М атематикът Здравка Минчева е новият директор на Регионалното управление на образованието (РУО) във Велико Търново, а работилата и като учител по история и цивилизации Валентина Камалиева оглави институцията в Бургас.

Минчева работи като старши експерт по математика в РУО от 2007 г. Преди това е била помощник-директор в Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ във Велико Търново, а е работила и като учител по математика и информатика.

Избраната за нов началник след проведения конкурс в Бургас Камалиева досега заемаше длъжността като временно изпълняващ. Преди това е била старши експерт по организация на средното образование и по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО-то. Работила е и като учител по история и цивилизации.

Столица

В столицата Елеонора Лилова ще заеме поста на Ваня Кастрева, която бе начело на управлението близо 20 години. Досега Лилова бе директор на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, а в периода 2018 г. до 2022 г. беше председател на Държавната агенция за закрила на детето. Била е директор и на 52. ОУ „Цанко Церковски“, а преди това е работила и като учител в няколко училища в София.

Нов началник има и РУО-Перник. Там конкурсът спечели Юлиана Серафимова, която от 2015 г. досега беше началник на отдел „Образование, култура и младежки дейности“ в община Перник. Преди това е била директор на Професионалната гимназия по икономика и заместник-директор на Професионалната гимназия по облекло и туризъм в града. Работила е и като учител и възпитател.

Конкурси

Директори на 280 образователни институции бяха избрани при проведените на два етапа конкурси. През юли бяха стартирани общо 442 изборни процедури за държавни и общински училища, както и за центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП), центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР), регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) и Държавния логопедичен център. Съгласно правилата в първия етап кандидатите решаваха тест, генериран в деня на изпита, и който е единен за цялата страна. На следващия етап всеки един от кандидатите трябваше да представи концепция за развитие на съответната образователна институция. Заедно с нея на самия изпит се решаваха и два конкретни казуса пред комисията за избор. Общо подадените заявления за обявените конкурси бяха 765 (някои кандидатстваха за повече от една позиция). За 82 от обявените институции нямаше подадени заявления и процедурите бяха прекратени, а за други 80 не бе избран кандидат. Всички те ще се ръководят от временно изпълняващи длъжността до следващ конкурс.

Людмил Христов