У чени от Австралия и Норвегия разработват иновативен метод за прием на инсулин, който може да промени живота на милиони диабетици по света. Новата технология позволява инсулинът да се доставя през устата, в сладка и удобна форма – чрез шоколад без захар.

Традиционно инсулинът се инжектира, което създава дискомфорт и страх у много пациенти. Новият метод използва наночастици, които предпазват инсулина от разграждане в стомаха и му позволяват да достигне тънките черва, където се абсорбира в кръвта. Шоколадът служи като носител и улеснява приема на хормона.

Досега технологията е успешно изпробвана върху животни, а първите клинични тестове при хора се очакват през 2026 г. Ако те бъдат успешни, новият вид инсулин може да се появи на пазара около 2028 година. Това би било огромен пробив в терапията на диабет тип 1 и някои случаи на тип 2, предлагащ на пациентите по-приятен и удобен начин за контрол на заболяването.