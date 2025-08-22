Л окомотив София и Спартак Варна завършиха при равенство 0:0 в двубой от 6-ия кръг на efbet Лига, който предложи много емоции, но не и попадения.

Още в първите минути гостите от Варна демонстрираха амбиция чрез удари на Жак Пехливанов и Джунейт Али, но точността им изневери. „Железничарите“ отвърнаха с опити на Садио Дембеле и Спас Делев, но стражът на варненци Максим Ковальов бе на висота.

След почивката Спартак бе много близо до откриване на резултата. Матео Петрашило стреля опасно от фаул, а малко по-късно Даниел Халачев можеше да се разпише, но блестящите намеси на Величков и Бидунга спасиха Локомотив.

В 64-ата минута срещата бе прекъсната за кратко заради факли в сектора на домакините, които запалиха седалки, а феновете сами изгасиха огъня с бира, създавайки впечатляваща атмосфера в „Надежда“.

Най-доброто положение за Локомотив дойде в добавеното време, когато Спас Делев отправи мощен удар от дистанция, но Ковальов отново показа класа и с решителна намеса опази точката за своя тим.

Така двата отбора поделиха по една точка, като и двата тима ще съжаляват за пропуснатите шансове.

Столичният Локомотив временно се изкачи на пето място в класирането, а Спартак изпревари ЦСКА засега и е на 12-а позиция.