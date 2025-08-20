Е пидемия от листерия е убила двама души и е оставила 21 тежко болни във Франция, като инфекцията е регистрирана и в Белгия, Дания, Нидерландия и Норвегия.

Здравните власти издадоха заповед за спешно изтегляне от пазара на потенциално смъртоносното меко сирене. Белгия, Дания, Нидерландия и Норвегия колективно потвърдиха четири случая на листериоза в периода от 14 април до 9 юли. Нарастват опасенията, че инфекцията може да е достигнала Обединеното кралство, въпреки че към момента не са документирани свързани случаи.

Европейският център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) подозира, че пастьоризираните меки сирена от краве и козе мляко, произведени от френския производител Chavegrand, може да са свързани с инцидентите, съобщава Mirror.

Фирмата вече е изтеглила всички партиди сирене, произведени преди 23 юни 2025 г. Тези продукти – състоящи се от меки сирена, произведени от пастьоризирано краве или козе мляко – са били разпространявани до 9 август във Франция и други страни под различни търговски марки.

Те носят здравен знак FR 23.117.001 – потребителите, закупили това специфично сирене, се призовават да не го консумират. Представител на компанията заяви: „Увеличихме броя на тестовете на продуктите и оборудването със 100 фактора, за да гарантираме, че няма замърсители. Всички наши служители, които работят много усилено от юни, са смаяни от тази новина“. Френските здравни власти допълнително заявиха: „Всеки, който е консумирал тези сирена и получи треска, независимо дали е изолирана или придружена от главоболие и болки в тялото, трябва да се консултира с лекаря си и да го информира за употребата им“. Симптомите на листериоза могат да се появят до осем седмици след консумация на заразена храна.

Листериозата е инфекция, причинена от бактерия, известна като Listeria monocytogenes. Тя може да доведе до следните симптоми, които обикновено продължават няколко дни при повечето хора.

Въпреки това, ако те продължат за продължителен период от време, се препоръчва да поискате спешен преглед при личен лекар. Бременните майки могат също да изпитват коремна болка или да наблюдават намалени движения на бебето си. Кърмачетата с листериоза могат да проявяват раздразнителност и намалени навици на хранене.

Изтеглени са следните продукти, с дати на годност до 22 септември 2025 г. включително:

Класическо френско сирене Бри марка Food Snob 125 г

Класическо френско сирене Бри Food Snob 200 г

Класически френски камамбер марка Food Snob 125 г

Класически френски камамбер марка Food Snob 200 г

Френско сирене Бри с двойна сметана марка Mon Ami Petit 125 г

Френски Камамбер Петит марка Mon Ami, мек и кремообразен, 125 г.

ECDC заяви, че заразени продукти може да са били разпространявани в следните държави:

Албания

Андора

Австралия

Австрия

Белгия

Буркина Фасо

Камбоджа

Канада

Чехия

Кот д'Ивоар

Дания

Естония

Финландия

Франция, включително Френска Полинезия

Германия

Хонконг

Унгария

Италия

Япония

Мадагаскар

Малайзия

Мавриций

Нидерландия

Нова Каледония

Сингапур

Словакия

Южна Корея

Испания

Швеция

Швейцария

Обединено кралство

Съединени щати