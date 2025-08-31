78-годишен мъж върна зрението си след 10 години слепота. Израелски лекари успяха да помогнат на пациента да прогледне отново благодарение на изкуствена роговица.

Мъжът, страдащ от слепота заради увредена роговица, възвърна зрението си чрез иновативна операция с изкуствен имплант. Процедурата е извършена в медицинския център „Рабин“ от проф. Ирит Бахар, шеф на офталмологичното отделение. Пробивът е постигнат чрез изцяло синтетична роговица, разработена от израелския стартъп CorNeat Vision. За разлика от стандартните трансплантации, които изискват донорска тъкан, този имплант не разчита на донорството и се интегрира директно с тъканта на пациента.

Успех

Операцията е първото успешно клинично изпитване върху човек, след като технологията вече е доказала ефективност при животни. Според специалистите имплантът позволява бързо възстановяване, минимизира риска от отхвърляне и дори осигурява лесен достъп до вътрешността на окото при бъдещи медицински интервенции.

Роговичната слепота засяга милиони хора по света, но липсата на донорски тъкани ограничава възможностите за лечение. Изкуствената роговица дава надежда за достъпно и масово решение в бъдеще.

„Това е исторически момент. За първи път изкуствена роговица връща зрение на човек“, заяви съоснователят на компанията д-р Гилад Литвин.

Компанията вече планира второ клинично изпитване с повече пациенти, за да докаже, че изкуствената роговица може да се превърне в първа линия на лечение, измествайки нуждата от търсене на донори. За хиляди хора по света, които са изгубили зрението си и не могат да разчитат на трансплантация, тази новина носи огромна надежда.

Традиционно при пациенти със слепота, причинена от роговични увреждания, последна възможност е поставянето на кератопротеза, което представлява трансплантация на роговица. Макар и с висок процент на успеваемост, операцията е сложна поради острия недостиг на донори. На 70 нуждаещи се от трансплантация се пада само един донор. Много често нуждаещите се чакат с години за процедурата.

Забележително е също, че рискът от отхвърляне е минимален, тъй като роговицата не съдържа кръвоносни съдове. Освен това имплантът е проектиран така, че да улеснява достъпа до предната очна камера – пространството между ириса и вътрешната повърхност на роговицата – дори след операцията. Това позволява на лекарите да извършват интервенции при нужда през целия живот на пациента – нещо, което невинаги е възможно при традиционните кератопротези. Медиците от Rabin Medical Center са били изненадани от лесното поставяне на изкуствената роговица.

Милена Димитрова