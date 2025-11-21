О перация „Южно копие“ по заповед на американския президент Доналд Тръмп даде старт на война срещу наркокартелите в Латинска Америка, които заливат САЩ с наркотици.

В края на октомври САЩ изпратиха много военни кораби в Карибския басейн. Самолетоносачът „Джералд Форд“, чиято цена е над 10 млрд. долара и се води най-скъпият боен кораб в света, също е там вече. С разположените на борда му десетки изтребители и хеликоптери ще подкрепя вече намиращите се в региона кораби и военни части.

Според официалните изявления операцията е насочена към международните наркокартели, които с лодки извършват контрабанда на дрога към САЩ. От август насам са атакувани десетки плавателни съдове на Карибите.

Обвинения

Вниманието е насочено в голяма степен към Венецуела. Смята се, че властта и военни от армията в богатата на петрол страна са свързани с предполагаемия наркокартел „Картел де лос Солес“. Групата се обозначава с емблемата на слънцето, носена на еполетите на венецуелските военни командири.

На 15 ноември световните агенции съобщиха, че Тръмп е заявил как вече е изградил мнение за действията, които Вашингтон трябва да предприеме по отношение на Венецуела. „Не мога да ви кажа какво е то, но съм си изградил мнение“, казал президентът пред репортери на борда на самолета си. Той подчертал, че САЩ са „постигнали голям напредък с Венецуела по отношение на спирането на доставките на наркотици“.

Според информация на „Вашингтон пост“ американските сили включват осем военни кораба, ядрена подводница и кораб за специални операции, засилвайки военното присъствие край бреговете на Венецуела. Във Венецуела пък провеждат военни учения.

Си Ен Ен отбеляза, че американските военни са унищожили около 20 лодки край бреговете на Латинска Америка през последните месеци в борбата с наркотрафика, при което са загинали над 80 души.

Връзки

На 17 ноември т.г. Държавният департамент на САЩ съобщи, че има намерение да категоризира Картела на слънцата (Cartel de los Soles) като чуждестранна терористична организация, считано от 24 ноември.

„Базиран във Венецуела, той се оглавява от Николас Мадуро и други високопоставени представители на незаконния режим на Мадуро, които са корумпирали военните, разузнаването, законодателната и правосъдната система на Венецуела“, съобщи департаментът.

През лятото същия ход предприе и американското министерство на финансите. Мадуро отрича да има общо с наркотрафика.

Според изследователи „Картел де лос Солес“ не съществува като организация. Това е журналистически термин, който описва участието на венецуелски служители в наркотрафика. Наблюдатели твърдят, че във Венецуела има военни и държавни служители, замесени в контрабандата. Според тях картели има – колумбийски, мексикански, местни. Има пратки по река Ориноко и полети от щата Апуре до Централна Америка. Всичко това е невъзможно без подкрепа от високо ниво.

Картелът на слънцата (Cartel de los Soles) е описван като наркотерористична група, отговорна за трафика на наркотици в САЩ. Противоречиви са коментарите за новата политика за потапяне без предупреждение на всички кораби, заподозрени в превоз на наркотици към САЩ – обстрел с ракети в международни води на моторни лодки, напускащи Венецуела. През миналия уикенд е извършен 21-ви удар срещу лодка, заподозряна в контрабанда на наркотици.

Отговор

От Каракас дойде новината, че венецуелският президент Николас Мадуро е заявил готовност да проведе разговор „на четири очи“ с американския си колега Доналд Тръмп, предаде Франс прес. Мадуро е направил това изявление, след като Тръмп е допуснал възможността за контакт с венецуелския лидер, въпреки че САЩ разположиха флот от военни кораби в Карибско море като част от операцията си срещу трафика на наркотици. “В един момент ще разговарям с него. Да, вероятно бих разговарял с него. Разговарям с всички“, казал американският президент, отговаряйки на въпрос дали би бил готов да се свърже с Мадуро.

„В САЩ всеки, който иска да говори с Венецуела, може да говори с нас - лице в лице, на четири очи. Няма проблем. Това, което не можем да позволим, е християнският народ на Венецуела да бъде бомбардиран и убиван“, коментирал Мадуро в отговор на писмо от американски пастор по време на седмичното си предаване във венецуелска обществена телевизия. “Не изключвам нищо, просто трябва да разрешим въпроса с Венецуела“, е посочил Тръмп.

Напрежение

ноември US президентът е заявил пред журналисти, че не би имал нищо против да нареди въздушни удари срещу Мексико, ако това реши въпроса с наркокартелите и наркотрафикантите там. По време на пресконференция към президента е бил отправен въпрос дали би предприел въздушни удари или би изпратил американски войници в страната, на което той е отвърнал, че би направил всичко, за да спре наркотиците, ако е необходимо.

„Знаем маршрутите. Знаем адреса на всеки наркобарон. Знаем как изглеждат входните им врати. Знаем всичко за всеки от тях. Те убиват нашите хора. Като война е“, заявил Тръмп, цитиран от NBC News.

Атака

През октомври Тръмп нарече колумбийския президент Густаво Петро „незаконен нарколидер, който силно насърчава масовото производство на наркотици“ и заяви, че САЩ ще прекратят големи плащания и субсидии за южноамериканската страна, предаде Ройтерс.

„Целта на това производство на наркотици е продажбата на огромни количества в САЩ и сеене на смърт, разруха и хаос“, каза той в публикация в социалната платформа Truth Social.

Миналата година Петро обеща да „укроти“ регионите за отглеждане на кока в Колумбия с мащабна социална и военна намеса, но стратегията донесе малък успех.

През септември Тръмп посочи страни като Афганистан, Боливия, Бирма, Колумбия и Венецуела сред тези, за които САЩ смятат, че очевидно през последната година са се провалили в спазването на споразуменията за борба с наркотиците. САЩ обвиняват властите в Колумбия, че не изпълняват задълженията си и че покровителстват наркопроизводството.

Мария Кадийска