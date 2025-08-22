О безщетение, поправка, замяна или връщане на парите са част от възможностите за компенсиране на потребители, включени в колективен иск срещу търговец, използвал забранени практики. Това предвиждат промени в Закона за защита на потребителите, които са внесени от Министерския съвет за спешно приемане в парламента. Законодателството, свързано с колективните искове, е заложено в евродиректива и трябваше да бъде прието още през 2022 година, но заради липса на редовно правителство имаше процедура срещу нас от Европейската комисия. Търговецът да има 14-дневен срок, в който да отстрани нарушението преди завеждане на представителен иск за преустановяване или забрана на практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите.

Пример

Много често такива вреди касаят клиенти на фирмите за бързи кредити, обясни Габриела Руменова от „Ние, потребителите“ преди време, когато законопроектът беше публикуван за обществено обсъждане. С промените се дава възможност на организации като Комисията за защита на потребителите да завежда колективен иск от името на потребителите срещу фирми, които са причинили финансови вреди на техните клиенти вследствие на въведени неравноправни клаузи например. Услугата ще се предоставя абсолютно безплатно, дори и при загуба на делото.

Механизъм

Предложеният законопроект има за цел да преодолее установените недостатъци в механизма за колективна защита на потребителите, като създаде специален режим за предявяване на искове за преустановяване и забрана на практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите, и на искове за средства за правна защита. Създава се специална уредба за предявяване на представителните колективни искове. Разширява се кръгът на квалифицираните организации, имащи право да предявяват такива искове, като иск за средства за правна защита ще могат да предявяват не само сдруженията на потребителите, както е до момента, но и Комисията за защита на потребителите и квалифицирани организации, определени от държавите-членки на Европейския съюз, за предявяване на трансгранични представителни искове. Законопроектът предвижда също спиране на давностните срокове за предявяване на иск, тоест давност няма да тече, докато трае съдебният процес по него или забрана на практики

Елена Иванова