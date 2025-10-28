И зточният Пасифик се превърна в арена на кървава битка срещу международния наркотрафик! Американските военни нанесоха троен удар по лодки, за които се смята, че превозват дрога, и неутрализираха 14 души от престъпната мрежа. Само един човек е успял да оцелее в бурните води, съобщи АП.

САЩ потопиха кораб с „наркотерористи“ в Тихия океан!

Операцията, обявена от министъра на отбраната Пийт Хегсет, идва като част от ескалираща серия от военни акции срещу наркокартелите, която започна през септември. Това е първият случай, при който няколко удара се случват в рамките на един ден, сигнализирайки за нова, далеч по-агресивна стратегия.

ОПЕРАЦИЯ "ЮМРУК": САЩ удрят наркокартелите в Мексико!

Мексиканските спасителни служби вече са поели оцелелия на борда, но не е ясно дали той ще бъде предаден на американските власти или ще остане под мексикански контрол.

Само преди няколко седмици при подобен удар двама души бяха спасени и върнати в родните им страни – Колумбия и Еквадор.