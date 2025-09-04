А ко има фраза в сериала „Имало едно време в Чукурова“, за която да ви се иска да удушите сценаристите, то това е репликата на лудата бабичка Хамине: „Аз изядох ли си сутляша“. Едва ли някой си е правил труда да преброи колко пъти я изрича от началото на сериала, та досега, но е толкова дразнеща, че може да възненавидите сутляша, ако не сте го намразили още като дете. Въпреки това не си струва да се занимавате с баба Хамине и ненормалните й брътвежи. Хапнете си сладко сутляша, а на нея да й преседне!

Продукти:

ориз – 1 ч.ч.

вода – 2 ч.ч.

прясно мляко – 1 литър

захар – 1 ч.ч.

нишесте – 2 равни с.л. пшенично

жълтъци – 3 бр.

ванилия

Приготвяне

Почистете и измийте ориза. Сложете в тенджерка водата и добавете ориза. Варете до полуготовност. Ако не е поел цялата вода, го изцедете и оставете настрана. Загрейте в друга малка тенджерка 800 мл от млякото, добавете захарта и разбъркайте. Разбийте жълтъците с тел или миксер и добавете нишестето и останалото мляко. Сложете пакетче ванилия, изсипете в купичките и разбъркайте всяка от тях до еднородна смес без бучки. Когато млякото кипне, намалете котлона на средна температура, добавете ориза, разбъркайте и започнете да наливате на тънка струйка от яйчената смес, като бъркате непрекъснато и внимавате да не захване по дъното на тенджерата. След десетина минути сместа ще започне леко да се сгъстява. Махнете от котлона, за да не загори. Сложете в голяма тава глинени или огнеупорни купички. Долейте в тавата вода, така че да покрие дъното на купичките, без да сипвате вътре в тях. Във всяка купичка сипете по равно количество от млякото с ориз още докато е горещо. Ако използвате глинени купички, те трябва да са сухи и със стайна температура, да не са студени, сипете сместа много леко и внимателно, като внимавате да не се спукат от горещата смес. Сложете тавата във фурната. Печете на 180 градуса на горен реотан до сгъстяване и образуване на златиста коричка. Извадете сутляша, охладете и поставете в хладилник за няколко часа. Поднесете десерта студен.

Кристи Красимирова