Госпожа Муаля

Муаля от сериала „Предателство“ е жена със стил и високи претенции. Но домашната кухня й е присърце и често се проявява като чревоугодник. Затова домашната помощница Илкнур успя да й влезе под кожата, грижейки се за стомаха й. Но когато става дума за гости, при това членове на семейството, Муаля забравя за своите предпочитания и се грижи за всеки да има по нещо. Затова господарката на дома с глас на военен раздава команда: „Гюзлеме за Ойлюм, кървавица за Кахраман“. На това му се вика разделно хранене. И докато с кървавицата положението е по-сложно, защото навремето се водеше евтин колбас, а сегашната хем е скъпа, хем няма нищо общо с някогашния вкус, то турското гюзлеме е леснодостъпно, ако си го приготвите сами. Запретвайте ръкави!

Турско гюзлеме

Продукти:

кисело мляко – 150 мл

яйце – 1 бр.

сол – 1/2 ч.л.

олио – 1 с.л.

брашно – около 350 г (при необходимост още за разточването)

масло – за намазване

спанак – около 300 г

сирене – 300 г

заквасена сметана – 1-2 с.л.

Турско гюзлеме

Приготвяне:

Замесете тесто за гюзлеме от киселото мляко, яйцето, солта, олиото и част от брашното. Добавяйте по малко от брашното до омесването на меко, нелепнещо тесто. Покрийте го в купа и оставете за около 1 час. Междувременно пригответе плънката, като почистите спанака и го нарежете на дребно. Смесете го с нароненото (претрито с вилица) сирене. Добавете заквасена сметана и смесете всички продукти. Премесете отново тестото и го разделете на 6 еднакви топчета. Вземете едно топче и го разточете върху набрашнена повърхност на тънка кръгла кора. Сложете в едната половина част от плънката. С мокри пръсти съвсем леко намокрете ръба на кората. Прихлупете половината кръг тесто без плънка върху тази с плънка, леко затиснете ръба на полумесеца, така че да се залепи и да не изтече плънката. Направете така и с останалите топчета тесто. Загрейте сух тиган на умерена температура на котлона. Изпечете всяко гюзлеме до златисто от двете страни. Поставете готовите в съд, намажете от двете страни с масло и захлупете с капак, за да се задушат.

Кристи Красимирова