К расивата Александра Богданска за пореден път привлече вниманието в социалните мрежи – този път със страстното си признание, че е голям фен на легендарния музикант Горан Брегович.

А поводът? Дългоочакваното завръщане на балканската икона на 24 септември в София.

Оркестър

За да покаже вълнението си, Александра изненада последователите си с креативно видео, в което влиза в ролята на истинска Лара Крофт. С екшън излъчване, дръзки кадри и игриво намигване към света на киното тя успя да разпали страстите в социалните мрежи дни преди Брегович да стъпи на българска сцена. Заедно с него ще бъде и неговият оркестър, а C’est La Vie Live Band & Show обещават също незабравим спектакъл. Феновете вече се питат дали тя ще се появи и на живо в залата в същия приключенски стил за голямото музикално събитие през септември в „Арена 8888“.

Елементи

Знаменитият Горан Брегович се завръща триумфално в София тази есен с впечатляващ концерт спектакъл 10 години след последното си голямо шоу в столицата. Съчетавайки традиционни балкански ритми с рок и симфонични елементи, Брегович създава неподражаем музикален стил, който превръща концертите му в избухващи от енергия и емоция спектакли. Преживейте ги на живо с неговия Оркестър за сватби и погребения. Специално за почитателите си в София Горан Брегович ще изпълни най-големите си балкански хитове – „Аризонска мечта“, „Месечина“, „Ъндърграунд“, „Калашников“, и много други.

