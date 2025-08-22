Росен Карамфилов, според собствените си думи, е поет с музикален афинитет и писател с четка в ръка.

Пред „Телеграф“ той разказа за семейството, творческия си път, вдъхновението, миналото, бъдещето и предстоящото.

Боец

Росен Карамфилов е роден на 20 ноември 1992 г. в София. Баща му е покойният художник Николай Илиев Карамфилов, по-известен като Кольо Карамфилов, а майка му е Ина Дамянова.

За семейството си той разказва: „Израснах в силно артистично семейство – на художник и интериорен дизайнер, и именно това внедри изкуството в мен още от ранна детска възраст.

Всичко стана много инстинктивно и естествено – да приема това за мой път.“

Росен страда от детска церебрална парализа още от раждането си. За детството си той споделя: „Моето детство беше необикновено и вълшебно в най-мощния смисъл на тази дума. Срещнах немалко трудности още отрано – множество операции, свързани с физическото ми състояние, но и много щастливи, безгрижни мигове

. Всичко това се смеси в едно цяло и аз не мога да разделя доброто от лошото. Именно трудностите ме изградиха като характер и като човека, който съм днес. Не съм бил нещастен, дори в лицето на изпитания – напротив, те ме направиха боец. На читателите мога да препоръчам книгата си „Входове и изходи“, където разказвам всичко за живота си от „ден едно“ досега.“

База

„Ако можех да се върна някъде, бих се върнал там“, споделя Росен за времето, прекарано във Втора немска гимназия. „Това е един много хубав и безгрижен период от моя живот. Винаги съм смятал, че това училище ми даде тази огромна база, не само като знания, но и за самия живот. Свързвам тези години само с хубави спомени“, споделя той. След като завършва образованието си, решава да продължи в чужбина, във Виена.

„Учех сравнително литературознание, като си мислех и че там ще завърша, но впоследствие се оказа, че не е моето. Там бях единственият българин – адски смело от моя страна, защото се опитвах да съм наравно с всички австрийци и техния език, което просто беше невъзможно. След лекции се прибирах ужасяващо съкрушен“, признава с усмивка Карамфилов. „Все пак оценявам тези моменти, защото ме научиха как да оцелявам и че човек може с „2 и 200“.

След завръщането си в България продължава да учи в Пловдив, като за това споделя, че е било „лесната част“. „След това се завърнах в София и колкото и да се опитвам, този град вече е станал част от мен, не мога да го напусна, а и вече не искам“, разкрива пред „Телеграф“ младият творец.

Студио

Росен се занимава и бленува по музика още от ранна детска възраст, като посещава вокални уроци още от малък.

Тази страст не е стихнала до ден днешен и той сподели: „От известно време се занимавам все по-професионално с това, като вече съм солов артист. Работя заедно с моя музикален продуцент Цветан Николаев от Respect Records. Винаги съм имал тази искра в себе си, която и до ден днешен не гасне, и така е още откакто излязоха първите музикални формати в България. Винаги съм искал да направя „моето си нещо“ и към днешна дата първият ми самостоятелен албум е почти готов, като ще бъде завършен в легендарното Hansa Studios в Берлин, където са записвали Дейвид Бауи, Depeche Mode, U2, Иги Поп и много други. Както само си фантазирах и не знаех какво ще се случи, години по-късно се оказва, че съм съвсем близо. За мен това си е една сбъдната мечта“, споделя развълнуван Росен. Признава, че харесва по-нестандартна музика, като абсолютни фаворити са му Queens of the Stone Age, The Cure, Muse и Royal Blood.

Свещ

Първата издадена книга на Росен Карамфилов е „Орелът и детето“ и за началото на писането си разказа: „Бях на 17 години, точно след една операция във Виена написах първата си поема, която в крайна сметка се оказа и първата ми книга.

Може би приех писането наистина сериозно след романа ми „Колене“. Тогава беше изключително тежък период за мен, имах чувството, че небесата ще рухнат върху мен след смъртта на баща ми. В тази безизходица и безпомощност намерих писането за свой изход – под всякаква форма.

Дали ще пиша книгите си, или ще помагам на други млади писатели, тъй като от 2017 г. водя курсове по творческо писане. Това много допълва моя порив да вдъхновявам – аз не го приемам като менторство, а по-скоро като стремеж да запаля искрата в някой друг. „Една свещ не губи нищо от светлината си, ако запали друга свещ“, както е казал Руми“, признава Росен.

За свой абсолютен учител в писането посочва Недялко Славов, а за любими чужди автори – Хенри Милър, Джон Фанти, Кърт Вонегът, Владимир Набоков, Лев Толстой, Фьодор Достоевски и други.

С Недялко Славов

Природа

„За мен цялото време е свободно, зависи как го прекарвам“, коментира Росен за това какво прави, докато не твори.

„Аз съм в един жонглиращ режим между всичко, което правя. Но ако не върша това, което всички знаят, обичам да съм сред природата – някъде, където е спокойно и тихо. Дори най-семплото ми удоволствие е да отида в парка „Заимов“ и да бъда сред дърветата. Не съм човек, който иска някакви скъпи условия на почивка, стига ми и малкото, за мен е важна свободата. Нямам нужда от нищо друго, освен да поддържам баланса си. Не е лесно да се занимаваш с рисуване, писане и музика едновременно, но намирам време за всичко. Почивам, когато искам, и работя, когато искам, в това отношение може да се каже, че сам съм си шеф във всяко отношение, което мисля, че е правилният път за мен“, споделя Карамфилов как прекарва времето си.

Смисъл

През септември предстои представянето на новата му книга, която е кръстена на жената до него – Ана.

Заедно със съпругата си Ана

„Тя е моят живот, без нея нямаше да ме има отдавна. Вече 8 години сме заедно – неочаквано огромна любов, мисля, че дори самите ние не сме го подозирали. Странно е как едно нещо, което си мислиш, че е прашинка, се оказва целият ти смисъл. Животът ми поднесе изненада с тази любов и към днешна дата съм най-щастливият човек на света.

Тя е много голяма част от моето вдъхновение и изкуство. Не съм сигурен, че дори тя знае до каква степен. Освен че искам да оставя наследство, искам да оставя и изкуство, което да е заредено с любов. Всичко, което искам да разберат хората за нея, съм разказал в новата си книга по най-поетичния и красив начин“, споделя за жена си Росен.

„Ана“ е третият роман на Росен Карамфилов и десета поред негова литературна творба, като ще бъде представен заедно с песен със същото заглавие на 30 септември от 19 ч. в бар „Сингълс“ в София, а самият автор обеща вход свободен за всеки, който си закупи книгата.

Александър Пашов