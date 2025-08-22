О т незапомнени времена свинските пържоли са вечната класика в родната кулинария по всяко време на годината. Те са истински царици на трапезата, стават за всеки ден, но и за празник. На почит са по ресторанти и за домашно приготвяне. На matekitchen.com има рецепти и за тях, ето няколко идеи. Препоръката е да се взима месо от врат, а не филе, което става по-сухо.

С гъбен сос

Необходими продукти:

4 вратни пържоли

1 глава лук

3 скилидки чесън

200 г гъби

200 мл бяло вино

50 мл олио

2 ч.л. брашно

5 стръка копър

черен пипер на вкус

сол на вкус

Начин на приготвяне:

Почистете гъбите и ги нарежете на тънки филийки. В загрятото олио задушете нарязания на кубчета лук задно с нарязаните на филийки гъби и накълцания чесън. Гответе ги, докато поомекнат, като разбърквате от време на време. Добавете брашното, разбъркайте, налейте виното и малко вода. Оставете да поври. След като алкохолът се изпари и сосът се сгъсти, прибавете ситно нарязания копър и дръпнете от огъня. Начукайте пържолите, поръсете ги с черен пипер и сол и ги изпечете на грил тиган или на скара. Ако предпочитате, може да ги запържите от двете страни в тиган със загрята мазнина. Трябва да придобият апетитен червен загар. В плитка чиния сложете пържола, полейте с гъбен сос и сервирайте. По желание можете да добавите като гарнитура пържени или варени картофи или пък картофено пюре.

Мариновани

Необходими продукти:

4 вратни пържоли без кост

1 връзка магданоз

6 скилидки чесън

3 с.л. олио

1 яйце

3 с.л. галета

сол на вкус

100 мл олио за пържене

Начин на приготвяне:

Накълцайте магданоза и чесъна много на дребно. Може да ги смелите и с блендер. Наредете вратните пържоли в купа с капак или йенска тенджера и прехвърлете при тях чесново-магданозената смес. Добавете олиото и втрийте ароматите с ръце в месото. Покрийте пържолите и ги приберете в хладилника за 2 часа (най-добре за една нощ). Потопете вече маринованите пържоли в разбито яйце, а след това в галета и ги изпържете до златисто. Прехвърлете ги в йенска тава и ги изпечете на 200 градуса за 30 минути или до готовност.

Със сметана и топено сирене

Необходими продукти:

4 вратни пържоли

400 г гъби печурки или кладница

100 г топено сирене

200 мл готварска сметана

40 г масло

100 мл олио

1/2 лимон

сол на вкус

черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Сложете пържолите в купа, подправете ги с черен пипер, изцедете върху тях лимоновия сок, покрийте ги и ги приберете в хладилника за няколко часа. След като се мариноват, ги извадете от лимоновия сок, подсушете ги и ги запечатайте от двете страни в добре сгорещено олио. Извадете ги в тавичка, а в същата мазнина на силен огън запържете нарязаните на по-дебели филийки гъби. Прехвърлете и гъбите в тавичката, налейте една чаша вода, разпределете маслото и покрийте с алуминиево фолио. Печете пържолите на 200 градуса в продължение на един час. След това махнете фолиото, налейте сметаната, добавете нарязаното на парченца топено сирене и върнете във фурната за още 10-15 минути.

По ловджийски

Необходими продукти:

4 вратни пържоли, може и котлети

2 глави лук

5 кисели краставички

200 г стерилизирани гъби

100 г бекон

50 г доматено пюре

150 мл червено вино

50 мл олио

1 ч.л. брашно

сол на вкус

черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Начукайте пържолите и овкусете със сол и черен пипер. Изпържете ги в тиган с мазнина от двете страни и ги извадете в чиния, покрита с кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина. В малка тенджера или дълбок тиган запържете ситно нарязания лук заедно с нарязаните гъби и киселите краставички и бекона, нарязани на ивици. Задушавайте под капак за няколко минути. Поръсете с брашното и добавете доматеното пюре и виното. Разбъркайте и ако е много гъсто, добавете малко вода. Варете соса 10-15 минути, след което оттеглете от огъня. Сипете сос в центъра на плитка чиния, върху него сложете пържола и поднесете.

Още на matekitchen.com