О т незапомнени времена свинските пържоли са вечната класика в родната кулинария по всяко време на годината. Те са истински царици на трапезата, стават за всеки ден, но и за празник. На почит са по ресторанти и за домашно приготвяне. На matekitchen.com има рецепти и за тях, ето няколко идеи. Препоръката е да се взима месо от врат, а не филе, което става по-сухо.

С гъбен сос

Необходими продукти:

  • 4 вратни пържоли
  • 1 глава лук
  • 3 скилидки чесън
  • 200 г гъби
  • 200 мл бяло вино
  • 50 мл олио
  • 2 ч.л. брашно
  • 5 стръка копър
  • черен пипер на вкус
  • сол на вкус

Начин на приготвяне:

Почистете гъбите и ги нарежете на тънки филийки. В загрятото олио задушете нарязания на кубчета лук задно с нарязаните на филийки гъби и накълцания чесън. Гответе ги, докато поомекнат, като разбърквате от време на време. Добавете брашното, разбъркайте, налейте виното и малко вода. Оставете да поври. След като алкохолът се изпари и сосът се сгъсти, прибавете ситно нарязания копър и дръпнете от огъня. Начукайте пържолите, поръсете ги с черен пипер и сол и ги изпечете на грил тиган или на скара. Ако предпочитате, може да ги запържите от двете страни в тиган със загрята мазнина. Трябва да придобият апетитен червен загар. В плитка чиния сложете пържола, полейте с гъбен сос и сервирайте. По желание можете да добавите като гарнитура пържени или варени картофи или пък картофено пюре.

Мариновани

Необходими продукти:

  • 4 вратни пържоли без кост
  • 1 връзка магданоз
  • 6 скилидки чесън
  • 3 с.л. олио
  • 1 яйце
  • 3 с.л. галета
  • сол на вкус
  • 100 мл олио за пържене

Начин на приготвяне:

Накълцайте магданоза и чесъна много на дребно. Може да ги смелите и с блендер. Наредете вратните пържоли в купа с капак или йенска тенджера и прехвърлете при тях чесново-магданозената смес. Добавете олиото и втрийте ароматите с ръце в месото. Покрийте пържолите и ги приберете в хладилника за 2 часа (най-добре за една нощ). Потопете вече маринованите пържоли в разбито яйце, а след това в галета и ги изпържете до златисто. Прехвърлете ги в йенска тава и ги изпечете на 200 градуса за 30 минути или до готовност.

Със сметана и топено сирене

Необходими продукти:

  • 4 вратни пържоли
  • 400 г гъби печурки или кладница
  • 100 г топено сирене
  • 200 мл готварска сметана
  • 40 г масло
  • 100 мл олио
  • 1/2 лимон
  • сол на вкус
  • черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Сложете пържолите в купа, подправете ги с черен пипер, изцедете върху тях лимоновия сок, покрийте ги и ги приберете в хладилника за няколко часа. След като се мариноват, ги извадете от лимоновия сок, подсушете ги и ги запечатайте от двете страни в добре сгорещено олио. Извадете ги в тавичка, а в същата мазнина на силен огън запържете нарязаните на по-дебели филийки гъби. Прехвърлете и гъбите в тавичката, налейте една чаша вода, разпределете маслото и покрийте с алуминиево фолио. Печете пържолите на 200 градуса в продължение на един час. След това махнете фолиото, налейте сметаната, добавете нарязаното на парченца топено сирене и върнете във фурната за още 10-15 минути.

По ловджийски

Необходими продукти:

  • 4 вратни пържоли, може и котлети
  • 2 глави лук
  • 5 кисели краставички
  • 200 г стерилизирани гъби
  • 100 г бекон
  • 50 г доматено пюре
  • 150 мл червено вино
  • 50 мл олио
  • 1 ч.л. брашно
  • сол на вкус
  • черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Начукайте пържолите и овкусете със сол и черен пипер. Изпържете ги в тиган с мазнина от двете страни и ги извадете в чиния, покрита с кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина. В малка тенджера или дълбок тиган запържете ситно нарязания лук заедно с нарязаните гъби и киселите краставички и бекона, нарязани на ивици. Задушавайте под капак за няколко минути. Поръсете с брашното и добавете доматеното пюре и виното. Разбъркайте и ако е много гъсто, добавете малко вода. Варете соса 10-15 минути, след което оттеглете от огъня. Сипете сос в центъра на плитка чиния, върху него сложете пържола и поднесете.

