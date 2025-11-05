Ч етвърто поколение животновъд отглежда биволи, учи за ветеринарен лекар и за свещеник, а наред с това върти вече повече от 10 години и фермата си в софийското село Казичене.

Радослав споделя, че още от дете е свикнал да бъде сред домашните животни. Като ученик отглеждал овце, крави, коне и прасета в родното си село, но това било дребно стопанство, тип заден двор. След това решил да направи ферма и да се захване с отглеждане на овце.

Стигнал до 80 броя стадо, но тъй като по това време учел в Стара Загора за ветеринарен лекар, му било много трудно да съвместява двете дейности. „Всеки ден пътувах до Стара Загора на лекции, а на обяд се връщах обратно на село, за да се грижа за животните и за семейството си. Така изкарах две години и накрая реших, че тази лудост не може повече да продължава. Или трябва да прекратя следването си, или да сменя животните с такива, които се отглеждат по-лесно.

Електропастир

„Овцете не са лесни за гледане. Те не могат да се оставят да пасат сами на електропастир, освен това трябва да се стрижат, а това са допълнителни грижи и ангажименти. Дори не съм си и помислил да остана изобщо без животни, реших само да заменя овцете с нещо друго и се спрях на биволите”, връща се назад във времето Радослав. В началото той започнал с 3-4 биволици, а сега стадото му наброява около 30-ина животни. От тях 25 са доятни, а станалите 5 резервни, които да подменят някой от „титулярите“, ако се наложи. Стадото има един бик, останалите са женски.

Кръстоска

Животните на Радо са от породата българска мурра, хибрид, получен при кръстоска между българска и индийска порода. Хибридът се отличава с висока млечност, като на ден биволиците на Радо дават между 12 и 15 литра мляко. Случвало се е да достигнат и до 17 литра в зависимост от храната и различни други фактори. На ден от всичките си животни стопанинът стига до 150 литра мляко.

Младият фермер разказва за разликите между биволите и говедата (кравите) и за техните предимства и недостатъци. Биволите са по-непретенциозни откъм хранене, ядат и по-груби фуражи, слама и царевичак, докато кравите в това отношение са по-деликатни. Освен това биволите по-рядко боледуват и са по-устойчиви на различните вируси. В същото време обаче биволите съвсем не са онези флегматични животни, които като че ли не се интересуват от нищо и никого около себе си. Напротив те са доста темпераментни и интелигентни и понякога реагират доста остро на смяната на гледача и на условията на отглеждане. В случай на стрес това може да се отрази сериозно и негативно на количеството млеконадой.

Капацитет

За да не стане жертва на търгашите търговци и прекупвачи, Радослав решава да затвори производствения цикъл и от 3 години семейството разполага с малка мандра за около 300 л дневен капацитет. Тя струва около 100 хил. лв., като за изграждането й фермерът не е взел и стотинка евросредства. Признава, че ако в този труден и важен момент близките му хора не са били до него, той нямало да се справи финансово. Сега обаче е доволен. „В България почти няма мандри, които да работят с биволско мляко. И ако трябваше да го продаваме, сигурно щяхме да сме на загуба и нямаше да можем да издържаме и животните и себе си“, твърди фермерът.

Художничка

Във фермата си Радослав Младенов преработва и предлага на пазара кисело мляко, прясно и узряло сирене. Царицата в мандрата е съпругата на Радо, Елина, която е художник, но се наложило да усвои и тънкостите на мандраджийството. И очевидно се справя с това много добре, тъй като продуктите на фермата са много търсени. Цената на киселото мляко е 10 лв. за кофичка от 550 грама, а на сиренето 23 лв./кг за прясното и 27 лв./кг за зрялото.

Оказва се, че не всички клиенти са наясно с характерните особености и вкус на биволските млечни продукти. “Някои ни обвиняват, че слагаме в продуктите си палмови и други мазнини, защото било сухо и като тебешир. Те не знаят, че биволското сирене просто е по-сухо от кравето. За зрялото сирене мъжът обяснява, че то се прави като прясното и се слага в саламура и в хладилна камера при 13-14 градуса, където стои 40 дни.

Децата се грижат за магарета и пернати

Наред с биволите във фермата си в Казичене Радослав отглежда и други животни: овце от породата софийска елинпелински белоноси, а също и магарета, пернати и други. За тях редовно се грижат и децата на Радо и Елина – Кирил и Калина. А след няколко години към тях със сигурност ще се присъедини и Костадин, който сега е бебе на два месеца, убедени са родителите.

Наред с фермерството и професията на ветеринарен лекар втора година Радослав Младенов учи и в Духовната семинария в София за свещеник, като преди 8 години той вече е бил подстриган за иподякон. Твърди, че изобщо не се притеснява, че сигурно ще бъде единственият в България поп биволар. „Каквото е решил Бог, това ще стане. Ако е решил, ще съвместява и двете неща. А ако не, може би ще се наложи да се откажа от животните. Но всичко е в Божиите ръце“, доверява Радослав.

Иван Първанов