с 2-3 кофи на дърво. Водата е от съществено значение за добрия контакт на корените с почвата.

Мулч

Четвъртата стъпка е да създадете кореново одеяло. След поливане мулчирайте областта на ствола на дървото с торф, компост или просто суха почва на дълбочина 5-10 см. Това „одеяло“ ще предпази корените от първите внезапни слани.

Различните култури си имат своите изисквания. Така например касис и цариградско грозде засаждате под ъгъл, на дълбочина 5-10 см, за да осигурите по-пълен храст. След засаждането на малината подрежете леторастите на 20-30 см. Не пестете, защото така ще насърчите растежа на нови, силни клони.

Градинските боровинки са доста претенциозни, защото освен от почва се нуждаят и от киселинен субстрат, направен от торф от борови иглички.

За пролетта можете да оставите кайсия, праскова, череша, както и незимоустойчиви сортове на ябълковите и крушовите дървета. За разсад, закупен късно, в самия край на сезона, е по-безопасно да се зарови до пролетта.

*Превод: Павел Павлов