У чени от Новгородския държавен университет и Южноуралския държавен медицински университет са установили, че средната обиколка на талията при хора с мастно чернодробно заболяване е 100 см при мъжете и 86 см при жените. Това твърдят от руското Министерство на образованието и науката.

Експертите са открили, че пациентите с тази патология имат повишено натрупване на мазнини не само в самия черен дроб, но и около коремните органи. Те също така са открили нарушение на метаболизма на холестерола с натрупването му в съдовата стена.

Неалкохолното мастно чернодробно заболяване (NAFLD) е чернодробна патология, състояща се в прекомерно отлагане на мазнини в клетките на органа, което не е причинено от консумация на алкохол. Това е най-често срещаното чернодробно заболяване в света. Според редица проучвания патологията се среща при около 38,5% от мъжете и 26,6% от жените.

Учените са изследвали две групи млади хора: първата е включвала пациенти с NAFLD, а втората – здрави хора. Оказало се, че първата група е включвала повече хора с наднормено тегло и затлъстяване. По-често е имало утежнена фамилна анамнеза за сърдечносъдови заболявания, хиперурикемия (повишени нива на пикочна киселина) и хипергликемия (повишени нива на захар). Тази група е имала и по-високи нива на обща и висцерална мазнина в сравнение с групата без NAFLD.

Съответствие

„Средният индекс на телесна маса, който изразява съответствието между телесното тегло и ръста, за първата и втората група е бил 29 и 22,3 кг на квадратен метър. Средната обиколка на талията е била съответно 100 и 94 см за мъжете и 86 и 74 см за жените. Наблюдавано е увеличение на съотношението талия-ханш, което също е признак на абдоминално (висцерално) затлъстяване – 0,98 и 0,86. Общата мастна маса на групите със и без NAFLD е била 27,3 и 14,8 кг, чистата маса е била 55,3 и 44,6 кг. Висцералната мазнина, обграждаща вътрешните органи на коремната кухина, е била съответно 12,5 и 6,0 конвенционални единици, а скелетната мускулна маса е била съответно 30,8 и 24,5 кг“, коментира пред gazeta.ru Василий Чулков, директор на Медицинския институт на Новгородския държавен университет.

Установена е и разлика в нивото на базалния метаболизъм – минималното количество енергия, необходимо на организма за поддържане на функции като дишане, кръвообращение и храносмилане. За изследваната група то е било 1564 килокалории, а за контролната група – 1340 килокалории.

Получените резултати могат да станат основа за програми за комплексна терапия на затлъстяване и неалкохолна стеатозна болест на черния дроб при млади хора.

*Автор: Цвета Дилова