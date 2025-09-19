Л юбовницата на покойния Аднан Яман – Севда Чаалян, се изживява като господарка на имението, след като Хюнкяр беше убита. Единствената, която не й козирува, е Сание, за която госпожа Хюнкяр е била като майка. След като разби парника, защото натрапницата си присвои любимото място на покойната господарка, Севда решава да стопли отношенията с нея и нахлува в кухнята с престорена усмивка, като обявява, че ще прави супа трахана за лудата Хамине, която я мисли за своя дъщеря. Фадик предлага тя да приготви супата, но Севда смята, че това е нещо лесно – само да й дадат съставките. Изброява ги: олио, сол, трахана. Рашид и Гафур стоят мирно, а от мъжа на Сание капе мас – толкова мазно се „слага“ на новата господарка. Само Сание държи фронта – тя люпи семки и не обръща грам внимание на Севда, както и на лошите погледи, които й хвърля съпругът й. Гафур пита Севда дали ще й трябват подправки, защото трахана без подправки не бива. Получава утвърдителен отговор. Оставяме го да се втечнява пред новата господарка, за да направим супа трахана по традиционна турска рецепта.

Продукти:

турска трахана - 4 с.л.

доматен концентрат - 2 с.л.

ерище - 4 с.л. (вид фиде)

сол - 1 ч.л.

олио - 2 с.л.

черен пипер - 1 к.л.

лют червен пипер - по желание

джоджен - 1 ч.л.

топла вода - 2 л

Приготвяне:

В тенджера сипете малко олио и добавете четири лъжица турска трахана. Леко запържете. След две минути добавете доматения концентрат и бъркайте още малко, след което добавете два литра топла вода и разбърквайте, за да не стане на бучки.

Прибавете ерище и сол и оставете да заври. След около половин час добавете изсушен и стрит джоджен, черен пипер и лют червен пипер и оставете на котлона още десетина минути. По време на приготвянето водата е намалила обема си почти наполовина и се получава кисела крем супа с леко горчив привкус.

Кристи Красимирова