М аестро Вили Икономов чака естрадната прима Росица Борджиева за 30-ото юбилейно издание на конкурса „Северно сияние“, разкри пред „Телеграф“ самият той.

Изпълнителката на култовия хит „Мила ваканция“ ще пристигне от Италия в Русе заедно с няколко деца от нейната школа. Именно от града край Дунав тръгва нейният път в музикалното поприще.

С наградата Русе

Като говори за тази обичана българска изпълнителка, с болка Икономов споделя за някои свои разочарования. „Росица Борджиева е доказан солист, а нито веднъж не я поканиха на концерт в Русе, където се е родила и израснала.

Тя е от моята школа, след това отиде да учи в Консерваторията. Така е и с Деян Неделчев, който също е от Русе и е един от нашите прекрасни български солисти, и с моята заместничка Жулиета Иванова, една прекрасна певица. Канят се изпълнители, няма да казвам имена, плащат им се едни големи хонорари...“, огорчен е маестрото.

Гран при

Преди броени дни приключи тазгодишното 29-о издание на „Северно сияние“. „Доволен съм! Тази година връчихме голямата награда Гран при на малък изпълнител. Спечели я 10-годишната Ванеса Кънчева от Добрич, беше много добра – и като танцьорка, и като глас.

Аз обичам да работя с постоянно жури. Благодарен съм от сърце на Тони Димитрова, която е един много зает изпълнител, но вече 13 години идва в Русе и е председател на журито, на композиторите Хайгашод Агасян и Светослав Лобошки, на певицата Ева Найденова, на режисьора Тодор Мадолев, на моята заместничка Жулиета Иванова, с които заедно пишем историята на „Северно сияние“, признателен е Икономов, който не забравя да спомене и подкрепата от община Русе и Общинския младежки дом.

С носителката на Гран при Ванеса Кънчева от Добрич

Лек

Конкурсът в Русе съществува от 1968 г. първоначално под името „Млади таланти“, после е наречен „Рок и нова вълна“, а от 29 години се казва „Северно сияние“. В дългата му история е имало само едно единствено прекъсване за период от около две години, когато не е било осигурено финансиране. В името на конкурса има символика и то е избрано, за да покаже, че на северната граница на България изгрява едно истинско сияние от млади творци и таланти.

В осемте десетилетия зад гърба си този отдаден на музиката човек има толкова, колкото други биха постигнали за два пъти по-дълго време. Русенската сцена е открила много млади таланти и продължава да ги намира за радост и удовлетворение на Вили Икономов, който е създател и директор на този международен конкурс за изпълнители на българска и популярна песен.

„Аз гледам само напред, за мен годините са си просто едно отброяване на времето. Искам да продължа да работя, да съм полезен на младите хора, които имат желание да пеят и да се занимават с музика, защото тя е лек за душата“, сподели пред „Телеграф“ Икономов.

Фалшиво

Вокалното студио за поп и джаз „Икономов“ е другата слабост на русенския вокален педагог. Досега в тази школа са се обучавали 190 деца. Маестрото работи с не повече от 10-15 деца, с всяко едно от тях индивидуално. А как разпознава таланта, съществува ли риск да отхвърли дете, което от стеснителност не може да покаже възможностите си при прослушването?

„Този въпрос ми задаваше малко на шега и маестро Георги Делиганев, лека му пръст. Обясни ми, казваше как от едно фалшиво пеещо дете можеш да направиш така, че то да започне да пее правилно. Това се получава с усет, с добрина, с упражнения в пеенето. Когато една майка дойде при мен и иска да чуя детето й дали става, дали не става, как мога да й кажа, че не става?

Не ми е удобно, обяснявам й, че ще го взема и ще работя. Засега почти нямам случай, в който детето да не пропее като хората. Е, разбира се, има и няколко изключения. В устната кухина има едни резонатори, които определят честотата на тона. Те трябва да се възбудят допълнително с определени упражнения, трябва да се овладее дишането с диафрагмата, това се получава с много упражнения.

Ще го кажа така, за мен е по-важно детето да има мерак, силно да желае да постигне нещо, дори и в началото да пее фалшиво. Така е и в спорта – трябва дисциплина и постоянство“, обяснява Икономов.

Пет пъти сменял залата

Мъчно му е, че въпреки опита си не е могъл да осъществи някои свои мечти. Искал е да създаде едно училище за поп музика, за да се подаде ръка на талантливите деца, „да не се изтърват“, както сам се изразява. Но не е срещнал разбиране.

Въпрос на финанси ли, на виждане ли, не знам, но за изкуството не се отделят достатъчно пари, разсъждава Икономов. Казва, че до ден днешен в Русе няма постоянна зала, в която да работи с децата, и през целия си професионален път досега пет пъти е сменял залата. Все пак е благодарен, че е един от музикалните дейци, които са получили признание приживе.

През 2019 г. маестрото стана почетен гражданин на Русе, а през 2024 г. на 24 май получи наградата „Русе“ за изключителен принос в областта на изкуството и културата.

Възпитанички на Студиото Икономов Десислава Василева (вляво), Магдалена Тодорова (вдясно) и Михаела Барбукова

Наследи от мама Васа ветераните от войните

Редом с основните си дела Вили Икономов е поел ангажимент и към русенската организация на Съюза на ветераните от войните. Става неин председател след смъртта на фронтовачката Василка Илиева или мама Васа, както всички са я наричали, която оглавява дълги години военнопатриотичната структура.

Маестрото членува в този съюз като потомък на ветеран – баща му е раняван във Втората световна война и е носител на орден за храброст. В Русе организацията наброява около 35 души и само един от тях е участвал във войната – Велизар Симеонов, който скоро ще навърши столетие.

Маестрото казва, че в България ветераните от войните са около 40 души и всички са на възрастта на русенския фронтовак. За да се запази съюзът, е решено за членове да се приемат потомци на ветераните.

Жанета Йорданова