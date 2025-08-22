О т незапомнени времена свинските пържоли са вечната класика в родната кулинария по всяко време на годината. Те са истински царици на трапезата, стават за всеки ден, но и за празник. На почит са по ресторанти и за домашно приготвяне. На matekitchen.com има рецепти и за тях, ето няколко идеи. Препоръката е да се взима месо от врат, а не филе, което става по-сухо.
С гъбен сос
Необходими продукти:
- 4 вратни пържоли
- 1 глава лук
- 3 скилидки чесън
- 200 г гъби
- 200 мл бяло вино
- 50 мл олио
- 2 ч.л. брашно
- 5 стръка копър
- черен пипер на вкус
- сол на вкус
Начин на приготвяне:
Почистете гъбите и ги нарежете на тънки филийки. В загрятото олио задушете нарязания на кубчета лук задно с нарязаните на филийки гъби и накълцания чесън. Гответе ги, докато поомекнат, като разбърквате от време на време. Добавете брашното, разбъркайте, налейте виното и малко вода. Оставете да поври. След като алкохолът се изпари и сосът се сгъсти, прибавете ситно нарязания копър и дръпнете от огъня. Начукайте пържолите, поръсете ги с черен пипер и сол и ги изпечете на грил тиган или на скара. Ако предпочитате, може да ги запържите от двете страни в тиган със загрята мазнина. Трябва да придобият апетитен червен загар. В плитка чиния сложете пържола, полейте с гъбен сос и сервирайте. По желание можете да добавите като гарнитура пържени или варени картофи или пък картофено пюре.
Мариновани
Необходими продукти:
- 4 вратни пържоли без кост
- 1 връзка магданоз
- 6 скилидки чесън
- 3 с.л. олио
- 1 яйце
- 3 с.л. галета
- сол на вкус
- 100 мл олио за пържене
Начин на приготвяне:
Накълцайте магданоза и чесъна много на дребно. Може да ги смелите и с блендер. Наредете вратните пържоли в купа с капак или йенска тенджера и прехвърлете при тях чесново-магданозената смес. Добавете олиото и втрийте ароматите с ръце в месото. Покрийте пържолите и ги приберете в хладилника за 2 часа (най-добре за една нощ). Потопете вече маринованите пържоли в разбито яйце, а след това в галета и ги изпържете до златисто. Прехвърлете ги в йенска тава и ги изпечете на 200 градуса за 30 минути или до готовност.
Със сметана и топено сирене
Необходими продукти:
- 4 вратни пържоли
- 400 г гъби печурки или кладница
- 100 г топено сирене
- 200 мл готварска сметана
- 40 г масло
- 100 мл олио
- 1/2 лимон
- сол на вкус
- черен пипер на вкус
Начин на приготвяне:
Сложете пържолите в купа, подправете ги с черен пипер, изцедете върху тях лимоновия сок, покрийте ги и ги приберете в хладилника за няколко часа. След като се мариноват, ги извадете от лимоновия сок, подсушете ги и ги запечатайте от двете страни в добре сгорещено олио. Извадете ги в тавичка, а в същата мазнина на силен огън запържете нарязаните на по-дебели филийки гъби. Прехвърлете и гъбите в тавичката, налейте една чаша вода, разпределете маслото и покрийте с алуминиево фолио. Печете пържолите на 200 градуса в продължение на един час. След това махнете фолиото, налейте сметаната, добавете нарязаното на парченца топено сирене и върнете във фурната за още 10-15 минути.
По ловджийски
Необходими продукти:
- 4 вратни пържоли, може и котлети
- 2 глави лук
- 5 кисели краставички
- 200 г стерилизирани гъби
- 100 г бекон
- 50 г доматено пюре
- 150 мл червено вино
- 50 мл олио
- 1 ч.л. брашно
- сол на вкус
- черен пипер на вкус
Начин на приготвяне:
Начукайте пържолите и овкусете със сол и черен пипер. Изпържете ги в тиган с мазнина от двете страни и ги извадете в чиния, покрита с кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина. В малка тенджера или дълбок тиган запържете ситно нарязания лук заедно с нарязаните гъби и киселите краставички и бекона, нарязани на ивици. Задушавайте под капак за няколко минути. Поръсете с брашното и добавете доматеното пюре и виното. Разбъркайте и ако е много гъсто, добавете малко вода. Варете соса 10-15 минути, след което оттеглете от огъня. Сипете сос в центъра на плитка чиния, върху него сложете пържола и поднесете.
