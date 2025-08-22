С ърбите в шок от цените нас. Възмутена сръбска туристка, която решила да почива у нас - на Слънчев бряг, се възмущава колко пари са ѝ поискали на ден за паркинг.

"Пристигнахме в Слънчев бряг и имаме проблем с паркирането, от хотела и ни искат 13 евро на ден, знаете ли за някой паркинг, който е безплатен или поне по-евтин, защото това е възмутително - написа туристката Наташа във Facebook групата „Българска лятна ваканция“.

Потребители я посъветваха да отиде на паркинг, който струва пет евро на ден.

"Това са цените на обществените паркинги на ден в Слънчев бряг. Единственият по-евтин е този на известна търговска верига, който беше претъпкан миналата седмица и е далеч от центъра" - се посочва в коментарите.

Докато почти всичко останало е много достъпно, цената на паркирането в някои хотели, която може да струва до 13 евро на ден, изглежда възмутителна за мнозина.

Въпреки това, повечето туристи все още подчертават, че цялостната оферта е все още много по-достъпна, отколкото в други популярни дестинации, което прави Слънчев бряг предпочитан избор за лятна почивка.

Сръбските туристи все по-често избират България като лятна дестинация през последните години, а най-популярното място по Черноморието е Слънчев бряг.

Причините за това са преди всичко достъпните цени, доброто настаняване и, както казват много от сръбските туристи - особено тези от Южна Сърбия, „барбекюто в България ви напомня за дома“.

Докато цените в Гърция и Черна гора се покачват от сезон на сезон, България остава достъпна алтернатива за много граждани.

Във Facebook групата „Българска ваканция“ членовете често спорят за цените в този курорт, а най-голям брой оплаквания идват именно за цената на паркинга.

*Източник: Kurir